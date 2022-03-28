Nguyễn Hưng: 'Sống trên đời thì phải yêu'

Hậu trường 28/03/2022 10:03

Nam ca sĩ Nguyễn Hưng cho rằng sống trên đời này thì việc yêu là một điều tất yếu, càng có tuổi thì càng thấm được giá trị của thứ gọi là "tình yêu".

Mới đây, Thanh Hà, Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Nguyễn Hưng đã có dịp hội ngộ trong chương trình Music Box. Trong chương trình, bộ 3 đã có những chia sẻ thú vị về sự nghiệp lẫn chuyện đời sống, tình cảm.

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Bộ 3 Thanh Hà, Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Nguyễn Hưng hội ngộ trong chương trình Music Box - Ảnh: Chụp màn hình

Xuất hiện với ngoại hình trẻ trung, lịch lãm, không ai ngờ Nguyễn Hưng hiện đã 65 tuổi, mọi người đều đồng ý cho rằng thời gian đã "bỏ quên" nam ca sĩ. Không những vậy, Nguyễn Hưng còn trổ tài "nuốt đĩa" khi hát liền tù tì các ca khúc nổi tiếng của mình như Khổ vì yêu nàng, Lầm, Sầu đông,...

Sau phần trình diễn, Nguyễn Hưng bất ngờ nhận được câu hỏi xoáy từ MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên: "Trong cuộc đời anh đã yêu bao nhiêu lần?"

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Nguyễn Hưng khẳng định sống trên đời là phải yêu - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy vậy, Nguyễn Hưng không hề nao núng mà đáp lại vừa duyên dáng vừa hài hước rằng vì yêu quá nhiều nên không thể đếm được: “Người ta có nói một câu như này: Yêu là khổ không yêu là lỗ. Nên tôi suy nghĩ, yêu nhiều một chút để cho nó bổ. Bổ rồi mới khổ”.

Về phía ca sĩ Thanh Hà, cô cho biết bản thân nói "sợ yêu" nhưng lại rất "thích yêu": “Hà nói sợ yêu nhưng thực ra không sợ. Cuộc đời mà không yêu thì buồn chết. Sau mỗi lần thất bại lại vẫn cứ lao vào”. Nghe xong lời chia sẻ của Thanh Hà, Nguyễn Hưng cũng bày tỏ sự đồng tình của mình: “Sống một cuộc đời mà không yêu thì sao được? Chúng ta sống trên cõi đời thì phải yêu”.

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Theo Nguyễn Hưng, càng có tuổi thì giá trị của tình yêu mới càng rõ nét - Ảnh: Internet

Nam ca sĩ chia sẻ, tuổi tác đã tác động không nhỏ vào sự cảm nhận của anh về tình yêu. Anh cho hay, thuở thiếu thời do quá bồng bột nên cứ lao đầu vào tình yêu do không hiểu được giá trị nó, tuy nhiên khi tuổi đời càng lớn thì giá trị của tình yêu cũng ngày càng rõ ràng và khiến cho bản thân thấm thía.

Khi nói đến chuyện bạn đời, Nguyễn Hưng cũng thẳng thắn bày tỏ rằng anh không thích bạn đời có chung nghề với mình vì như vậy sẽ khó nói chuyện với nhau. Nhưng anh cũng chẳng che dấu chuyện vợ mình cũng từng là một vũ công nổi tiếng.

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Nguyễn Hưng và vợ đã bên nhau được 40 năm nhưng anh vẫn dành cho cô tình yêu nồng cháy - Ảnh: Internet

Theo đó., vợ của Nguyễn Hưng - Thục Hiền - trước đây từng là vũ công đã cùng anh sánh đôi trên nhiều sàn diễn, nhưng kể từ khi nên duyên cùng Nguyễn Hưng thì cô đã lui về hậu phương, suốt 40 năm nay chỉ ở phía sau để cổ vũ cho chồng. Nguyễn Hưng cũng nổi tiếng là một người chung thủy, công việc của anh vốn phải thường tiếp xúc với nhiều bóng hồng nhưng anh vẫn dành cho vợ một tình yêu tuyệt đối.

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Từ khóa:   Nguyễn Hưng vợ Nguyễn Hưng Thanh Hà

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