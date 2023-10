'Ngọc hoàng' Quốc Khánh - 'Trai tân' duy nhất của 'Táo quân': 44 năm thăng hoa cho nghề nhưng thiếu bàn tay của người vợ đảm, U70 vẫn quyết định sống đời cô quạnh

Nam nghệ sĩ trong buổi chia tay sân khấu, nghỉ hưu ở tuổi 60

Quốc Khánh thành công trong sự nghiệp nhưng chuyện riêng tư của diễn viên Quốc Khánh ít người biết. Chuyện yêu đương của nam diễn viên với công chúng càng lại ít người hay. Bước sang tuổi đầu sáu, đi đâu Quốc Khánh cũng bị thắc mắc chuyện lấy vợ. Nhưng tại thời điểm nghỉ hưu, nam nghệ sĩ gạo cội chẳng còn sợ hãi khi đối mặt với những câu hỏi như vậy. Thậm chí cư dân mạng còn hài hước đặt cho nam nghệ sĩ là "trai tân" duy nhất của sân khấu Táo Quân, khi mà đồng nghiệp, đàn em lần lượt lên xe hoa, có con, thậm chí ẵm bồng cháu nội, cháu ngoại.

Quốc Khánh không có gì phải tiếc nuối về lựa chọn “độc thân vui vẻ”.

Anh cũng là người sống kiệm lời và khá lặng lẽ, chỉ muốn làm chứ không thích khoa trương và luôn để dành mọi lời nhận xét cho mọi người. Nổi danh đình đám ở làng hài phía Bắc, song nam nghệ sĩ lựa chọn lối sống vô cùng tối giản. Căn phòng riêng của anh chật hẹp, chỉ khoảng 10m2, mọi vật dụng trong phòng đều phải thiết kế mỏng dẹt nhất có thể cho phù hợp.

"Nó hẹp đến nỗi các vật dụng trong phòng như giường tủ, bàn ghế đều phải chế mỏng theo diện tích phòng. Chiếc tủ đựng quần áo của tôi thậm chí không đủ sâu để treo dọc quần áo, mà phải treo theo kiểu… úp sấp vào nhau", nam nghệ sĩ từng chia sẻ trước truyền thông.

Nghệ sĩ Quốc Khánh sống kiệm lời và khá lặng lẽ, chỉ muốn làm chứ không thích khoa trương và luôn để dành mọi lời nhận xét cho mọi người

Đối mặt với nỗi cô đơn trong tương lai khi chọn sống một mình, nam nghệ sĩ cho biết bản thân đã xác định và chấp nhận điều đó: "Có thể bây giờ mình thấy thỏa mái sung sướng với cuộc sống tự do, nhưng về sau mình khổ. Cái gì cũng có 2 mặt của nó. Ở giữa ngã 3 đường, tôi muốn chọn con đường nào? Chọn cuộc sống vợ con hạnh phúc ràng buộc, hay chọn cuộc sống tự do cô đơn? Bây giờ mình chọn cuộc sống tự do, thì sau này phải chịu cảnh về già đau đớn không ai chăm sóc".

Không muốn có sự ràng buộc và càng không muốn làm khổ người phụ nữ phải gắn bó cuộc đời với nghệ sĩ nhiều thăng trầm, tuy thế Quốc Khánh cũng tự nhủ có thể sau này khi tuổi già ập đến anh mới nếm trải hết sự cô đơn và buồn khổ. Nhưng cho tới thời điểm này, Quốc Khánh không có gì phải tiếc nuối về lựa chọn “độc thân vui vẻ”.