Nhà báo Hà Tùng Long bàn chuyện Hồ Văn Cường: 'Ai lại đưa con ra cho kền kền rỉa thịt như thế. May mà Cường là đứa biết ăn, biết nghĩ và biết nhịn'

Liên quan đên vụ lùm xùm của ca sĩ Phi Nhung và con trai nuôi Hồ Văn Cường, nhà báo Hà Tùng Long đã có một chia sẻ rất dài nói lên cảm nhận của mình.
- Nguyễn Ngọc Long: ‘Dù là quản lý hay mẹ nuôi, Phi Nhung đã tệ đến mức nào khi mang ‘con nuôi’ ra cho truyền thông xâu xé thay vì bảo bọc’
- Mẹ ruột Hồ Văn Cường hé lộ cuộc sống chung nhà với Phi Nhung và nói: 'Tôi hy vọng Cường có thể mua được nhà riêng'
Liên quan đến vụ lùm xùm của ca sĩ Phi Nhung và con trai nuôi Hồ Văn Cường, mới đây, nhà báo Hà Tùng Long đã có một bài viết dài chia sẻ suy nghĩ của mình trên trang cá nhân. Theo đó, anh cho biết sau quá trình theo dõi sự việc, anh cảm thấy xót xa cho Hồ Văn Cường và bố mẹ của em vì có thể quá hiền lành, nghèo khổ, không ma mãnh mánh khoé nên "đến bây giờ họ vẫn là những người nông dân đáng thương".
Tiếp theo đó, Hà Tùng Long cũng cho biết anh không muốn bàn đến những tin đồn xung quanh đời sống riêng của Phi Nhung vì vốn không có bằng chứng nhưng có những vấn đề liên quan đến chữ "mẹ" trong mối quan hệ của cô và con trai nuôi lại khiến anh phân vân.
Cụ thể, anh chỉ trích Phi Nhung luôn gọi Hồ Văn Cường là "con" xưng "mẹ" nhưng thay gì bảo bọc, nữ ca sĩ lại mang cậu bé ra cho truyền thông xâu xé với lý do mình không dạy được nữa, nên nhờ cộng đồng dạy. Đáng nói, trong khi Hồ Văn Cường lúc đó cũng chỉ là một cậu bé nhà quê mới lên thành phố được có mấy năm. Thậm chí, cô còn gây áp lực để cậu bé khoanh tay xin lỗi.
"Các cụ xưa có câu “Con dại thì hại cho con”, “Con dại cái mang”... Đành rằng, HVC chỉ là con nuôi nhưng một khi đã gọi nhau tiếng mẹ - tiếng con thì cũng nên biết chừa cho con một con đường sống chứ.
Con nó cũng là người của công chúng như mình, cũng cần phải giữ hình ảnh và thể diện của một ca sĩ nhí chứ. Có gì đóng cửa dạy con chứ ai lại đưa con ra cho kền kền rỉa thịt như thế. May mà HVC là đứa biết ăn, biết nghĩ và biết nhịn, chứ như đứa khác, khi bị áp lực dư luận bủa vây như vậy có khi cũng đã nghĩ quẩn rồi" - trích bài viết của Hà Tùng Long.
Theo anh, Phi Nhung đã quên đi triết lý vốn có của nhà Phật là "từ bi" và "trí tuệ". "Không rõ mẹ đã “từ bi” với con nuôi Hồ Văn Cường được ngày nào chưa mà mẹ đã “hành hình” con như tội nhân vậy".
Nhà báo cũng không quên bàn về sự bất hợp lý trong tiền cát xê của Hồ Văn Cường. Anh cho biết trong khi bố mẹ cậu bé ở ngay bên cạnh nhưng vẫn chưa được sờ tới tiền của con trai mình làm ra, kể cả 200 triệu đồng lúc đoạt giải Quán quân Idol Kids cách đây 5 năm cũng không được giữ. Căn nhà của họ dưới quê thì cũ kỹ, mục nát. Vậy, "tình thương ở đâu vậy? nhân ái ở đâu?".
"Phi Nhung suốt ngày xuất hiện trên truyền thông với hình ảnh lung linh của một bà mẹ nhận nuôi nhiều con nhất showbiz và đi từ thiện không ngừng nghỉ, trong khi chính đứa con nuôi nghèo khổ của mình đang cần giúp đỡ nhất thì cổ lại không màng tới. Bố mẹ con nuôi mình không có nổi một căn nhà lành lặn, tử tế mà ở cũng không chịu trả tiền cho người ta. Tình thương ở đâu vậy? Nhân ái ở đâu? Từ thiện chỗ nào? Hào quang mà cổ cố tạo ra có phải là thứ hào quang giả tạo, mị dân, lọc lừa?" - trích bài viết của Hà Tùng Long.
Cuối cùng, nói về clip Hồ Văn Cường khoanh tay xin lỗi, anh thẳng thắng cho biết: "Sao thấy mọi thứ cứ như cu cậu bị gây áp lực, bị ép buộc vậy". Anh không quên mỉa mai những lời Phi Nhung nói với con trai nuôi trên trang cá nhân sau sự việc có phần "sai sai".
"Ngày 10/6 mới đây, Hồ Văn Cường cùng bố mẹ đã phải đăng đàn công khai nói lời xin lỗi. Nói thật, nhìn cảnh thằng bé khoanh tay, cúi đầu, mặt buồn thiu, lóng ngóng nói lời xin lỗi mà thấy thương. Bố mẹ của HVC ngồi cạnh đó cũng thế. Đành rằng, HVC có lỗi với mẹ nên phải sửa lỗi, phải nói rõ... Nhưng sao thấy mọi thứ cứ như cu cậu bị gây áp lực, bị ép buộc vậy.
Nghe nói, hôm đó, nhiều phóng viên liên hệ để hỏi Phi Nhung nhưng cô ấy bảo “bận đi chùa”. Trên trang cá nhân của cổ nhắn với con trai: “Hồ Văn Cường con có làm sai với mẹ, mẹ vẫn ôm con vào lòng như mỗi ngày!”. Nghe những lời nhắn nhủ này thấy có cái gì đó cứ sai sai, giả tạo thế nào ý.
Mẹ ôm con mà đẩy con ra giữa muôn ngàn mũi tên, chịu áp lực dư luận một mình. Mẹ ôm con mà sao không nói riêng với con lại đi rêu rao trên mạng xã hội chi vậy? Mẹ muốn ôm con sao con phải tâm sự với người khác “những người ở đây giống như quỷ”?" - trích bài viết của Hà Tùng Long.
Bên dưới bài viết, nhà báo nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ dư luận. Đồng thời, một số người cũng bày tỏ sự xót xa khi xem clip xin lỗi của gia đình Hồ Văn Cường.
Nguyên văn bài viết cùa nhà báo Hà Tùng Long:
Bấy lâu nay, tui toàn nói những chuyện vui vẻ trên facebook để mọi người cười thư giãn cho vơi bớt nhọc nhằn, phiền muộn. Bởi vốn dĩ, có gì tiêu cực, cần phải nói, cần phải viết tui đều đã trút hết vào những bài báo của mình.
Trước nay tui vẫn nhất quán với một quan điểm, làm báo thì cứ thể hiện chính kiến của mình bằng tác phẩm báo chí chứ không nên “chém gió” linh tinh. Sức nặng của tiếng nói chính là khi mình nói ra trong tác phẩm báo chí mà được nhiều độc giả đón nhận.
Nhưng hôm nay, xin phép mọi người tui có đôi lời (có thể hơi tiêu cực) vì thấy cần phải nói riêng.
Theo dõi những ồn ào của ca sĩ Phi Nhung mấy hôm nay, tui thật sự rất thương cho cậu bé Hồ Văn Cường (HVC) và bố mẹ của em ấy. Có thể vì quá hiền lành, nghèo khổ, không học cao hiểu rộng, không ma mãnh mánh khoé, không hiểm độc mưu mô… nên cho đến bây giờ họ vẫn là những người nông dân đáng thương.
Mình không bàn đến chuyện Phi Nhung đang ăn ở với người phụ nữ nào, giật dây đánh sập trang cá nhân của người khác ra sao, chỉ đạo người này người kia “châm điện cho người khác bị giật” thế nào… Vì những điều đó mình chỉ nghe mà không có bằng chứng.
Nhưng có mấy chuyện mà mình cứ phân vân mãi:
- Phi Nhung nhận HVC làm con nuôi ngay sau khi cậu bé đoạt Quán quân Idol Kids. Đi đâu nữ ca sĩ này cũng “đóng cảnh tình cảm” với cậu bé và luôn nhận mình hết mực chăm lo cho cậu con nuôi này.
Ok! Mẹ - một từ thôi nhưng chứa đựng bao sự thiêng liêng và cao cả trong đó. Nói đến mẹ là nói đến lòng yêu thương vô bờ bến. Vì yêu thương vô bờ bến nên mẹ luôn bảo bọc cho con. Vì muốn bảo bọc cho con nên mẹ không bao giờ đánh con mà lôi ra ngã 6, ngã 7 đường mà đánh. Thậm chí, con có ngỗ nghịch tới đâu mẹ cũng cố lòng kiên nhẫn mà dạy dỗ và mong con tốt đẹp lên từng ngày.
Còn mẹ Phi Nhung, thằng bé HVC (gọi thằng bé vì cu cậu năm nay mới 17 tuổi) – người mà cô luôn gọi là con, xưng mẹ, mới có phạm chút lỗi đã đăng đàn “bóc phốt” con cho thiên hạ chạy vào chửi rủa, ném đá thậm tệ. Cô hả hê với thiên hạ rằng, “con nuôi” Hồ Văn Cường lười biếng, vô lễ, không biết giúp đỡ các em trong gia đình, có biểu hiện mắc bệnh ngôi sao.
Và sở dĩ cố phải thẳng tay “bóc phốt” và “trừng trị thích đáng” con nuôi như vậy vì thấy bản thân “không dạy dược nên để cộng đồng mạng dạy dỗ cho con thay đổi”. Rồi cô gây áp lực, bắt thằng bé phải đăng đàn cúi đầu và khoanh tay xin lỗi.
Ôi, người mẹ Phi Nhung thật là vĩ đại. HVC lúc đó cũng chỉ là một cậu bé nhà quê mới lên thành phố được có mấy năm, lại đang ở cái tuổi “nửa người lớn, nửa trẻ con” thôi mà. Có người mẹ nào lại đem con ra cho hàng trăm, hàng nghìn người dẫm đạp và quoằn xéo như thế khi con lỡ dại.
Các cụ xưa có câu “Con dại thì hại cho con”, “Con dại cái mang”... Đành rằng, HVC chỉ là con nuôi nhưng một khi đã gọi nhau tiếng mẹ - tiếng con thì cũng nên biết chừa cho con một con đường sống chứ.
Con nó cũng là người của công chúng như mình, cũng cần phải giữ hình ảnh và thể diện của một ca sĩ nhí chứ. Có gì đóng cửa dạy con chứ ai lại đưa con ra cho kền kền rỉa thịt như thế. May mà HVC là đứa biết ăn, biết nghĩ và biết nhịn, chứ như đứa khác, khi bị áp lực dư luận bủa vây như vậy có khi cũng đã nghĩ quẩn rồi.
Đó là chưa kể, mẹ Phi Nhung suốt ngày mặc áo lam, áo nâu sòng, đi lễ chùa, tụng kinh, niệm Phật và ăn chay. Suốt ngày cứ hễ mở miệng ra là nói những điều thiện lành về Phật Pháp, nhân quả... và khuyến giáo con người ta nên làm những điều tốt đẹp, tu nhân tích đức. Mẹ Phi Nhung quên mất rằng, slogan của đạo Phật là “từ bi” và “trí tuệ”. Không rõ mẹ đã “từ bi” với con nuôi HVC được ngày nào chưa mà mẹ đã “hành hình” con như tội nhân vậy.
- Phi Nhung nói, cô không biết cát-sê đi hát của HVC bao nhiêu năm qua là bao nhiêu và bao nhiêu tiền thù lao mà HVC đổ mồ hôi, sôi nước mắt, vắt kiệt sức lực để kiếm được đều do quản lý giữ, cô không giữ. Bố mẹ HVC hiện vẫn làm giúp việc cho Phi Nhung trong nhà.
Vâng, lại là mẹ Phi Nhung vĩ đại. Bố mẹ HVC vẫn đang sờ sờ ra đó, ngay bên cạnh mình... cớ sao tiền của con họ làm ra lại không trao cho họ lại để quản lý giữ. Trong khi đó, họ có phải là người giàu có tới mức không thèm ngó tới tiền đâu. Nhìn vào những hình ảnh căn nhà cũ kỹ, dột nát, xuống cấp... ở quê thì đủ rõ họ nghèo tới mức nào. Vậy mà tiền con họ kiếm được họ cũng không được quyền nhận lại. Ngay cả cái khoản 200 triệu đồng đoạt giải Quán quân Idol Kids cách đây 5 năm, HVC và bố mẹ của cậu vẫn chưa được sờ tay tới.
Tui thấy một cư dân mạng so sánh HVC với PMC mà xót xa quặn lòng: “Nổi danh từ “Giọng hát Việt nhí”, cùng đi làm con nuôi mà Phương Mỹ Chi được ba nuôi cho đi bay show khắp thế giới, ba nuôi còn tiết lộ cát sê cả chục nghìn USD/ show. Rồi Chi học trường quốc tế, mua nhà mới, mở cửa hàng cho ba mẹ, dùng hàng hiệu... Còn Hồ Văn Cường được mẹ nuôi Phi Nhung cho đi hát bao năm mà tới giờ ko biết cát sê bao nhiêu, nhà ở quê vẫn đơn sơ giản dị, ba làm bảo vệ, mẹ đi làm giúp việc”.
Phi Nhung suốt ngày xuất hiện trên truyền thông với hình ảnh lung linh của một bà mẹ nhận nuôi nhiều con nhất showbiz và đi từ thiện không ngừng nghỉ, trong khi chính đứa con nuôi nghèo khổ của mình đang cần giúp đỡ nhất thì cổ lại không màng tới. Bố mẹ con nuôi mình không có nổi một căn nhà lành lặn, tử tế mà ở cũng không chịu trả tiền cho người ta. Tình thương ở đâu vậy? Nhân ái ở đâu? Từ thiện chỗ nào? Hào quang mà cổ cố tạo ra có phải là thứ hào quang giả tạo, mị dân, lọc lừa?
- Rồi ngày 10/6 mới đây, vụ tin nhắn của HVC nói xấu” mẹ Phi Nhung với một trưởng fanclub lộ ra ngoài thì ngay lập tức cả HVC cùng bố mẹ đã phải đăng đàn công khai nói lời xin lỗi. Nói thật, nhìn cảnh thằng bé khoanh tay, cúi đầu, mặt buồn thiu, lóng ngóng nói lời xin lỗi mà thấy thương. Bố mẹ của HVC ngồi cạnh đó cũng thế. Đành rằng, HVC có lỗi với mẹ nên phải sửa lỗi, phải nói rõ... Nhưng sao thấy mọi thứ cứ như cu cậu bị gây áp lực, bị ép buộc vậy.
Nghe nói, hôm đó, nhiều phóng viên liên hệ để hỏi Phi Nhung nhưng cô ấy bảo “bận đi chùa”. Trên trang cá nhân của cổ nhắn với con trai: “Hồ Văn Cường con có làm sai với mẹ, mẹ vẫn ôm con vào lòng như mỗi ngày!”. Nghe những lời nhắn nhủ này thấy có cái gì đó cứ sai sai, giả tạo thế nào ý.
Mẹ ôm con mà đẩy con ra giữa muôn nghìn mũi tên, chịu áp lực dư luận một mình. Mẹ ôm con mà sao không nói riêng với con lại đi rêu rao trên mạng xã hội chi vậy? Mẹ muốn ôm con sao con phải tâm sự với người khác “những người ở đây giống như quỷ”?