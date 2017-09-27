Ngọc Trinh quyến rũ là thế, nhìn sang chị gái còn choáng hơn

Dù không hoạt động trong ngành giải trí nhưng nhờ cô em gái nổi tiếng, Ngọc Bích vẫn được nhiều người biết đến. Cô khiến nhiều người hâm mộ phải ngỡ ngàng vì diện mạo xinh đẹp cùng ngoại hình gợi cảm chẳng kém gì 'nữ hoàng nội y'.

Trên trang cá nhân của mình, chị gái nữ diễn viên ‘Vòng eo 56’ cũng thường xuyên cập nhật những hoạt động của mình cũng như em gái để dành tặng cho những người hâm mộ.