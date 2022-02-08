Nghẹn ngào khoảnh khắc các con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung đón Tết đầu tiên thiếu vắng mẹ

Tết Nguyên đán năm nay là năm đầu tiên các con nuôi của Phi Nhung đón Tết mà thiếu vắng hình bóng của mẹ. Dù nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người, thế nhưng, vẫn không có gì bù đắp được sự mất mát này với các bé.

Từ ngày Phi Nhung ra đi, cuộc sống của các con nuôi Phi Nhung sau khi luôn nhận được sự quan tâm của mọi người. Dù thiếu vắng mẹ, các bé hiện vẫn đang nhận được tình yêu thương và sự chăm sóc của người thân trong gia đình cố ca sĩ cũng như sự quan tâm của dư luận và các mạnh thường quân. Tuy vậy, sự thiếu hụt tình thương từ Phi Nhung vẫn là điều không gì có thể bù đắp được cho các bé, đặc biệt là trong dịp sum họp Tết vừa qua. Đây cũng là năm đầu tiên, con nuôi của cố ca sĩ lần đầu đón Tết mà không có mẹ Phi Nhung bên cạnh. Trong những ngày vừa qua, bạn bè đồng nghiệp cũng như những người yêu mến cố ca sĩ đều liên tục đến thắp nhang tưởng nhớ nữ ca sĩ và cũng để thăm hỏi các bé.

Qua chia sẻ từ một người thân thiết với cố ca sĩ Phi Nhung, 2 con nuôi của giọng ca "Bông điên điển" là Gia Đạt và Đức Hiếu đã có những cách tiếp đón khách vô cùng đặc biệt. Khi đến đây trò chuyện cùng 2 nhóc, các bé đã liên tục kể về những lần dạy dỗ nghiêm khắc và chu đáo từ mẹ nuôi. Dù không còn mẹ bên cạnh, các bé gây bất ngờ khi vẫn nhớ rất kỹ lời mẹ nuôi dặn dò lúc sinh thời đó là: "Con không được phép nhận tiền từ người khác cho. Chỉ được nhận tiền lì xì vào dịp Tết". Bé Đức Hiếu cũng khiến nhiều người ngạc nhiên khi cầm khăn ướt để lau yên xe cho mọi người trước khi ra về.

Nhìn khoảnh khắc các bé lặng lẽ đón năm mới mà không có Phi Nhung bên cạnh đã khiến nhiều người thân, bạn bè và khán giả của cố ca sĩ phải nghẹn lòng. Dù cố ca sĩ Phi Nhung đã không còn nữa nhưng những việc làm và tình yêu thương của nữ ca sĩ vẫn luôn in đậm trong tâm trí của các con mình. Phi Nhung qua đời ở tuổi 51 ngày 28/9/2021, vì mắc Covid-19. Nữ ca sĩ được hỏa táng ngày 8/10/2021 sau đó tro cốt được nghệ sĩ Việt Hương đưa về Mỹ để con gái làm lễ tang. Thuở sinh thời, nữ ca sĩ có đến 23 người con nuôi, đa số đều là trẻ mồ côi, hoàn cảnh khó khăn. 23 trẻ ở mái ấm Vòng tay dưỡng tử do Phi Nhung và sư cô Thích Nữ Minh Viên lập ra năm 2008 hiện ở chùa Pháp Lạc, Bình Phước. Thi thoảng, các bé được sư cô đưa lên TP.HCM để thắp hương cho mẹ nuôi. Chi phí sinh hoạt, nuôi dạy được lấy từ tiền đi hát, kinh doanh quán chay của ca sĩ cũng như các nhà hảo tâm đóng góp. Hiện, các bé vẫn được sư cô nuôi dưỡng và con gái Phi Nhung - Wendy Phạm - cùng quản lý cố ca sĩ - Diễm Phạm - chăm lo.

Người quen hé lộ cách dạy dỗ các con nuôi của Phi Nhung khiến ai nấy đều phải kinh ngạc Vừa qua, một người quen đã chia sẻ câu chuyện đầu năm mới khi đến thắp hương cho Phi Nhung. Đồng thời, người này cũng tiết lộ "góc khuất" về nữ ca sĩ đối với các con nuôi của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghen-ngao-khoanh-khac-cac-con-nuoi-cua-co-ca-si-phi-nhung-don-tet-dau-tien-thieu-vang-me-449068.html