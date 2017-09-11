Người đẹp chuyển giới Lâm Khánh Chi gây sốc khi lần đầu tiết lộ khả năng giường chiếu với hôn phu kém tuổi

Mới đây, ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi vừa lên tiếng tiết lộ chuyện giường chiếu của mình và bạn trai. Cô cho rằng ngoài việc hợp và hiểu nhau về tính cách thì sự hòa hợp về chuyện chăn gối cũng rất quan trọng. Nó quyết định cả hai có bên nhau lâu bền hay không.

Đặc biệt, Khánh Chi tiết lộ: “Trong chuyện ấy, con gái sao, Khánh Chi như vậy. Không khác một cái gì hết. Khánh Chi không yếu, nếu yếu chồng Khánh Chi cũng sẽ không yêu đâu”.