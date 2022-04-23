Nhan Phúc Vinh 'bất ngờ' công khai 'xin lỗi' Hyun Bin vì mắc phải lỗi sai 'khó đỡ' này

Mới đây, Nhan Phúc Vinh đã hé lộ khoảnh khắc đẹp trên phim trường cùng với diễn viên Tuấn Tú và Hà Việt Dũng để kỉ niệm bộ phim đã đi đến những tập cuối cùng. Trong ảnh, 3 nam diễn viên bảnh bao, lịch lãm và tươi tắn trong những bộ vest đen.Kèm ảnh nam diễn viên hào hứng viết: "Chào buổi sáng cả nhà, giờ mới khoe hình ảnh của bộ 3 cồng kềnh hôm rồi đi dự đám cưới của Hyun Bin. Tối nay là tập cuối của phim rồi, chắc sẽ nhớ mọi người lắm".

Nhan Phúc Vinh một trong những nam diễn viên được công chúng biết đến với nhiều vai diễn trong các bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh. Sở hữu gương mặt điển trai, vóc dáng đẹp và khả năng diễn xuất ổn định, nhận được nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả. Bộ phim điện ảnh “Đảo của dân ngụ cư” có anh tham gia giành ba giải thưởng quan trọng tại LHP quốc tế ASEAN (AIFFA) vào năm 2017.

Dòng trạng thái hài hước của nam diễn viên 36 tuổi khiến khán giả không khỏi bật cười vì màn bắt trend muộn khi đám cưới Hyun Bin - Son Ye Jin diễn ra từ cuối tháng trước.

Dòng trạng thái đu trend muộn của Nhan Phúc Vinh - Ảnh: FBNV

Đặc biệt, khán giả còn phát hiện của Nhan Phúc Vinh mắc phải một lỗi sai "khó đỡ". Theo đó, Nhan Phúc Vinh đã vô tình viết sai tên "Huyn Bin" thay vì "Hyun Bin".

Ngay sau khi phát hiện được mình đã phạm phải lỗi lớn, nam diễn viên đã phải vội vàng để lại lời xin lỗi dưới phần bình luận: "Lỗi đánh máy rồi, xin lỗi anh Hyun Bin".

Nhan Phúc Vinh công khai xin lỗi vì sai chính tả - Ảnh: Chụp màn hình

Một lần nữa, người hâm mộ lại phải bật cười với lời xin lỗi vừa thật thà vừa hài hước của Nhan Phúc Vinh. Nhiều khán giả tỏ ra thông cảm với lỗi sai này của nam diễn viên, bởi có thể anh chỉ mắc lỗi đánh máy mà thôi.

- "Tụi mình cũng gõ sai tên phiên âm diễn viên Hàn suốt, mà Vinh gõ tiếng Việt nhiều khi còn nhầm mà"

- "Không sai lỗi chính tả không phải Vinh mà, fans quen rồi nha".

- "Chúc bộ ba cồng kềnh luôn thành công rực rỡ nhé".

- " Chúc bộ ba cồng kềnh luôn thành công rực rỡ nhé".

Khán giả bày tỏ thông cảm cho anh - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, bài đăng của Nhan Phúc Vinh vẫn đang nhận về khá nhiều tương tác của cư dân mạng. Mong rằng trong tương lai anh sẽ cẩn thận lỗi chính tả hơn để không mắc lại những sai lầm 'dở khóc dở cười'.