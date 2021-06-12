Nhà báo Hà Tùng Long bàn chuyện Hồ Văn Cường: 'Ai lại đưa con ra cho kền kền rỉa thịt như thế. May mà Cường là đứa biết ăn, biết nghĩ và biết nhịn'

Tiếp theo đó, Hà Tùng Long cũng cho biết anh không muốn bàn đến những tin đồn xung quanh đời sống riêng của Phi Nhung vì vốn không có bằng chứng nhưng có những vấn đề liên quan đến chữ "mẹ" trong mối quan hệ của cô và con trai nuôi lại khiến anh phân vân.

Liên quan đến vụ lùm xùm của ca sĩ Phi Nhung và con trai nuôi Hồ Văn Cường , mới đây, nhà báo Hà Tùng Long đã có một bài viết dài chia sẻ suy nghĩ của mình trên trang cá nhân. Theo đó, anh cho biết sau quá trình theo dõi sự việc, anh cảm thấy xót xa cho Hồ Văn Cường và bố mẹ của em vì có thể quá hiền lành, nghèo khổ, không ma mãnh mánh khoé nên "đến bây giờ họ vẫn là những người nông dân đáng thương".

"Các cụ xưa có câu “Con dại thì hại cho con”, “Con dại cái mang”... Đành rằng, HVC chỉ là con nuôi nhưng một khi đã gọi nhau tiếng mẹ - tiếng con thì cũng nên biết chừa cho con một con đường sống chứ.

Cụ thể, anh chỉ trích Phi Nhung luôn gọi Hồ Văn Cường là "con" xưng "mẹ" nhưng thay gì bảo bọc, nữ ca sĩ lại mang cậu bé ra cho truyền thông xâu xé với lý do mình không dạy được nữa, nên nhờ cộng đồng dạy. Đáng nói, trong khi Hồ Văn Cường lúc đó cũng chỉ là một cậu bé nhà quê mới lên thành phố được có mấy năm. Thậm chí, cô còn gây áp lực để cậu bé khoanh tay xin lỗi.

Con nó cũng là người của công chúng như mình, cũng cần phải giữ hình ảnh và thể diện của một ca sĩ nhí chứ. Có gì đóng cửa dạy con chứ ai lại đưa con ra cho kền kền rỉa thịt như thế. May mà HVC là đứa biết ăn, biết nghĩ và biết nhịn, chứ như đứa khác, khi bị áp lực dư luận bủa vây như vậy có khi cũng đã nghĩ quẩn rồi" - trích bài viết của Hà Tùng Long.

Một phần bài đăng của anh - Ảnh: Chụp màn hình

Theo anh, Phi Nhung đã quên đi triết lý vốn có của nhà Phật là "từ bi" và "trí tuệ". "Không rõ mẹ đã “từ bi” với con nuôi Hồ Văn Cường được ngày nào chưa mà mẹ đã “hành hình” con như tội nhân vậy".

Nhà báo cũng không quên bàn về sự bất hợp lý trong tiền cát xê của Hồ Văn Cường. Anh cho biết trong khi bố mẹ cậu bé ở ngay bên cạnh nhưng vẫn chưa được sờ tới tiền của con trai mình làm ra, kể cả 200 triệu đồng lúc đoạt giải Quán quân Idol Kids cách đây 5 năm cũng không được giữ. Căn nhà của họ dưới quê thì cũ kỹ, mục nát. Vậy, "tình thương ở đâu vậy? nhân ái ở đâu?".

"Phi Nhung suốt ngày xuất hiện trên truyền thông với hình ảnh lung linh của một bà mẹ nhận nuôi nhiều con nhất showbiz và đi từ thiện không ngừng nghỉ, trong khi chính đứa con nuôi nghèo khổ của mình đang cần giúp đỡ nhất thì cổ lại không màng tới. Bố mẹ con nuôi mình không có nổi một căn nhà lành lặn, tử tế mà ở cũng không chịu trả tiền cho người ta. Tình thương ở đâu vậy? Nhân ái ở đâu? Từ thiện chỗ nào? Hào quang mà cổ cố tạo ra có phải là thứ hào quang giả tạo, mị dân, lọc lừa?" - trích bài viết của Hà Tùng Long.

Cuối cùng, nói về clip Hồ Văn Cường khoanh tay xin lỗi, anh thẳng thắng cho biết: "Sao thấy mọi thứ cứ như cu cậu bị gây áp lực, bị ép buộc vậy". Anh không quên mỉa mai những lời Phi Nhung nói với con trai nuôi trên trang cá nhân sau sự việc có phần "sai sai".

"Ngày 10/6 mới đây, Hồ Văn Cường cùng bố mẹ đã phải đăng đàn công khai nói lời xin lỗi. Nói thật, nhìn cảnh thằng bé khoanh tay, cúi đầu, mặt buồn thiu, lóng ngóng nói lời xin lỗi mà thấy thương. Bố mẹ của HVC ngồi cạnh đó cũng thế. Đành rằng, HVC có lỗi với mẹ nên phải sửa lỗi, phải nói rõ... Nhưng sao thấy mọi thứ cứ như cu cậu bị gây áp lực, bị ép buộc vậy.

Nghe nói, hôm đó, nhiều phóng viên liên hệ để hỏi Phi Nhung nhưng cô ấy bảo “bận đi chùa”. Trên trang cá nhân của cổ nhắn với con trai: “Hồ Văn Cường con có làm sai với mẹ, mẹ vẫn ôm con vào lòng như mỗi ngày!”. Nghe những lời nhắn nhủ này thấy có cái gì đó cứ sai sai, giả tạo thế nào ý.

Mẹ ôm con mà đẩy con ra giữa muôn ngàn mũi tên, chịu áp lực dư luận một mình. Mẹ ôm con mà sao không nói riêng với con lại đi rêu rao trên mạng xã hội chi vậy? Mẹ muốn ôm con sao con phải tâm sự với người khác “những người ở đây giống như quỷ”?" - trích bài viết của Hà Tùng Long.

Bình luận của dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới bài viết, nhà báo nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ dư luận. Đồng thời, một số người cũng bày tỏ sự xót xa khi xem clip xin lỗi của gia đình Hồ Văn Cường.