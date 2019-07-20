Theo chia sẻ, hiện diễn viên Chánh Thuận đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, sức khỏe vẫn còn rất yếu và bị liệt nửa người do tai biến.

Mới đây, Á hậu Trịnh Kim Chi gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái khẩn, thông báo tình trạng sức khỏe của diễn viên Chánh Thuận. Theo chia sẻ thì tối 19/7, nam diễn viên phim Máu chảy về tim bị tai biến mạch máu não, được gia đình đưa vào bệnh viện. Diễn viên Chánh Thuận bị liệt nửa người sau cơn tai biến mạch máu não - Ảnh: Internet Sau khi cấp cứu, nghệ sĩ Chánh Thuận đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, sức khỏe của nam nghệ sĩ còn rất yếu, bị liệt nửa người và trí nhớ suy giảm nghiêm trọng.

Trịnh Kim Chi thông báo: "Gấp gấp ạ... Xin thông báo với các nhà sản xuất, các đạo diễn và bầu sô: Nghệ sĩ Trần Chánh Thuận tối hôm qua bị tai biến mạch máu não, và gia đình đã đưa anh cấp cứu tại Bệnh viện 115. Hiện tại anh cũng đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng anh không nhớ mình đã nhận những show diễn nào trong hôm nay và các ngày tới, chỉ nhớ là rất nhiều nên gia đình có nhờ Kim Chi thông báo đến các nhà sản xuất, các đạo diễn để mọi người biết tin và đừng chờ và trách Thuận. Cũng xin nhờ các anh chị em nghệ sĩ chia sẻ tin này giúp anh Thuận và gia đình ạ. Hiện tại rất hạn chế người vào thăm, nên có thông tin gì về tình hình sức khỏe của anh Thuận, gia đình sẽ thông báo ạ. Cám ơn các anh chị".

Trịnh Kim Chi thông báo, hiện bệnh viện hạn chế mọi người vào thăm, có tin mới gia đình sẽ thông báo - Ảnh: FBNV Ngay lập tức, dòng chia sẻ của Á hậu Trịnh Kim Chi nhận được sự quan tâm lớn từ bạn bè, đồng nghiệp. Nhiều nghệ sĩ như: Quốc Thái, Kim Xuân, Thân Thúy Hà, Lê Giang... để lại bình luận hỏi thăm sức khỏe của diễn viên Chánh Thuận. Loạt sao Việt hoang mang, lo lắng khi nghe tin xấu của đồng nghiệp - Ảnh: FBNV Nghệ sĩ Chánh Thuận là gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình phía Nam. Anh gắn liền với hình ảnh người nông dân chân chất, hiền lành và từng tham gia nhiều bộ phim đình đám như: Máu chảy về tim, Tìm lửa, Lữ khách 24h... Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ cũng tham gia diễn kịch tại Sân khấu kịch Trịnh Kim Chi, Nhà hát kịch sân khấu nhỏ TP. Hồ Chí Minh.

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