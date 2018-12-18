Người phiên dịch bị chỉ trích, H’Hen Niê bất ngờ lên tiếng nói biết ơn

Hậu trường 18/12/2018 13:26

Trong khi dư luận trách móc người phiên dịch cho H'Hen Niê thì Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 lại bày tỏ sự biết ơn đối với người này.

Sáng 17/12, chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp đến từ Philippines. Riêng đại Việt Nam - H'Hen Niê chỉ lọt Top 5 nhưng cũng đã là một kỳ tích đáng tự hào suốt nhiều năm qua. 

Người phiên dịch bị chỉ trích, H’Hen Niê bất ngờ lên tiếng nói biết ơn - Ảnh 1
H'Hen Niê vừa lập nên kỳ tích cho nhan sắc Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau cuộc thi khá nhiều cư dân mạng cho rằng H'Hen Niê trượt Top 3 do người phiên dịch làm chưa tốt. Cụ thể, khi H'Hen Niê trả lời ứng xử về phong trào MeToo, người phiên dịch cho đại diện Việt Nam có chút ấp úng và kết thúc phần dịch khá ngắn gọn dù ý của H'Hen Niê rõ ràng và súc tích hơn. Trước sự phản ứng gay gắt của khán giả, mới đây H'Hen Niê đã lên tiếng phản bác. Mỹ nhân tóc tém cho rằng người phiên dịch đã làm rất tốt nên cô mới có cơ hội đi đến Top 5. Ngoài ra, H'Hen Niê khẳng nếu được dịch tốt hơn mà duyên chưa đến thì cũng không thể tiến xa hơn ở đấu trường này.

"Tôi muốn trấn an mọi người. Tôi nghĩ Chúa đã có kế hoạch cho mọi thứ. Tôi muốn lật ngược lại vấn đề là nếu không có chị Trà My thì tôi đã không thể tiến xa như thế này. Cuộc thi không cho phép tự chọn phiên dịch mà phải là phiên dịch do BTC chỉ định. Tôi rất vui được làm việc với chị Trà My. Ngày đầu tiên gặp chị, tôi rất hạnh phúc vì có thể nói tiếng Việt với một người trong cuộc thi.

Lỗi của tôi khi trả lời ứng xử là nói quá nhanh, chị sẽ không nghe. Hơn nữa, những từ tôi dùng đều rất Việt Nam, rất địa phương mà chị sống ở Mỹ thì đâu có dùng những từ như vậy. Tôi có mặt ở vị trí đó, cũng như thời điểm đó, một phần nhờ sự hỗ trợ của chị ấy.

Tôi muốn kêu gọi mọi người gửi lời cảm ơn đến chị ấy thay vì trách móc. Hãy thể hiện lòng hiếu khách và tình đoàn kết. Chị ấy cũng là một người Việt nhưng sống ở nước ngoài mà thôi. Nếu chị ấy dịch tốt mà duyên của tôi chỉ tới đó, thì kết quả cũng vậy thôi", H'Hen Niê chia sẻ trong một bài phỏng vấn trên Zing.

Người phiên dịch bị chỉ trích, H’Hen Niê bất ngờ lên tiếng nói biết ơn - Ảnh 2
Người phiên dịch bị chỉ trích, H’Hen Niê bất ngờ lên tiếng nói biết ơn - Ảnh 3
Nhiều người cho rằng H'Hen Niê sẽ tiến xa hơn Top 5 nếu như người phiên dịch không mắc lỗi dịch sót thông tin - Ảnh: Internet
Người phiên dịch bị chỉ trích, H’Hen Niê bất ngờ lên tiếng nói biết ơn - Ảnh 4
H'Hen Niê khẳng định Top 5 đã là một kỳ tích vượt xa sự mong đợi của mình - Ảnh: Internet

H'Hen Niê đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 bằng tất cả sự thân thiện, trí tuệ và nhân cách của người phụ nữ Việt Nam. Tuy chỉ dừng chân ở Top 5 nhưng ấn tượng mà mỹ nhân tóc tém tạo ra đối với bạn bè quốc tế không hề nhỏ.

Cuối cùng sau nhiều năm chờ đợi, cô đã đưa nhan sắc dân tộc bước lên một tầm cao mới trên đấu trường quốc tế. Sau cuộc thi, cư dân mạng khắp nơi đều dành tặng H'Hen Niê những lời khen và cảm phục ý chí phi thường của cô gái Ê Đê nhỏ bé này. 

Xúc động với hình ảnh bố mẹ H'Hen Niê giản dị ngồi cổ vũ con gái tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018

Xúc động với hình ảnh bố mẹ H'Hen Niê giản dị ngồi cổ vũ con gái tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018

Hình ảnh bố mẹ Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 mặc trang phục giản dị ngồi ở hàng ghế khán giả cổ vũ con gái khiến nhiều người xúc động.

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