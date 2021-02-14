Nghệ sĩ Vbiz đồng loạt tiếc thương 'Bố chồng quốc dân' - NSND Hoàng Dũng

Hậu trường 14/02/2021 22:07

Chiều ngày 14/2, thông tin NSND Hoàng Dũng đột ngột qua đời do bạo bệnh ở tuổi 65 đã khiến các nghệ sĩ Việt và người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, xót xa.

Được biết, vào ngày 14/2, NSND Hoàng Dũng đã qua đời vào lúc 14 giờ 15 phút tại Bệnh viện Huyết Học Trung Ương, hưởng thọ 65 tuổi. 

NSND Hoàng Dũng là diễn viên được khán giả yêu mến qua hàng loạt bộ phim truyền hình nổi tiếng, trong đó có các bộ phim như Người Phán Xử, Những Ngày Không Quên, Sinh Tử, Bước Nhảy Xì Tin và đặc biệt là sau phim Về Nhà Đi Con, ông được khán giả gọi với cái tên trìu mến "bố chồng quốc dân". 

Sau khi ông mất, không ít nghệ sĩ đã bày tỏ sự tiếc thương vô hạn. 

Nghệ sĩ Vbiz đồng loạt tiếc thương 'Bố chồng quốc dân' - NSND Hoàng Dũng - Ảnh 1
Dưới bài đăng của mình, 'nàng dâu' Bảo Thanh viết: 'Bố ơi mọi người đều yêu và tiếc thương Bố vô hạn. Lúc này, hình ảnh và những vai diễn tuyệt vời của Bố là thứ tồn tại duy nhất!!'
Nghệ sĩ Vbiz đồng loạt tiếc thương 'Bố chồng quốc dân' - NSND Hoàng Dũng - Ảnh 2
Cố nghệ sĩ và Quốc Trường từng nhập vai bố con trong Về nhà đi con. Nam diễn viên không giấu được xúc động và bất ngờ khi nghe tin NSND Hoàng Dũng ra đi
Nghệ sĩ Vbiz đồng loạt tiếc thương 'Bố chồng quốc dân' - NSND Hoàng Dũng - Ảnh 3
Diễn viên trẻ Bảo Hân cũng đau lòng không kém, cô tiết lộ tình trạng điều trị bệnh của cố nghệ sĩ 1 tháng trước đây
Nghệ sĩ Vbiz đồng loạt tiếc thương 'Bố chồng quốc dân' - NSND Hoàng Dũng - Ảnh 4
Nghệ sĩ Chiều Xuân bày tỏ sự tiếc thương với cố nghệ sĩ Hoàng Dũng
Nghệ sĩ Vbiz đồng loạt tiếc thương 'Bố chồng quốc dân' - NSND Hoàng Dũng - Ảnh 5
Nữ diễn viên Thanh Hương từng đóng vai con gái ông trùm "Hoàng Dũng" trong "Người phán xử". Cô bày tỏ lòng biết ơn ông, đồng thời cũng tiếc thương cho nghệ sĩ tài ba
Diễn viên 'Về nhà đi con' - NSND Hoàng Dũng qua đời ngày mùng 3 Tết

Diễn viên 'Về nhà đi con' - NSND Hoàng Dũng qua đời ngày mùng 3 Tết

Thông tin NSND Hoàng Dũng - diễn viên nổi tiếng trong bộ phim quốc dân "Về nhà đi con" đột ngột qua đời khiến bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, xót xa.

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