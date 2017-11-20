Người đẹp Việt tên Hà: Cứ một con, hai con... mà vẫn không ngừng quyến rũ

Hồ Ngọc Hà luôn nằm trong top mỹ nhân hot nhất làng giải trí Việt. Cô sở hữu chiều cao đáng mơ ước và body chuẩn người mẫu. Dù đã là bà mẹ một con nhưng “Nữ hoàng giải trí” vẫn giữ được vóc dáng nuột nà cùng vòng eo con kiến đáng mơ ước ở tuổi 33. Qua thời gian, Hà Hồ ngày càng xinh đẹp rạng rỡ và quyến rũ, thu hút mọi ánh nhìn của cánh mày râu. Cậu con trai của giọng ca “Destiny” năm nay đã 7 tuổi.

Tăng Thanh Hà

Nhắc tới mỹ nhân tên Hà không thể bỏ qua cái tên Tăng Thanh Hà. Dù đã vắng bóng showbiz nhiều năm nay sau khi kết hôn nhưng “Ngọc nữ” màn ảnh Việt vẫn chưa bao giờ hết hot. Mỗi khi xuất hiện, Tăng Thanh Hà luôn khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi nhan sắc mặn mà và xinh đẹp.

Nữ diễn viên “Mỹ nhân kế” đã sinh con gái thứ hai cách đây không lâu và nhanh chóng lấy lại được vóc dáng nuột nà. Mới đây, hậu trường chụp ảnh của Tăng Thanh Hà được hé lộ khiến người hâm mộ ngẩn ngơ. Cô diện bộ đầm đen hở vai khoe thần thái kiêu kì. Ít ai ngờ rằng người đẹp đã là bà mẹ hai con.

Minh Hà

Minh Hà có lẽ là bà mẹ nhiều con nhất trong showbiz Việt. Ở tuổi 32, bà xã Lý Hải đã lâm bồn 4 lần. Nhưng không thể phủ nhận rằng, dù đã trải qua nhiều lần sinh nở nhưng nhan sắc Minh Hà vẫn không hề sụt giảm. Cựu hot girl vẫn giữ được vóc dáng thanh mảnh cùng gương mặt trẻ trung hơn tuổi. Tổ ấm 6 người hạnh phúc của Lý Hải – Minh Hà được xem như hình mẫu của làng giải trí Việt.

Thân Thúy Hà

Thân Thúy Hà có cuộc sống hôn nhân không trọn vẹn. Cô ly hôn chồng đã lâu và một mình nuôi con trai Duy Anh. Xuất thân từ người mẫu nhưng người đẹp này lại lấn sân sang phim ảnh và khá thành công. Cô để lại ấn tượng với vai diễn trong các phim như “Ly hôn”, “Scandal”... Thân Thúy Hà cũng là thành viên nhóm bạn hữu toàn người nổi tiếng gồm Xuân Lan, Bằng Lăng, Quốc Cường và Tăng Thanh Hà. Theo năm tháng, bà mẹ một con ngày càng xinh đẹp và quyến rũ.