Người đẹp chuyển giới Lâm Khánh Chi gây sốc khi lần đầu tiết lộ khả năng giường chiếu với hôn phu kém tuổi

Sau khi gây sốc vì tiết lộ quá trình tái tạo vùng kín, "Người đẹp chuyển giới" Lâm Khánh Chi lại khiến nhiều người choáng váng khi tiết lộ khả năng chăn gối của mình với bạn trai.
Mới đây, ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi vừa lên tiếng tiết lộ chuyện giường chiếu của mình và bạn trai. Cô cho rằng ngoài việc hợp và hiểu nhau về tính cách thì sự hòa hợp về chuyện chăn gối cũng rất quan trọng. Nó quyết định cả hai có bên nhau lâu bền hay không.
Đặc biệt, Khánh Chi tiết lộ: “Trong chuyện ấy, con gái sao, Khánh Chi như vậy. Không khác một cái gì hết. Khánh Chi không yếu, nếu yếu chồng Khánh Chi cũng sẽ không yêu đâu”.
"Người đẹp chuyển giới" cũng khẳng định rằng, sau khi phẫu thuật bản thân cô hoàn toàn trở thành một người phụ nữ thực thụ trong tất cả các phương diện. Nữ ca sĩ cũng thẳng thắn nói rằng cô không chắc đây có phải là người đàn ông cuối cùng của mình hay không. Nhưng hiện tại cả hai đang rất hạnh phúc và yêu thương nhau.
Đặc biệt người đẹp cũng chia sẻ về đám cưới của cô và bạn trai kém tuổi Phi Hùng sẽ diễn ra vào tháng 11 tới và hiện tại những công đoạn chuẩn bị đang được tiến hành.