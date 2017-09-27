Ngọc Trinh quyến rũ là thế, nhìn sang chị gái còn choáng hơn

Hậu trường 27/09/2017 20:35

Mặc dù đã là bà mẹ hai con nhưng Ngọc Bích – chị gái Ngọc Trinh vẫn xinh đẹp và gợi cảm không kém gì cô em gái.

Dù không hoạt động trong ngành giải trí nhưng nhờ cô em gái nổi tiếng, Ngọc Bích vẫn được nhiều người biết đến. Cô khiến nhiều người hâm mộ phải ngỡ ngàng vì diện mạo xinh đẹp cùng ngoại hình gợi cảm chẳng kém gì 'nữ hoàng nội y'.

Trên trang cá nhân của mình, chị gái nữ diễn viên ‘Vòng eo 56’ cũng thường xuyên cập nhật những hoạt động của mình cũng như em gái để dành tặng cho những người hâm mộ.

<a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/ngoc-trinh.topic'>Ngọc Trinh</a> quyến rũ là thế, nhìn sang chị gái còn choáng hơn
 Ngọc Trinh - Ngọc Bích, cặp chị em nổi tiếng của showbiz Việt - Ảnh: Internet

Ngọc Trinh quyến rũ là thế, nhìn sang chị gái còn choáng hơn

Ngọc Bích cũng sở hữu nhan sắc trẻ trung, làn da trắng trẻo y như Ngọc Trinh. Hai chị em được nhiều người nhận xét là khá giống nhau

Ngọc Trinh quyến rũ là thế, nhìn sang chị gái còn choáng hơn
Tuy Ngọc Bích hơn em gái 5 tuổi nhưng khi đứng cạnh nhau mọi người không thấy sự chênh lệch tuổi quá lớn - Ảnh: Internet

Ngọc Trinh quyến rũ là thế, nhìn sang chị gái còn choáng hơn
Hiện tại cô đang kinh doanh tại Sài Gòn và gặt hái được những thành công nhất định trong công việc - Ảnh: Internet

Ngọc Trinh quyến rũ là thế, nhìn sang chị gái còn choáng hơn
Thân hình hoàn hảo của bà mẹ bỉm sữa, làn da trắng cùng gương mặt thon gọn nên trông Ngọc Bích trẻ trung hơn nhiều so với tuổi… - Ảnh: Internet

Ngọc Trinh quyến rũ là thế, nhìn sang chị gái còn choáng hơn

Ngọc Trinh quyến rũ là thế, nhìn sang chị gái còn choáng hơn
  …và tự tin ‘thả dáng’ ở bể bơi - Ảnh: Internet

Ngọc Trinh quyến rũ là thế, nhìn sang chị gái còn choáng hơn
Thậm chí ở nhiều bức ảnh trông Ngọc Bích còn ‘ăn đứt’ Ngọc Trinh về sức hút nóng bỏng - Ảnh: Internet

Ngọc Trinh quyến rũ là thế, nhìn sang chị gái còn choáng hơn
Hai chị em ‘nữ hoàng nội y’ đều toát lên vẻ sexy khó cưỡng - Ảnh: Internet

Ngọc Trinh quyến rũ là thế, nhìn sang chị gái còn choáng hơn

Ngọc Trinh quyến rũ là thế, nhìn sang chị gái còn choáng hơn
Biết được lợi thế hình thể của mình, Ngọc Bích thường xuyên diện những trang phục khoét sâu để khoe triệt để vòng một đầy đặn, sexy - Ảnh: Internet

Ngọc Trinh quyến rũ là thế, nhìn sang chị gái còn choáng hơn

Ngọc Trinh quyến rũ là thế, nhìn sang chị gái còn choáng hơn
Mặc dù đã trải qua hai lần sinh nở nhưng khi mặc lại váy của em gái, Ngọc Bích vẫn vô cùng quyến rũ …- Ảnh: Internet

Ngọc Trinh quyến rũ là thế, nhìn sang chị gái còn choáng hơn
…thậm chí còn ‘lấn át’ cả người đẹp Ngọc Trinh - Ảnh: Internet

Ngọc Trinh quyến rũ là thế, nhìn sang chị gái còn choáng hơn
Bức ảnh cho thấy thân hình 'chuẩn không cần chỉnh', tấm lưng ong trắng nõn - Ảnh: Internet

Chị gái Ngọc Trinh vượt mặt 'Nữ hoàng nội y' khi tung bộ ảnh táo bạo 'có cũng như không'

Chị gái Ngọc Trinh vượt mặt 'Nữ hoàng nội y' khi tung bộ ảnh táo bạo 'có cũng như không'

Bộ ảnh cực kỳ khêu gợi mà chị gái Ngọc Trinh cùng bạn trai chụp trong phòng bếp khiến cộng đồng mạng như bị thiêu đốt, với hình ảnh của cặp đôi diện trang phục “có cũng như không” cùng nhiều tư thế hết sức táo bạo.

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