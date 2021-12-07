Trả lời trên Pháp luật và Bạn đọc, anh Nguyễn Nhất Đông - ông xã của người mẫu Dương Khánh Hà hay còn được gọi với tên Bunny thông báo: "Thay mặt cho gia đình kính báo đến quý anh, chị, em đồng nghiệp, bạn bè thân thương:

Theo nguồn tin từ Thanh Niên, người mẫu ngoại cỡ Dương Khánh Hà hay còn gọi là Bunny ra đi vào ngày 5/12. Thông tin đã được gia đình chính thức xác nhận. Tín đồ thời trang Việt thực sự sốc bởi chỉ cách đó vài ngày, Khánh Hà còn live stream và giao lưu cùng fans hâm mộ trong một talk show.

Vợ tôi là Dương Khánh Hà (Bunny) đã về với Chúa vào lúc 1h00 ngày 5/12/2021 (nhằm ngày mùng 2 tháng 11 năm Tân Sửu) tại nhà riêng. Đây là mất mát quá to lớn đối với gia đình chúng tôi.

Hiện tại, tôi cùng gia đình đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết để chăm lo vẹn toàn cho hậu sự của vợ tôi. Vì thế, rất mong quý anh, chị, em đồng nghiệp và bạn bè thông cảm nếu như tôi không thể nhận điện thoại cũng như trả lời những tin nhắn chia buồn vào lúc này.

Gia đình chúng tôi sẽ có những thông báo chính thức sau khi các thủ tục hậu sự được sắp xếp chu đáo. Xin đại diện cho gia đình chân thành cảm ơn đến các anh, chị, em đồng nghiệp và bạn bè đã gửi lời động viên, chia buồn đối với mất mát to lớn này".

Sự ra đi của Dương Khánh Hà khiến cho gia đình, bạn bè vô cùng đau xót

Ngay khi biết tin buồn, rất nhiều người thân, bạn bè và khán giả không giấu được sự bàng hoàng và đau xót vì cuối tháng 11, Dương Khánh Hà vẫn chia sẻ hình ảnh tươi tắn, vui vẻ và duy trì những công việc quen thuộc của mình.

Dương Khánh Hà sinh năm 1988 và từng du học tại Úc. Ở độ tuổi trường thành, cô sở hữu vóc dáng ngoại cỡ nhưng lại rất tự tin mỗi khi xuất hiện trước đám đông.

Chính sự mạnh dạn đã giúp cô trở thành người mẫu ngoại cỡ đầu tiên và duy nhất của Việt Nam và có phát ngôn gây chú ý: "Tự ti thì mới hay thu hút những lời chê bài còn đã tự tin rồi chẳng ai chê mình nữa.

Được truyền cảm hứng từ mẫu béo hot nhất thế giới Ashley Graham, Khánh Hà là gương mặt đại diện cho hơn 20 nhãn hàng tại Việt Nam

Trước khi qua đời, Dương Khánh Hà chính là người sáng lập trường âm nhạc và nghệ thuật Glory, TP.HCM - Cố vấn, điều trị cho những trẻ em mắc bệnh tâm lý.

Đồng thời cô còn là host của loạt chuỗi workshop và party dành riêng cho chị em phụ nữ ở TP.HCM.