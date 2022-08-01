Người thân lên tiếng trước thông tin NSND Trần Hiếu đang ốm 'thập tử nhất sinh', khó lòng qua khỏi

Ngay sáng 1/8, cư dân mạng xôn xao không ngừng khi xuất hiện thông tin NSND Trần Hiếu hiện đang ốm nặng, thậm chí còn tiên lượng khó qua khỏi.

Vào sáng ngày 1/8, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một số thông tin NSND Trần Hiếu đang ốm nặng, khó lòng qua khỏi. Thậm chí, nhiều khán giả tin đây là sự thật, tỏ ra vô cùng lo lắng, tìm cách liên lạc với người thân nam nghệ sĩ để hỏi rõ sự tình. Hình ảnh NSND Trần Hiếu trong một sự kiện mới đây ở TP.HCM - Ảnh: FBNV Tuy nhiên, chia sẻ với báo Dân Việt, bà Thúy Ngà – vợ của NSND Trần Hiếu cho biết, tình hình sức khỏe của ông đang rất ổn định. Thời gian này ông được Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) theo dõi định kỳ và uống thuốc cũng như tiêm theo chỉ định của bác sỹ. Bà Thúy Ngà là người trực tiếp chăm sóc chồng với chế độ ăn uống khoa học, thuốc thang theo toa cũng như tiêm cho chồng hàng ngày.

Vợ nam nghệ sĩ cho biết: "Mấy năm qua, chồng tôi trải qua nhiều cơn bạo bệnh. Cú tai nạn giao thông cách đây 3 năm ở Hà Nội đã khiến chồng tôi mang di chứng nặng, ảnh hưởng khá nhiều đến việc đi lại cũng như sức khỏe. Tuy vậy, ông vẫn được bác sĩ theo dõi điều trị và gia đình chăm sóc chu đáo". Người thân khẳng định rằng sức khỏe NSND Trần Hiếu hiện tại hoàn toàn bình thường - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, tiết lộ thêm về cuộc sống hiện tại, bà Thúy Nga bật mí rằng vợ chồng mình đã trở lại sống ở Sài Gòn sau 3 năm ra Hà Nội. Họ vừa trả lại căn hộ chung cư tại D2 – Giảng Võ. Dù có chút buồn nhưng NSND Trần Hiếu lại cảm thấy thoải mái hơn khi được trở lại mảnh đất mình sinh ra và lớn lên. Ông còn được đến Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam để gặp các lứa hậu bối, truyền dạy kiến thức của mình.

Nam nghệ sĩ hội ngộ với gia đình con gái Hà Trần - Ảnh: FBNV Sau khi quay về TP.HCM, vợ chồng NSND Trần Hiếu được bạn bè, người thân thăm hỏi thường xuyên. Nhờ có đó mà tinh thần của nam nhạc sĩ cũng phấn chấn hơn nhiều, ăn uống tốt hẳn ra. Mới đây, vợ chồng ca sĩ Hà Trần từ Mỹ về đã đến thăm bố. “Thực tình dù con gái có lời hay không thì bao năm nay vợ chồng tôi vẫn vậy. Chúng tôi vẫn đùm bọc, chăm nhau và yêu thương nhau kể cả lúc vui buồn, đau đớn, giàu nghèo... Nhất là những khi trải qua bạo bệnh tưởng chừng không qua khỏi. Tôi cũng rất mong tình cảm bố con luôn vui vẻ và ấm áp như thế cho đến khi ông về với ông bà, tổ tiên”, vợ NSND Trần Tiến giãi bày. Ngoài ra, trên trang cá nhân của Trần Thu Hà cũng chia sẻ dòng trạng thái: "Bố. Đến thăm ông đã thấy đứng cổng ngóng các con tự bao giờ rồi. Mừng bố vẫn lên xuống cầu thang ngon lành, phong độ ổn định và tươi tắn!".

Tuổi U90 hạnh phúc bên người vợ tảo tần, kém chồng gần 2 thập kỷ của NSDN Trần Hiếu NSND Trần Hiếu thừa nhận mình có hậu vận tốt, nên gặp được người phụ nữ tuyệt vời ở tuổi xế chiều, cũng là người khiến ông thấy hạnh phúc nhất.

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