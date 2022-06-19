Nghi vấn cặp vợ chồng cựu thành viên HKT 'toang' chỉ sau 3 tháng kết hôn, chính chủ lộ rõ một chi tiết minh chứng việc này?

Hậu trường 19/06/2022 11:43

Mới đây, bà xã Hồ Gia Hùng đăng tải đoạn clip khiến nhiều người hoang mang và cho rằng cặp đôi đã gặp trục trặc về tình cảm.

Tháng 3/2022 vừa qua, dân tình không khỏi bất ngờ khi một thành viên nhóm HKT là Hồ Gia Hùng tổ chức lễ cưới lộng lẫy, hoành tráng với nàng hotgirl Diệp Thuý An. Lễ cưới có sự góp mặt của đông đảo dà nghệ sĩ đến chúc mừng.

Nghi vấn cặp vợ chồng cựu thành viên HKT 'toang' chỉ sau 3 tháng kết hôn, chính chủ lộ rõ một chi tiết minh chứng việc này? - Ảnh 1
Đám cưới hoành tráng của Hồ Gia Hùng từng gây xôn xao không ít vì chiếc váy đen của cô dâu diện trong ngày trọng đại - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, mới đây nhất, trên mạng xã hội không ngừng xôn xao và bàn tán trước đoạn video do vợ Hồ Gia Hùng đăng tải. Cụ thể, đoạn clio quay lại cảnh Diệp Thuý An  ném thẳng ảnh cưới của 2 vợ chồng từ trên cao xuống, kèm theo đó là dòng trạng thái ngắn gọn 2 chữ "Đau lòng". Hành động này của vợ Hồ Gia Hùng ngay lập tức gây nhiều sự chú ý.

Nghi vấn cặp vợ chồng cựu thành viên HKT 'toang' chỉ sau 3 tháng kết hôn, chính chủ lộ rõ một chi tiết minh chứng việc này? - Ảnh 2
Nghi vấn cặp vợ chồng cựu thành viên HKT 'toang' chỉ sau 3 tháng kết hôn, chính chủ lộ rõ một chi tiết minh chứng việc này? - Ảnh 3
Bà xã Hồ Gia Hùng thẳng tay ném hình cưới xuống đất - Ảnh: Cắt từ clip

Dưới bài đăng tải, một cư dân mạng đã bình luận nghi vấn cặp đôi "sứt mẻ" tình cảm, ngay sau đó, vợ Hồ Gia Hùng đã đáp trả lại rằng: “Đôi lúc không nói trước được gì”. Câu nói này của bà xã nam ca sĩ càng khẳng định thêm nghi vấn việc 2 người đã toang chuyện tình cảm chỉ sau 3 tháng kết hôn ngắn ngủi.

Nghi vấn cặp vợ chồng cựu thành viên HKT 'toang' chỉ sau 3 tháng kết hôn, chính chủ lộ rõ một chi tiết minh chứng việc này? - Ảnh 4
Dân mạng đặt nghi vấn về hành động khó hiểu của bà xã nam ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Về phía Hồ Gia Hùng sau hành động bất ngờ của vợ, trên cá nhân của mình, nam ca sĩ cũng đăng tải dòng trạng thái gây hoang mang không kém: “Bắt đầu lại từ đầu không khó. Cố gắng lên chàng trai trẻ. Tao tin mày sẽ làm được. Còn cỡ em thì bít cửa rồi nhé. Chẳng còn cơ hội nào dành cho em đâu cô gái à. Gặp trúng con hàm lừa".

Hiện thông tin cặp đôi rạn nứt tình cảm chỉ là nhận định từ phía cư dân mạng. Cũng có ý kiến cho rằng có thể cả 2 chỉ đang giận dỗi nên mới có hành động không đẹp như vậy. Thực hư của chuyện này ra sao thì phải chờ người trong cuộc lên tiếng.

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