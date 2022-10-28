Nhận 'mưa' chỉ trích khi 5 lần 7 lượt 'đá xéo' tổ chức Miss Universe, chủ tịch Nawat lên tiếng: 'Chúng tôi đã hứng chịu nhiều thứ'

Hậu trường 28/10/2022 08:54

Mới đây, trên trang Fanpage chính thức của Miss Grand International lại tiếp tục có động thái "cà khịa" cả tổ chức Miss Universe.

Sau khi cuộc thi Mis Grand International 2022 khép lại, hàng loạt drama giữa ngài chủ tịch Nawat và cộng đồng fan nhan sắc Việt Nam nổ ra vô cùng mạnh mẽ. Nhiều người tỏ ra ý bức xúc cho việc Thiên Ân lọt khỏi top 10 cuộc thi, đồng thời những lời giải thích về lý do out top mà ông Nawat đưa ra gây thêm rất nhiều sự phẫn nộ.

Chưa dừng lại, mới đây, trên trang Fanpage chính thức của Miss Grand International lại tiếp tục có động thái "cà khịa" cả tổ chức Miss Universe khi đăng tải lại hình ảnh dòng chữ MU bị "đá văng" và thay thế bằng hai chữ GI để tạo thành MGI (Miss Grand International). Bài viết này công khai này ngay lập tức khiến hơn 4 triệu người theo dõi của cuộc thi Miss Universe không khỏi bức xúc.

Nhận 'mưa' chỉ trích khi 5 lần 7 lượt 'đá xéo' tổ chức Miss Universe, chủ tịch Nawat lên tiếng: 'Chúng tôi đã hứng chịu nhiều thứ' - Ảnh 1
Logo thuở mới khai sinh của Miss Grand bị kiện vì khá giống với logo thương hiệu của Miss Universe - Ảnh: Internet

Trước hàng loạt chỉ trích về việc liên tục đá xéo Miss Universe, ngài Nawat đã chính thức lên tiếng giải thích lý do. Cụ thể, ông đăng trên story trang cá nhân của mình rằng: "Clip mà MGI (Miss Grand International) làm để hạ bệ MU (Miss Universe) là do vào năm 2013 tổ chức này đã gây chiến trước. Họ đã kiện Miss Grand vì chúng tôi sử dụng logo hao hao Miss Universe, chúng tôi đã thay đổi. Nhưng năm 2014, Miss Universe tiếp tục kiện Miss Grand vì sử dụng cụm USA trên sash nên Miss Grand buộc phải đổi lại tên đầy đủ, chúng tôi đã hứng chịu nhiều thứ.

Điển hình như việc gần đây, Miss Universe 2011 - Leila Lopes đã công khai nói rằng Miss Grand là một rạp xiếc, thật ra Miss Grand mới là người bị động. Còn Miss Universe thì giữ im lặng suốt thời gian qua, khiến đến bây giờ một số fan sắc đẹp mới vẫn nghĩ tổ chức của họ đắt giá?". (Tạm dịch).

Nhận 'mưa' chỉ trích khi 5 lần 7 lượt 'đá xéo' tổ chức Miss Universe, chủ tịch Nawat lên tiếng: 'Chúng tôi đã hứng chịu nhiều thứ' - Ảnh 2
Trước hàng loạt chỉ trích về việc liên tục đá xéo Miss Universe, ngài Nawat đã chính thức lên tiếng giải thích lý do - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy đã lên tiếng giải thích về hành động 'đá xéo' của mình nhưng ông Nawat vẫn không nhận được sự đồng tình của đa số fan sắc đẹp thế giới. Nhiều người cho rằng hành động "5 lần 7 lượt" tấn công cuộc thi đối thủ vì chuyện quá khứ thì không thể là người đứng đầu một cuộc thi mang 2 chữ  "hoà bình".

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