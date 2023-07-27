Người phụ nữ bị mắng té tát vụ 'cà phê nâu lắc' là diễn viên, bày tỏ ân hận khi nhận lời đóng clip drama!

Lúc này nhân viên giải thích rằng không cho đường mà chỉ cho sữa, vị ngọt là do có sữa chứ không phải do đường. Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn không ngừng lớn tiếng quát tháo và khẳng định sẽ không trả tiền ly cà phê. “Tao không uống được cà phê tao mới gọi nâu lắc” - người phụ nữ nói.

Những ngày qua, cộng đồng mạng không ngừng bình luận bày tỏ sự bức xúc trước đoạn clip ghi lại hành động phản cảm của một phụ nữ vào quán gọi ly "cà phê nâu lắc" yêu cầu không đường. Cụ thể, trong đoạn clip, người phụ nữ lớn tiếng xưng “mày tao” và nhất quyết không trả tiền vì gọi “cà phê nâu lắc” dặn không cho đường mà cà phê lại có sữa và có vị ngọt.

Trước những lời chỉ trích nặng nề, mới đây, ngườ phụ nữ trong 2 đoạn clip gây tranh cãi đã lên tiếng trần tình. Cô cho biết: "Hai clip đó là do các bạn mời mình quay. Mình quay chỉ biết diễn đúng vai nhưng cộng đồng mạng xem thì tưởng mình vào quán hoạnh họe nên chửi bới, phê phán, có những lời nói rất khiếm nhã. Nói thật sự mình cảm thấy rất sốc, tâm lý cũng rất nặng nề...

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Đa số đều không ủng hộ cách ứng xử và thái độ của vị "thượng đế" trong đoạn clip. Khi "sóng chưa yên" thì người phụ nữ này tiếp tục tái xuất ở một clip khác với yêu cầu "bơ không đường". Cộng đồng mạng lần nữa phẫn nộ và chia sẻ đoạn clip với tốc độ chóng mặt.

Nói thật, thời gian qua mình mất cả tuần không dám ra đường. Có một bạn trước đây mình cũng rất hay đi diễn với bạn ấy, xong bạn gọi điện nói dạo này mình hot trên TikTok ghê. Mình cười cứ tưởng bạn ấy khen. Xong bạn ấy nói: “Chị ơi, em nói với chị chính vì như thế nên sếp của em không hợp tác với chị nữa. Vì những bình luận trên cộng đồng nên họ ngại không làm việc với chị".

Cô cho biết: "Hai clip đó là do các bạn mời mình quay. Mình quay chỉ biết diễn đúng vai nhưng cộng đồng mạng xem thì tưởng mình vào quán hoạnh họe nên chửi bới, phê phán, có những lời nói rất khiếm nhã

Đáng chú ý, khi nhận hàng ngàn bình luận với lời lẽ bất bình, nữ diễn viên còn tiết lộ lời nói xót xa của con gái rằng: "Con gái nói: “Thôi mẹ ơi, mẹ dẹp quay những kiểu như thế đi, con thấy xấu hổ lắm. Những lời người ta nói mẹ thực sự như đâm vào tim con. Đó là một cái mà mình cũng rất trăn trở.

Đạt được như chị diễn clip vừa rồi không phải bạn nào cũng làm được và mọi người nói rằng rất thành công, mong muốn được thành công như chị. Nhưng mà thực sự các bạn trẻ mới bước vào nghề, khi mà nhận những công việc thì phải cân nhắc và nếu nhận những kịch bản drama thì phải chuẩn bị tâm lý thật vững. Quay xong thì các bạn sẽ không biết được những lời bình luận như thế nào. Nếu mà tâm lý yếu cũng không nên dấn thân vào kịch bản drama".9



Netizen đã tinh ý phát hiện ra, vị khách nữ vô lý này lại chính là một nữ diễn viên quần chúng

Trước đó, giữa tâm bão của drama, dân tình đã sốc nặng tìm ra được danh tính thật của vị khách nữ đang bị ném đá rầm rộ kia. Theo đó, netizen đã tinh ý phát hiện ra, vị khách nữ vô lý này lại chính là một nữ diễn viên quần chúng, từng xuất hiện trong một bộ phim truyền hình ăn khách như Phố trong làng.

Cô từng xuất hiện trong một bộ phim truyền hình ăn khách như Phố trong làng

Qua chi tiết này, nhiều người đã cho rằng, rất có thể toàn bộ drama những ngày qua, đều là một màn kịch, được dàn dựng bài bản để nhằm PR cho quán nước.