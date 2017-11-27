Ngưỡng mộ trước tình cảm của các cặp sao Việt dù đã ly hôn nhưng vẫn hết lòng vì con cái

Hậu trường 27/11/2017 21:30

Dù đã “đường ai nấy đi” nhưng những sao Việt này vẫn không ngần ngại xuất hiện cùng nhau vì các con của mình.

Chuyện các cặp đôi sau khi chia tay không nhìn mặt nhau, thậm chí lên tiếng chỉ trích về đối phương sau đổ vỡ hôn nhân không còn là chuyện hiếm ở showbiz. Tuy nhiên, vẫn có những sao Việt dù không còn sánh bước bên nhau nhưng vẫn không ngần ngại dành cho nhau những lời “có cánh”, sẵn sàng bỏ qua chuyện cũ vì hạnh phúc của con cái.

Hồ Ngọc Hà – Cường Đô la

Từ khi chính thức công khai, chuyện tình của cặp đôi Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía công chúng. Sau khi kết hôn, Cường Đô la và Hồ Ngọc Hà chào đón thành viên mới trong gia đình – bé Subeo. Cuộc sống hạnh phúc và êm ấm của cả hai khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ. Họ trở thành một trong những gia đình nổi tiếng nhất nhì showbiz Việt.

Ngưỡng mộ trước tình cảm của các cặp sao Việt dù đã ly hôn nhưng vẫn hết lòng vì con cái - Ảnh 1
Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la từng là một trong những gia đình nổi tiếng nhất nhì showbiz Việt - Ảnh: Internet

Tuy nhiên vào năm 2014, cả hai bất ngờ tuyên bố “đường ai nấy đi”, kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 7 năm. Những tưởng sau khi chia tay, Hà Hồ và chồng cũ sẽ không còn liên quan đến nhau do cả hai đều rất bận rộn với công việc cá nhân cũng như đã tìm được tình yêu mới. Thế nhưng, họ không ít lần gây xôn xao khi công khai xuất hiện bên nhau cùng con trai trong những dịp đặc biệt để Subeo không thiếu vắng tình yêu thương của cả bố và mẹ.

Vào ngày Trung Thu, Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la công khai dẫn Subeo đi chơi. Khoảnh khắc hạnh phúc của cả 3 đã được Hồ Ngọc Hà chia sẻ trên trang cá nhân: “Sáng nay ở trường cùng 2 em trai”.

Ngưỡng mộ trước tình cảm của các cặp sao Việt dù đã ly hôn nhưng vẫn hết lòng vì con cái - Ảnh 2
Cả hai cùng nhau đến trường vui ngày tết Trung Thu cùng Subeo - Ảnh: Internet

Trong dịp sinh nhật của Subeo vào tháng 6 năm nay, “Nữ hoàng giải trí” và chồng cũ cũng xuất hiện cùng nhau để tổ chức sinh nhật cho con trai cưng. Cả hai không ngần ngại dành cho nhau những cử chỉ tình cảm cũng như không quên đùa nghịch vui vẻ bên nhau.

Ngưỡng mộ trước tình cảm của các cặp sao Việt dù đã ly hôn nhưng vẫn hết lòng vì con cái - Ảnh 3
Cường Đô la và Hà Hồ cùng nhau tổ chức sinh nhật cho Subeo - Ảnh: Internet

Trương Ngọc Ánh – Trần Bảo Sơn

Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn từng được coi là “cặp đôi vàng” của showbiz Việt khi câu chuyện tình yêu cũng như hạnh phúc gia đình của họ luôn là niềm mơ ước của nhiều người. Tuy nhiên, cả hai quyết định chia tay khi đã có chung một bé gái.

Ngưỡng mộ trước tình cảm của các cặp sao Việt dù đã ly hôn nhưng vẫn hết lòng vì con cái - Ảnh 4
Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn quyết định chia tay khi đã có chung bé Devon - Ảnh: Internet

Sau khi “đường ai nấy đi”, cả Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn đều đã tìm được cho mình hạnh phúc mới nhưng vẫn luôn dành thời gian cho con gái cưng Devon. Mới đây, Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn gây xôn xao khi cùng xuất hiện trong buổi tiệc sinh nhật tròn 10 tuổi của bé Devon.

Ngưỡng mộ trước tình cảm của các cặp sao Việt dù đã ly hôn nhưng vẫn hết lòng vì con cái - Ảnh 5
Trương Ngọc Ánh và chồng cũ “tái hợp” trong tiệc sinh nhật của con gái cưng - Ảnh: Internet

Dù không còn ở bên nhau nhưng hình ảnh tình cảm của gia đình nổi tiếng này khi gặp lại khiến người hâm mộ không khỏi ấm lòng.

Công Lý – Thảo Vân

Nghệ sĩ Công Lý và MC Thảo Vân kết hôn từ năm 2009 và có chung một cậu con trai kháu khỉnh. Thời điểm còn hạnh phúc, Công Lý và Thảo Vân là một trong những cặp đôi được khán giả yêu mến nhất trong làng hài Việt Nam. Sau 6 năm hạnh phúc, cả hai quyết định ly hôn và cậu con trai sống cùng với mẹ.

Ngưỡng mộ trước tình cảm của các cặp sao Việt dù đã ly hôn nhưng vẫn hết lòng vì con cái - Ảnh 6
Công Lý và Thảo Vân từng là cặp đôi được khán giả rất yêu mến - Ảnh: Internet

Dù không còn là vợ chồng nhưng Thảo Vân và Công Lý vẫn luôn là những người bạn hết lòng chia sẻ và giúp đỡ nhau trong cuộc sống. MC “Gặp nhau cuối năm” không ngần ngại dành cho chồng cũ những lời khen ngợi “có cánh”: “Tôi chưa bao giờ không làm bạn với chồng tôi. Từ trước tới giờ lúc nào cũng là bạn, chưa có một phút nào chúng tôi là kẻ thù”.

Ngưỡng mộ trước tình cảm của các cặp sao Việt dù đã ly hôn nhưng vẫn hết lòng vì con cái - Ảnh 7
Dù đã “đường ai nấy đi”, cả hai vẫn dành thời gian bù đắp tình cảm cho con trai - Ảnh: Internet

Trong nhiều dịp đặc biệt, Thảo Vân và Công Lý vẫn vui vẻ “tái hợp” để con trai được hưởng trọn vẹn tình yêu thương của bố mẹ.

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