Người bạn thân thiết tiết lộ tình trạng của Phi Nhung, nghẹn ngào nhắn gửi: 'Mạnh mẽ ngồi dậy đi hát tiếp nha, Phi hứa sẽ không bắt Nhung đeo bông tai nữa đâu'

Mới đây, trên trang cá nhân của chuyên gia make-up Phi Phi, người bạn thân thiết của Phi Nhung đã có bài đăng về tình hình sức khỏe của nữ ca sĩ.

Những ngày qua, tình hình sức khỏe của nữ ca sĩ Phi Nhung luôn là chủ đề nóng được mọi người quan tâm. Có khá nhiều tin đồn về bệnh tình của nữ ca sĩ. Cũng có thông tin, sức khỏe của Phi Nhung yếu đi và bác sĩ dặn gia đình chuẩn bị sẵn sàng tâm lý phòng trường hợp xấu nhất khiến cho người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Tuy nhiên, ngay sau đó, phía đại diện của gia đình Phi Nhung cũng đã lên tiếng đính chính lại những thông tin trên và khẳng định không đúng sự thật.

Vào chiều, ngày 25/9, chuyên gia trang điểm Phi Phi - một người bạn thân thiết lâu năm của nữ ca sĩ, đã có một bài đăng trêm trang cá nhân của mình. Anh tiết lộ giọng ca Bông Điên Điển đã qua những giây phút nguy hiểm nhất. Bên cạnh đó, anh cũng nhắn gửi người bạn thân của mình tiếp tục cố gắng, mạnh khỏe và sớm trở lại để tiếp tục sự nghiệp ca hát để phục vụ những khán giả thân yêu.

"Nhung ơi, nhớ MV này là bài nào không, Nhung ơi Phi biết Nhung lì đòn và mạnh mẽ lắm đúng không nè. Nhung lướt qua giây phút nguy hiểm nhất rồi, bây giờ mạnh mẽ ngồi dậy đi hát tiếp nha. Phi hứa sẽ không bắt Nhung đeo bông tai nữa đâu. Nhung mạnh mẽ mà, đừng nhõng nhẽo nữa nha", anh chia sẻ.

Những dòng tâm sự của Phi Phi người bạn thân thiết của Phi Nhung gửi đến nữ ca sỹ. Ảnh chụp màn hình

Là một người bạn thân thiết nên anh không khỏi lo lắng cho cô. Không riêng Phi Phi mà hầu hết những anh, chị em nghệ sĩ đều liên tục cầu nguyện cho cô được bình an. CĐM đặc biệt là fan hâm mộ ngày đêm mong nữ ca sĩ mau chóng bình phục và sớm quay trở lại với nghiệp hát.

Sau nhiều ngày thông tin Phi Nhung trở nặng 'nhiễu loạn' cõi mạng, đại diện lên tiếng làm rõ, thông báo tình hình sức khỏe của nữ ca sĩ Suốt 2 ngày qua, khán giả vô cùng lo lắng sau khi ca sĩ Trizzie Phương Trinh tiết lộ tình hình của Phi Nhung chuyển biến xấu, bác sĩ dặn người nhà chuẩn bị tâm lý cho trường hợp tệ nhất.

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