Nghi vấn con gái MC Quyền Linh - Lọ Lem về ra mắt nhà thiếu gia Sầm Nhất ở Tây Ninh

Mới nhất, trên MXH bất ngờ lan truyền bức ảnh với nội dung: “Lọ Lem (con gái MC Quyền Linh) và bạn trai tin đồn Tài Sầm (thiếu gia nhà S.N) được bắt gặp tại nhà của thiếu gia ở Tây Ninh”. Trong ảnh là cô gái có ngoại hình khá giống Lọ Lem, từ vóc dáng, mái tóc cho đến phong cách ăn mặc nhẹ nhàng quen thuộc. Cô nàng đi cạnh một chàng trai bên trong khuôn viên khu vườn.

Bức ảnh cũng được lan truyền với tốc độ chóng mặt, nhiều kênh thông tin chia sẻ lại, kéo theo hàng loạt từ khóa liên quan đến Lọ Lem và Tài Sầm lọt tìm kiếm phổ biến.

Vì bối cảnh chụp ảnh khá tối và góc chụp từ phía sau lưng nên không nhìn rõ mặt cặp đôi. Dù vậy, những điểm tương đồng về ngoại hình giữa cô gái và Lọ Lem đã khiến nhiều người nhanh chóng quan tâm, để lại nhiều bình luận xuýt xoa khen đẹp đôi.

Hiện tại, Lọ Lem và Tài Sầm chưa có bất kỳ phản ứng nào trước thông tin đang được lan truyền.

Song cư dân mạng cũng nhận ra từ ngày 25/2 đến nay, tức là hơn 1 tháng trôi qua, Lọ Lem chưa đăng video mới lên TikTok. Cuối tháng 2 - đầu tháng 3 cũng là thời điểm trên nền tảng này lan truyền thông tin về Tài Sầm.

Thời điểm đó, Tài Sầm từng là từ khóa lọt tìm kiếm phổ biến, gắn liền với thông tin “bạn trai Lọ Lem”. Tuy nhiên, tương tự như lần này, các thông tin đều dừng ở mức đồn đoán, chưa từng được người trong cuộc xác nhận.

Được biết, đồn đoán về mối quan hệ của Lọ Lem - Tài Sầm xuất phát từ những tương tác giữa cả hai trên mạng xã hội. Không chỉ theo dõi nhau ở các nền tảng, Tài Sầm còn thường xuyên thả tim các bài đăng của Lọ Lem, để lại bình luận kèm biểu tượng trái tim. Lọ Lem cũng vui vẻ phản hồi bình luận từ anh chàng này, cho thấy sự thân thiết của 2 bên.

Đáng chú ý hơn, trong mục đăng lại (repost) trên Instagram của Tài Sầm chỉ có duy nhất 2 bài đăng thì đó là hai bộ ảnh của Lọ Lem. Chi tiết này khiến nhiều người cho rằng mối quan hệ giữa cả hai khá đặc biệt.

Tài Sầm (tên đầy đủ là Sầm Tấn Tài) được cho là con trai một gia đình kinh doanh tại Tây Ninh. Anh chàng từng theo học tại trường quốc tế đình đám ở TP.HCM - trường Quốc tế Anh Việt (British Vietnamese International School). Đây cũng là ngôi trường mà Lọ Lem từng theo học.

Sau khi học xong THPT ở Việt Nam, Tài sang Mỹ du học. Cuối năm 2025, anh chàng tốt nghiệp Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh (Chuyên sâu: Quản trị Vận hành và Chuỗi cung ứng) tại University of Washington (Đại học Washington, Mỹ).

Về phần Lọ Lem, cô nàng hiện đang là sinh viên Đại học RMIT TP.HCM , ngành Quản trị Kinh doanh. Trước đó, ái nữ nhà MC Quyền Linh từng nhận được thư mời nhập học từ University of the Arts London (UAL) - ngôi trường nghệ thuật danh tiếng bậc nhưng quyết định ở lại Việt Nam để theo đuổi con đường riêng.