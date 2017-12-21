Nhà báo Phan Đăng chân tay run lẩy bẩy trong buổi ghi hình đầu tiên trên sân khấu ‘Ai là triệu phú’

Hậu trường 21/12/2017 16:58

Sau buổi ghi hình đầu tiên với cương vị MC của chương trình "Ai là triệu phú", nhà báo Phan Đăng đã có những chia sẻ thú vị về cảm xúc của mình trên ghế nóng.

Sáng 19/12, người thay thế MC Lại Văn Sâm trong chương trình Ai là triệu phú – nhà báo Phan Đăng đã có buổi ghi hình đầu tiên. Dù là một cây viết sắc sảo của báo Công an Nhân dân nhưng đây là lần đầu tiên nhà báo Phan Đăng thử sức với vai trò MC truyền hình.

Khi đứng giữa sân khấu với hàng trăm ánh đèn chiếu vào, người kế nhiệm MC Lại Văn Sâm thừa nhận lúc đó anh rất hồi hộp, chân tay run lẩy bẩy.

Clip nhà báo Phan Đăng trong buổi ghi hình đầu tiên 

"Trước đây, tôi chỉ đứng trước ống kính trong vai trò khách mời nhưng giờ đây, lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi được làm MC. Lúc tập dẫn thử, tôi cố tỏ ra bình thản nhưng thực ra lúc đó, chân tôi rất run. May mà khi đó, tôi mặc quần ống rộng chứ nếu mặc quần ống bó, tất cả mọi người sẽ thấy chân tôi run như thế nào", nhà báo Phan Đăng hài hước chia sẻ trong chương trình Cafe sáng với VTV3.

Dù rất khó khăn mới hoàn thành xong những cảnh quay nhưng người thay thế MC Lại Văn Sâm khá hào hứng với công việc mới. Anh cho biết sẽ cố gắng hơn trong những lần sau để làm thật tốt vai trò của mình.

Nhà báo Phan Đăng chân tay run lẩy bẩy trong buổi ghi hình đầu tiên trên sân khấu ‘Ai là triệu phú’ - Ảnh 1
Nhà báo Phan Đăng sẽ rất khó khăn để vượt qua cái bóng quá lớn của MC Lại Văn Sâm - Ảnh: Internet

Suốt 13 năm gắn bó với chương trình Ai là triệu phú, cái tên Lại Văn Sâm để lại rất nhiều dấu ấn khó phai trong lòng khán giả.

Tuy nhiên, vì đã đến tuổi nghỉ hưu, đồng thời mong muốn chương trình được thổi một luồng gió mới, MC Lại Văn Sâm đã quyết định nhường chỗ cho một người khác trẻ tuổi hơn.

Nhà báo Phan Đăng chân tay run lẩy bẩy trong buổi ghi hình đầu tiên trên sân khấu ‘Ai là triệu phú’ - Ảnh 2
Dù run lẩy bẩy trong buổi ghi hình đầu tiên nhưng anh cũng đã hoàn thành rất tốt vai trò của mình - Ảnh: Internet

Sau khoảng thời gian tìm kiếm người phù hợp, cuối cùng nhà đài đã quyết định lựa chọn nhà báo Phan Đăng ngồi vào vị trí đặc biệt này.

MC mới của Ai là triệu phú đã có nhiều năm hoạt động trong làng báo và được nhận xét là có tầm hiểu biết khá rộng. Tuy nhiên, để vượt qua cái bóng quá lớn của Lại Văn Sâm cũng là một thử thách không nhỏ với anh.

Phan Đăng là ai mà được chọn thay thế nhà báo Lại Văn Sâm dẫn chương trình 'Ai là triệu phú'?

Phan Đăng là ai mà được chọn thay thế nhà báo Lại Văn Sâm dẫn chương trình 'Ai là triệu phú'?

Sau một thời gian tìm kiếm, Đài truyền hình Việt Nam đã chọn Phan Đăng làm người thay thế nhà báo Lại Văn Sâm dẫn chương trình "Ai là triệu phú".

Xem thêm
Từ khóa:   nhà báo Phan Đăng ai là triệu phú MC Lại Văn Sâm MC mới của Ai là triệu phú

TIN MỚI NHẤT

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 28 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 1 giờ 28 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 2 giờ 28 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 2 giờ 28 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 2 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42