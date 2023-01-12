Nghệ sĩ Thiên Kim - 'người bà quốc dân' hiện đang nguy kịch, bệnh viện trả về

Hậu trường 12/01/2023 09:02

Người nhà của nghệ sĩ Thiên Kim cho biết, hiện bà đang rất yếu và mất dần khả năng nhận thức.

Chia sẻ trên VnExpress, bà Mai - con gái nghệ sĩ - cho biết hai tháng qua, Thiên Kim dần suy yếu vì thận, tiểu đường, cao huyết áp, thấp khớp...

Sau khi mắc Covid-19 hồi cuối năm ngoái, bà gặp nhiều biến chứng, giảm 10 kg trong hơn một tháng. Thời gian qua, bà được đưa đi điều trị 5 lần ở Bệnh viện Thống Nhất (quận Tân Bình) và Bệnh viện quận 8. Gần đây, bác sĩ đề nghị gia đình đưa bà về vì "hết phương cứu chữa", người nhà chấp thuận.

"Mẹ tôi đang nguy kịch, mất dần nhận thức", bà Mai nói.

Chia sẻ thêm với VietNamNet, bà Mai buồn bã: "Mẹ chúng tôi đã bị các bệnh viện trả về, bác sĩ nói bó tay rồi. Gia đình chúng tôi đều hiểu tình trạng của mẹ, đều đã chuẩn bị tinh thần".

Nghệ sĩ Thiên Kim - 'người bà quốc dân' hiện đang nguy kịch, bệnh viện trả về - Ảnh 1
Nghệ sĩ Thiên Kim. Ảnh: Internet

Hiện Thiên Kim được các con chăm sóc tại Viện dưỡng lão Nghệ sĩ (quận 8) - nơi ở của bà 20 năm qua. Bà không thể ăn, con cháu thay phiên đút sữa bằng ống hút. Nghệ sĩ Thiên Kim có 5 người con, hiện sống ở quê Bến Tre. Bà Mai cho biết chi phí chăm sóc nghệ sĩ được nhà hảo tâm và bảo hiểm hỗ trợ, cũng như sự đóng góp từ các con.

Soạn giả Đức Hiền - quản lý của Viện dưỡng lão - cho biết sức khỏe nghệ sĩ sụt giảm nhanh chóng chỉ trong một, hai tháng. Ông và gia đình hạn chế số khách vào thăm, chỉ cho phép một số đồng nghiệp thân thiết tiếp xúc vì "không muốn hình ảnh của bà lúc bạo bệnh bị lan truyền ra ngoài".

Trong nhiều năm qua, Thiên Kim vẫn sôi nổi đóng phim. Sức yếu, bà từ chối những lời mời đóng ở các tỉnh, chủ yếu nhận những dự án quay tại TP.HCM, như các phim quảng cáo.

Bà từng nói: "Tôi đóng vì tình yêu nghề vẫn âm ỉ mấy chục năm nay, chứ không phải vì tiền. Ai kêu gì, tôi đóng nấy. Thỉnh thoảng, có sinh viên vào đây nhờ tôi đóng giúp dự án của các em, tôi vẫn nhận lời". Niềm vui của bà ở tuổi xế chiều là được sum vầy bên các bạn hữu Viện dưỡng lão, như Ngọc Đáng, Diệu Hiền...

Nghệ sĩ Thiên Kim - 'người bà quốc dân' hiện đang nguy kịch, bệnh viện trả về - Ảnh 2
Nghệ sĩ Thiên Kim sống trong viện dưỡng lão hơn 20 năm qua. Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Thiên Kim tên đầy đủ là Đoàn Thiên Kim, sinh năm 1933 tại Sài Gòn trong một gia đình có truyền thống cải lương. Cha bà là kép độc Sáu Đỏ - thầy của nhiều nghệ sĩ, trong đó có cố NSƯT Hoàng Giang. 

Thời vàng son, Thiên Kim là cô đào nổi tiếng. Vì ám ảnh sự kiện sân khấu nổ tung do trúng bom, bà bỏ cải lương đi lồng tiếng, hát tân nhạc, đóng kịch và phim. 

Bà từng đóng hàng trăm bộ phim với đa dạng vai diễn như: Vĩnh biệt đàn bà, Võ sĩ bất đắc dĩ, Vua sân cỏ, Mẹ chồng nàng dâu, Hạnh phúc quanh đây, Những đứa con thành phố, Bỗng dưng muốn khóc, Hot boy nổi loạn...

Thiên Kim sống trong Khu dưỡng lão nghệ sĩ hơn 20 năm. Bà an phận, vui vầy cùng các nghệ sĩ lão thành, thỉnh thoảng nhận đóng phim hoặc quảng cáo.

Chứng kiến cảnh nhiều đồng nghiệp sống trong Khu dưỡng lão nghệ sĩ lần lượt qua đời, nghệ sĩ Thiên Kim trân trọng từng giây phút sống. Thỉnh thoảng, bà nhớ tuổi trẻ sôi nổi nhưng biết bằng lòng với hiện thực. 

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