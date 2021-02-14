Nghệ sĩ Vbiz đồng loạt tiếc thương 'Bố chồng quốc dân' - NSND Hoàng Dũng

Chiều ngày 14/2, thông tin NSND Hoàng Dũng đột ngột qua đời do bạo bệnh ở tuổi 65 đã khiến các nghệ sĩ Việt và người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, xót xa.
- Vbiz tạm "đóng băng" vì dịch Covid-19: Mỹ Tâm, Trấn Thành lùi dự án khủng, Rap Việt concert và loạt show hot ngừng phút cuối
- Trấn Thành kêu gọi đeo khẩu trang, NS Việt Hương - Xuân Bắc và cả Vbiz chung ta lan toả điều tích cực giữa dịch Covid-19
Được biết, vào ngày 14/2, NSND Hoàng Dũng đã qua đời vào lúc 14 giờ 15 phút tại Bệnh viện Huyết Học Trung Ương, hưởng thọ 65 tuổi.
NSND Hoàng Dũng là diễn viên được khán giả yêu mến qua hàng loạt bộ phim truyền hình nổi tiếng, trong đó có các bộ phim như Người Phán Xử, Những Ngày Không Quên, Sinh Tử, Bước Nhảy Xì Tin và đặc biệt là sau phim Về Nhà Đi Con, ông được khán giả gọi với cái tên trìu mến "bố chồng quốc dân".
Sau khi ông mất, không ít nghệ sĩ đã bày tỏ sự tiếc thương vô hạn.