Nhà báo Phan Đăng chân tay run lẩy bẩy trong buổi ghi hình đầu tiên trên sân khấu ‘Ai là triệu phú’

Khi đứng giữa sân khấu với hàng trăm ánh đèn chiếu vào, người kế nhiệm MC Lại Văn Sâm thừa nhận lúc đó anh rất hồi hộp, chân tay run lẩy bẩy.

Sáng 19/12, người thay thế MC Lại Văn Sâm trong chương trình Ai là triệu phú – nhà báo Phan Đăng đã có buổi ghi hình đầu tiên. Dù là một cây viết sắc sảo của báo Công an Nhân dân nhưng đây là lần đầu tiên nhà báo Phan Đăng thử sức với vai trò MC truyền hình.

"Trước đây, tôi chỉ đứng trước ống kính trong vai trò khách mời nhưng giờ đây, lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi được làm MC. Lúc tập dẫn thử, tôi cố tỏ ra bình thản nhưng thực ra lúc đó, chân tôi rất run. May mà khi đó, tôi mặc quần ống rộng chứ nếu mặc quần ống bó, tất cả mọi người sẽ thấy chân tôi run như thế nào", nhà báo Phan Đăng hài hước chia sẻ trong chương trình Cafe sáng với VTV3.

Dù rất khó khăn mới hoàn thành xong những cảnh quay nhưng người thay thế MC Lại Văn Sâm khá hào hứng với công việc mới. Anh cho biết sẽ cố gắng hơn trong những lần sau để làm thật tốt vai trò của mình.

Nhà báo Phan Đăng sẽ rất khó khăn để vượt qua cái bóng quá lớn của MC Lại Văn Sâm - Ảnh: Internet

Suốt 13 năm gắn bó với chương trình Ai là triệu phú, cái tên Lại Văn Sâm để lại rất nhiều dấu ấn khó phai trong lòng khán giả.

Tuy nhiên, vì đã đến tuổi nghỉ hưu, đồng thời mong muốn chương trình được thổi một luồng gió mới, MC Lại Văn Sâm đã quyết định nhường chỗ cho một người khác trẻ tuổi hơn.

Dù run lẩy bẩy trong buổi ghi hình đầu tiên nhưng anh cũng đã hoàn thành rất tốt vai trò của mình - Ảnh: Internet

Sau khoảng thời gian tìm kiếm người phù hợp, cuối cùng nhà đài đã quyết định lựa chọn nhà báo Phan Đăng ngồi vào vị trí đặc biệt này.

MC mới của Ai là triệu phú đã có nhiều năm hoạt động trong làng báo và được nhận xét là có tầm hiểu biết khá rộng. Tuy nhiên, để vượt qua cái bóng quá lớn của Lại Văn Sâm cũng là một thử thách không nhỏ với anh.