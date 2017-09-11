Người đẹp chuyển giới Lâm Khánh Chi gây sốc khi lần đầu tiết lộ khả năng giường chiếu với hôn phu kém tuổi

Hậu trường 11/09/2017 15:36

Sau khi gây sốc vì tiết lộ quá trình tái tạo vùng kín, "Người đẹp chuyển giới" Lâm Khánh Chi lại khiến nhiều người choáng váng khi tiết lộ khả năng chăn gối của mình với bạn trai.

Mới đây, ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi vừa lên tiếng tiết lộ chuyện giường chiếu của mình và bạn trai. Cô cho rằng ngoài việc hợp và hiểu nhau về tính cách thì sự hòa hợp về chuyện chăn gối cũng rất quan trọng. Nó quyết định cả hai có bên nhau lâu bền hay không. 

Đặc biệt, Khánh Chi tiết lộ: “Trong chuyện ấy, con gái sao, Khánh Chi như vậy. Không khác một cái gì hết. Khánh Chi không yếu, nếu yếu chồng Khánh Chi cũng sẽ không yêu đâu”.

Người đẹp chuyển giới Lâm Khánh Chi gây sốc khi lần đầu tiết lộ khả năng giường chiếu với hôn phu kém tuổi - Ảnh 1
Lâm Khánh Chi cho biết sau khi phẫu thuật chuyển giới cô cũng giống như bao phụ nữ khác - Ảnh: Internet

"Người đẹp chuyển giới" cũng khẳng định rằng, sau khi phẫu thuật bản thân cô hoàn toàn trở thành một người phụ nữ thực thụ trong tất cả các phương diện. Nữ ca sĩ cũng thẳng thắn nói rằng cô không chắc đây có phải là người đàn ông cuối cùng của mình hay không. Nhưng hiện tại cả hai đang rất hạnh phúc và yêu thương nhau.

Đặc biệt người đẹp cũng chia sẻ về đám cưới của cô và bạn trai kém tuổi Phi Hùng sẽ diễn ra vào tháng 11 tới và hiện tại những công đoạn chuẩn bị đang được tiến hành.

Người đẹp chuyển giới Lâm Khánh Chi gây sốc khi lần đầu tiết lộ khả năng giường chiếu với hôn phu kém tuổi - Ảnh 2
Nữ ca sĩ tiết lộ sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 11 tới với bạn trai Phi Hùng - Ảnh: Internet

Người đẹp chuyển giới Lâm Khánh Chi gây sốc khi lần đầu tiết lộ khả năng giường chiếu với hôn phu kém tuổi - Ảnh 3
Lễ cưới được tổ chức theo phong cách cổ điển và hiện lễ phục của cô dâu đang trong quá trình thiết kế và hoàn thiện - Ảnh: Internet

Người đẹp chuyển giới Lâm Khánh Chi gây sốc khi lần đầu tiết lộ khả năng giường chiếu với hôn phu kém tuổi - Ảnh 4
Tiết lộ về trang phục cưới, người đẹp cho biết váy cưới được thiết kết rất công phu với mấy ngàn viên pha lê và lông đà điểu được đặt mua từ Thái Lan về - Ảnh: Internet

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