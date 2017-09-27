Ngọc Trinh quyến rũ là thế, nhìn sang chị gái còn choáng hơn

Mặc dù đã là bà mẹ hai con nhưng Ngọc Bích – chị gái Ngọc Trinh vẫn xinh đẹp và gợi cảm không kém gì cô em gái.
Dù không hoạt động trong ngành giải trí nhưng nhờ cô em gái nổi tiếng, Ngọc Bích vẫn được nhiều người biết đến. Cô khiến nhiều người hâm mộ phải ngỡ ngàng vì diện mạo xinh đẹp cùng ngoại hình gợi cảm chẳng kém gì 'nữ hoàng nội y'.
Trên trang cá nhân của mình, chị gái nữ diễn viên ‘Vòng eo 56’ cũng thường xuyên cập nhật những hoạt động của mình cũng như em gái để dành tặng cho những người hâm mộ.
Ngọc Bích cũng sở hữu nhan sắc trẻ trung, làn da trắng trẻo y như Ngọc Trinh. Hai chị em được nhiều người nhận xét là khá giống nhau
Bộ ảnh cực kỳ khêu gợi mà chị gái Ngọc Trinh cùng bạn trai chụp trong phòng bếp khiến cộng đồng mạng như bị thiêu đốt, với hình ảnh của cặp đôi diện trang phục “có cũng như không” cùng nhiều tư thế hết sức táo bạo.