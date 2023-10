Ngoại hình của cựu diễn viên Lệ Hằng - Hoài 'Thát-chơ' thay đổi như thế nào khiến ai cũng bất ngờ?

Xin hãy tin em do Đỗ Thanh Hải làm biên kịch, đạo diễn, phát sóng lần đầu năm 1997 trong chương trình Văn nghệ Chủ nhật, kênh VTV3 và trở thành một trong những bộ phim hay nhất về đời sống sinh viên. Phim xoay quanh nhân vật Hoài "Thát-chơ" (diễn viên Lệ Hằng đóng) - cô sinh viên tỉnh lẻ nổi tiếng vì thói ăn chơi, trốn học, uống rượu...

Vai diễn nổi tiếng Hoài "Thát-chơ" đã tạo cơ hội cho Lệ Hằng tham gia một số phim truyền hình khác, trong đó có vai phụ trong bộ phim dài tập Những ngọn nến trong đêm lên sóng năm 2002.

Diễn viên Lệ Hằng thời bấy giờ. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, Lệ Hằng là một trong những diễn viên bị "chết vai". Các vai diễn sau đó của cô không vượt qua được cái bóng của Hoài "Thát-chơ". Sau khi ra trường, Lệ Hằng về công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ.

Lệ Hằng kết hôn khá sớm, khi đang là sinh viên. Chồng cô làm nghề kinh doanh tự do. Nữ diễn viên từng tâm sự, thu nhập từ nghề diễn không đủ để cô trang trải cuộc sống.

Tại Nhà hát Tuổi trẻ, lương của cô vào thời điểm năm 2007 chỉ là 500 nghìn đồng/tháng. Cô từng thú nhận: "Không có chồng, tôi chết đói". Hơn 10 năm trước, cô đã xin nghỉ tại Nhà hát Tuổi trẻ.

Hình ảnh của cô sinh viên ngày nào in dấu trong khán giả. Ảnh: Internet

Mới đây, khán giả bất ngờ trước thông tin cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa, Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Lệ Hằng (SN 1975, hộ khẩu thường trú: Khâm Thiên, quận Đống Đa) về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Đây chính là diễn viên Lệ Hằng ngày nào nhưng gương mặt đã thay đổi nhiều.

Cựu diễn viên hiện tại gây bất ngờ. Ảnh: Internet

Theo đó, lúc 20h10 ngày 10/3/2023, Lệ Hằng bị bắt vì có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Theo thông tin từ phía cơ quan chức năng, tang vật thu giữ 0,696 gam ma túy tổng hợp. Lệ Hằng khai nhận số ma tuý trên mua với giá 500 nghìn đồng để bán lại cho khách.

Ngày 23/4, đại diện Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Thị Lệ Hằng (SN 1975, trú phường Khâm Thiên, quận Đống Đa) về tội mua bán trái phép chất ma túy.