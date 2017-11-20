Người đẹp Việt tên Hà: Cứ một con, hai con... mà vẫn không ngừng quyến rũ

Hậu trường 20/11/2017 09:45

Showbiz Việt có không ít mỹ nhân tên Hà. Họ đều là những người thành công trong sự nghiệp, đặc biệt rất xinh đẹp dù đã thực hiện thiên chức làm mẹ.

Hồ Ngọc Hà

Hồ Ngọc Hà luôn nằm trong top mỹ nhân hot nhất làng giải trí Việt. Cô sở hữu chiều cao đáng mơ ước và body chuẩn người mẫu. Dù đã là bà mẹ một con nhưng “Nữ hoàng giải trí” vẫn giữ được vóc dáng nuột nà cùng vòng eo con kiến đáng mơ ước ở tuổi 33. Qua thời gian, Hà Hồ ngày càng xinh đẹp rạng rỡ và quyến rũ, thu hút mọi ánh nhìn của cánh mày râu. Cậu con trai của giọng ca “Destiny” năm nay đã 7 tuổi.

Người đẹp Việt tên Hà: Cứ một con, hai con... mà vẫn không ngừng quyến rũ - Ảnh 1
Body chữ S của Hồ Ngọc Hà là niềm mơ ước của nhiều chị em - Ảnh: Internet

Người đẹp Việt tên Hà: Cứ một con, hai con... mà vẫn không ngừng quyến rũ - Ảnh 2
Bà mẹ một con khoe hông hình quả táo đầy mê hoặc - Ảnh: Internet

Người đẹp Việt tên Hà: Cứ một con, hai con... mà vẫn không ngừng quyến rũ - Ảnh 3
Không thể phủ nhận sức hấp dẫn của “Nữ hoàng giải trí” - Ảnh: Internet

Tăng Thanh Hà

Người đẹp Việt tên Hà: Cứ một con, hai con... mà vẫn không ngừng quyến rũ - Ảnh 4
Sự nghiệp thành đạt, gia đình hạnh phúc, Tăng Thanh Hà là niềm mơ ước của nhiều chị em - Ảnh: Internet

Nhắc tới mỹ nhân tên Hà không thể bỏ qua cái tên Tăng Thanh Hà. Dù đã vắng bóng showbiz nhiều năm nay sau khi kết hôn nhưng “Ngọc nữ” màn ảnh Việt vẫn chưa bao giờ hết hot. Mỗi khi xuất hiện, Tăng Thanh Hà luôn khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi nhan sắc mặn mà và xinh đẹp. 

Người đẹp Việt tên Hà: Cứ một con, hai con... mà vẫn không ngừng quyến rũ - Ảnh 5
Tăng Thanh Hà xuất hiện trong một sự kiện khai trương với vóc dáng sau sinh không thể thon thả hơn - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên “Mỹ nhân kế” đã sinh con gái thứ hai cách đây không lâu và nhanh chóng lấy lại được vóc dáng nuột nà. Mới đây, hậu trường chụp ảnh của Tăng Thanh Hà được hé lộ khiến người hâm mộ ngẩn ngơ. Cô diện bộ đầm đen hở vai khoe thần thái kiêu kì. Ít ai ngờ rằng người đẹp đã là bà mẹ hai con. 

Người đẹp Việt tên Hà: Cứ một con, hai con... mà vẫn không ngừng quyến rũ - Ảnh 6
Tăng Thanh Hà kiêu sa và quý phái - Ảnh: Internet

Minh Hà

Minh Hà có lẽ là bà mẹ nhiều con nhất trong showbiz Việt. Ở tuổi 32, bà xã Lý Hải đã lâm bồn 4 lần. Nhưng không thể phủ nhận rằng, dù đã trải qua nhiều lần sinh nở nhưng nhan sắc Minh Hà vẫn không hề sụt giảm. Cựu hot girl vẫn giữ được vóc dáng thanh mảnh cùng gương mặt trẻ trung hơn tuổi. Tổ ấm 6 người hạnh phúc của Lý Hải – Minh Hà được xem như hình mẫu của làng giải trí Việt. 

Người đẹp Việt tên Hà: Cứ một con, hai con... mà vẫn không ngừng quyến rũ - Ảnh 7
Vợ Lý Hải sở hữu gương mặt trẻ trung hơn tuổi thật - Ảnh: Internet

Người đẹp Việt tên Hà: Cứ một con, hai con... mà vẫn không ngừng quyến rũ - Ảnh 8
Ai ngờ rằng đây đã là bà mẹ 4 con? - Ảnh: FBNV

Người đẹp Việt tên Hà: Cứ một con, hai con... mà vẫn không ngừng quyến rũ - Ảnh 9
Hẳn ai cũng ao ước một thân hình và nhan sắc bất chấp thời gian như cựu hot girl này - Ảnh: FBNV

Thân Thúy Hà

Thân Thúy Hà có cuộc sống hôn nhân không trọn vẹn. Cô ly hôn chồng đã lâu và một mình nuôi con trai Duy Anh. Xuất thân từ người mẫu nhưng người đẹp này lại lấn sân sang phim ảnh và khá thành công. Cô để lại ấn tượng với vai diễn trong các phim như “Ly hôn”, “Scandal”... Thân Thúy Hà cũng là thành viên nhóm bạn hữu toàn người nổi tiếng gồm Xuân Lan, Bằng Lăng, Quốc Cường và Tăng Thanh Hà. Theo năm tháng, bà mẹ một con ngày càng xinh đẹp và quyến rũ.

Người đẹp Việt tên Hà: Cứ một con, hai con... mà vẫn không ngừng quyến rũ - Ảnh 10
Thân hình bốc lửa của bà mẹ một con ở tuổi ngấp nghé tứ tuần - Ảnh: Internet

Người đẹp Việt tên Hà: Cứ một con, hai con... mà vẫn không ngừng quyến rũ - Ảnh 11
Bí quyết để giữ gìn nhan sắc của Thân Thúy Hà là vận động và tập thể dục chăm chỉ - Ảnh: Internet

Người đẹp Việt tên Hà: Cứ một con, hai con... mà vẫn không ngừng quyến rũ - Ảnh 12
Thân Thúy Hà sở hữu nhan sắc đằm thắm pha chút dịu dàng - Ảnh: Internet

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