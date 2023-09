Người phiên dịch bị chỉ trích, H’Hen Niê bất ngờ lên tiếng nói biết ơn

"Tôi muốn trấn an mọi người. Tôi nghĩ Chúa đã có kế hoạch cho mọi thứ. Tôi muốn lật ngược lại vấn đề là nếu không có chị Trà My thì tôi đã không thể tiến xa như thế này. Cuộc thi không cho phép tự chọn phiên dịch mà phải là phiên dịch do BTC chỉ định. Tôi rất vui được làm việc với chị Trà My. Ngày đầu tiên gặp chị, tôi rất hạnh phúc vì có thể nói tiếng Việt với một người trong cuộc thi.

Lỗi của tôi khi trả lời ứng xử là nói quá nhanh, chị sẽ không nghe. Hơn nữa, những từ tôi dùng đều rất Việt Nam, rất địa phương mà chị sống ở Mỹ thì đâu có dùng những từ như vậy. Tôi có mặt ở vị trí đó, cũng như thời điểm đó, một phần nhờ sự hỗ trợ của chị ấy.