Nghi vấn con gái MC Quyền Linh - Lọ Lem về ra mắt nhà thiếu gia Sầm Nhất ở Tây Ninh

Hậu trường 01/04/2026 16:11

Lọ Lem (Mai Thảo Linh, sinh năm 2006) - con gái MC Quyền Linh - từ lâu đã là một mỹ nhân được công chúng yêu mến nhờ hình ảnh ngoan ngoãn, học giỏi và đời tư kín tiếng. Khi Lọ Lem bước vào độ tuổi đôi mươi, mọi động thái liên quan đến cuộc sống cá nhân của cô, nhất là chuyện tình cảm, lại càng nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ cư dân mạng.

Mới nhất, trên MXH bất ngờ lan truyền bức ảnh với nội dung: “Lọ Lem (con gái MC Quyền Linh) và bạn trai tin đồn Tài Sầm (thiếu gia nhà S.N) được bắt gặp tại nhà của thiếu gia ở Tây Ninh”. Trong ảnh là cô gái có ngoại hình khá giống Lọ Lem, từ vóc dáng, mái tóc cho đến phong cách ăn mặc nhẹ nhàng quen thuộc. Cô nàng đi cạnh một chàng trai bên trong khuôn viên khu vườn.

 

Vì bối cảnh chụp ảnh khá tối và góc chụp từ phía sau lưng nên không nhìn rõ mặt cặp đôi. Dù vậy, những điểm tương đồng về ngoại hình giữa cô gái và Lọ Lem đã khiến nhiều người nhanh chóng quan tâm, để lại nhiều bình luận xuýt xoa khen đẹp đôi.

Bức ảnh cũng được lan truyền với tốc độ chóng mặt, nhiều kênh thông tin chia sẻ lại, kéo theo hàng loạt từ khóa liên quan đến Lọ Lem và Tài Sầm lọt tìm kiếm phổ biến.

 

Hiện tại, Lọ Lem và Tài Sầm chưa có bất kỳ phản ứng nào trước thông tin đang được lan truyền.

Nghi vấn con gái MC Quyền Linh - Lọ Lem về ra mắt nhà thiếu gia Sầm Nhất ở Tây Ninh - Ảnh 1
Hình ảnh đang được lan truyền

Song cư dân mạng cũng nhận ra từ ngày 25/2 đến nay, tức là hơn 1 tháng trôi qua, Lọ Lem chưa đăng video mới lên TikTok. Cuối tháng 2 - đầu tháng 3 cũng là thời điểm trên nền tảng này lan truyền thông tin về Tài Sầm.

Thời điểm đó, Tài Sầm từng là từ khóa lọt tìm kiếm phổ biến, gắn liền với thông tin “bạn trai Lọ Lem”. Tuy nhiên, tương tự như lần này, các thông tin đều dừng ở mức đồn đoán, chưa từng được người trong cuộc xác nhận.

Được biết, đồn đoán về mối quan hệ của Lọ Lem - Tài Sầm xuất phát từ những tương tác giữa cả hai trên mạng xã hội. Không chỉ theo dõi nhau ở các nền tảng, Tài Sầm còn thường xuyên thả tim các bài đăng của Lọ Lem, để lại bình luận kèm biểu tượng trái tim. Lọ Lem cũng vui vẻ phản hồi bình luận từ anh chàng này, cho thấy sự thân thiết của 2 bên.

Đáng chú ý hơn, trong mục đăng lại (repost) trên Instagram của Tài Sầm chỉ có duy nhất 2 bài đăng thì đó là hai bộ ảnh của Lọ Lem. Chi tiết này khiến nhiều người cho rằng mối quan hệ giữa cả hai khá đặc biệt.

Nghi vấn con gái MC Quyền Linh - Lọ Lem về ra mắt nhà thiếu gia Sầm Nhất ở Tây Ninh - Ảnh 2
Lọ Lem

 

Tài Sầm (tên đầy đủ là Sầm Tấn Tài) được cho là con trai một gia đình kinh doanh tại Tây Ninh. Anh chàng từng theo học tại trường quốc tế đình đám ở TP.HCM - trường Quốc tế Anh Việt (British Vietnamese International School). Đây cũng là ngôi trường mà Lọ Lem từng theo học.

Sau khi học xong THPT ở Việt Nam, Tài sang Mỹ du học. Cuối năm 2025, anh chàng tốt nghiệp Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh (Chuyên sâu: Quản trị Vận hành và Chuỗi cung ứng) tại University of Washington (Đại học Washington, Mỹ).

Về phần Lọ Lem, cô nàng hiện đang là sinh viên Đại học RMIT TP.HCM , ngành Quản trị Kinh doanh. Trước đó, ái nữ nhà MC Quyền Linh từng nhận được thư mời nhập học từ University of the Arts London (UAL) - ngôi trường nghệ thuật danh tiếng bậc nhưng quyết định ở lại Việt Nam để theo đuổi con đường riêng.

NÓNG: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cấm nghệ sĩ lạm dụng hát nhép

NÓNG: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cấm nghệ sĩ lạm dụng hát nhép

Việc lạm dụng phương tiện kỹ thuật, sử dụng âm thanh từ bản ghi thay cho biểu diễn trực tiếp (tức hát nhép) là một trong những hành vi bị nghiêm cấm.

 Vương Hạc Đệ vung tay làm rơi điện thoại của fan cuồng

 Vương Hạc Đệ vung tay làm rơi điện thoại của fan cuồng

Đúng ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, 3 con giáp có số ngồi trên vàng, tiền về không kịp nghĩ, sung sướng đủ đường

Đúng ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, 3 con giáp có số ngồi trên vàng, tiền về không kịp nghĩ, sung sướng đủ đường

Tống Tổ Nhi khiến khán giả ngỡ ngàng với tạo hình hôn phục trong phim mới

Tống Tổ Nhi khiến khán giả ngỡ ngàng với tạo hình hôn phục trong phim mới

NÓNG: Người phẫu thuật thay đổi ngoại hình có thể được xem xét đổi tên

NÓNG: Người phẫu thuật thay đổi ngoại hình có thể được xem xét đổi tên

Chân dung nữ diễn viên nổi tiếng bị ghét nhất phim giờ vàng hiện tại

Chân dung nữ diễn viên nổi tiếng bị ghét nhất phim giờ vàng hiện tại

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ

Xe trộn xi măng lao khỏi cầu vượt, rơi xuống đất khi đang vào cua, tài xế nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Xe trộn xi măng lao khỏi cầu vượt, rơi xuống đất khi đang vào cua, tài xế nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Xe khách chở nhiều thợ lặn gặp nạn ở Bình Thuận, 4 người tử vong, 10 người bị thương

Xe khách chở nhiều thợ lặn gặp nạn ở Bình Thuận, 4 người tử vong, 10 người bị thương

Nam diễn viên khiến khán giả 'sốc nặng' khi phát hiện đã qua đời 15 năm

Nam diễn viên khiến khán giả 'sốc nặng' khi phát hiện đã qua đời 15 năm

Vừa đặt bút ký đơn ly hôn gã chồng bội bạc, tôi ngỡ ngàng khi thấy người này đứng đợi trước cửa với bó hoa trên tay

Vừa đặt bút ký đơn ly hôn gã chồng bội bạc, tôi ngỡ ngàng khi thấy người này đứng đợi trước cửa với bó hoa trên tay

Đừng ăn vừng đen tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này

Đừng ăn vừng đen tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này

Tử vi thứ Ba 7/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Ba 7/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 6/4/2026, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng Hồng Phúc, Phú Quý giàu sang

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 6/4/2026, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng Hồng Phúc, Phú Quý giàu sang

Chân dung nữ diễn viên nổi tiếng bị ghét nhất phim giờ vàng hiện tại

Chân dung nữ diễn viên nổi tiếng bị ghét nhất phim giờ vàng hiện tại

Gia đình nói mất liên lạc với Thiện Nhân trong vài tháng qua?

Gia đình nói mất liên lạc với Thiện Nhân trong vài tháng qua?

Phản ứng gây chú ý của Phương Oanh khi được khuyên 'em suy nghĩ ít thôi'

Phản ứng gây chú ý của Phương Oanh khi được khuyên 'em suy nghĩ ít thôi'

Tròn 1 năm Quang Linh Vlogs bị bắt, chị gái lên tiếng: 'Em mình đã sai và đã trả giá...'

Tròn 1 năm Quang Linh Vlogs bị bắt, chị gái lên tiếng: 'Em mình đã sai và đã trả giá...'

Hồng Phượng phản bác tin NSƯT Kim Tử Long không dự giỗ Vũ Linh vì mâu thuẫn

Hồng Phượng phản bác tin NSƯT Kim Tử Long không dự giỗ Vũ Linh vì mâu thuẫn

Bảo Anh lần đầu “nói thật” 3 năm làm mẹ đơn thân: Từng tự trừng phạt mình

Bảo Anh lần đầu “nói thật” 3 năm làm mẹ đơn thân: Từng tự trừng phạt mình