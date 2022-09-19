Nghệ sĩ Tấn Beo chạnh lòng khi nhìn lại thời hoàng kim, U50 vẫn vất vả kiếm sống mưu sinh

Ở tuổi 57, sau nhiều năm rời xa hoạt động nghệ thuật, cuộc sống hiện tại của nghệ sĩ Tấn Beo khiến nhiều người bất ngờ.

Tấn Beo là nghệ sĩ hài nổi tiếng và thường xuyên xuất hiện tại các sân khấu lớn nhiều năm trước đây. Ở thời kì hoàng kim, nam nghệ sĩ liên tục chạy show và nhận cát-xê cao ngất ngưởng. Tuy nhiên giờ đây, ở tuổi 57, sau nhiều năm rời xa hoạt động nghệ thuật, cuộc sống hiện tại của nghệ sĩ Tấn Beo khiến nhiều người bất ngờ. Tấn Beo chạnh lòng khi nhìn lại thời hoàng kim. (Ảnh: FB Tấn Beo) Được biết hiện tại nghệ sĩ Tấn Beo đang có một cuộc sống bình yên bên gia đình. Vợ anh không phải người của showbiz, chỉ làm nội trợ, hậu phương vững chắc cho chồng. Bên cạnh đó, anh có 3 người con lần lượt gồm Tấn Lợi, Tấn Lộc, Tấn Bình An. Với cả 3 người con, anh đều quan điểm để con được lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn, chỉ cần sống một cuộc đời ý nghĩa, đừng làm điều sai trái.

Tấn Beo và con trai. (Ảnh: FB Tấn Beo) Thời hoàng kim, có những giai đoạn nghệ sĩ Tấn Beo làm việc liên tục, khoảng thời gian nghỉ ngơi là điều hiếm hoi. “Có những lúc chạy show nhiều quá, vừa đến điểm cuối là tôi vô ngủ, nào kêu dậy thì diễn thôi chứ lúc đó cũng chịu hết nổi rồi. Hạnh phúc nhất là khán giả vẫn chờ đến lúc mình diễn xong mới về. Có khi 1 - 2 giờ tôi mới xong việc, dù bắt đầu đi hát từ 8 - 9 giờ sáng”, nghệ sĩ Tấn Beo từng kể. Tấn Beo là nghệ sĩ hài đình đám của showbiz Việt cùng với em trai Tấn Bo. (Ảnh: FB Tấn Beo) Trong một lần chia sẻ nhân ngày giỗ Tổ nghề sân khấu, khi được hỏi Tấn Beo từng được Tổ nghề "đãi" rất nhiều để được nổi tiếng, liệu anh có chạnh lòng khi thời kì hoàng kim của mình đã qua đi. Nam nghệ sĩ cho biết: "Tôi nghĩ phải có chạnh lòng khi nhìn lại quá khứ. Vì bất kì ai đứng trước bàn thờ Tổ thắp một nén hương thì tâm của người đó chắc hẳn muốn đi theo con đường nghệ thuật. Ai cũng mong muốn sau này được khán giả thương yêu như những cô bác, anh chị đi trước, như những nghệ sĩ được mến mộ trong suốt nhiều năm".

Sự nghiệp và diễn xuất của Tấn Beo xứng đáng được đàn em kính trọng, học hỏi. (Ảnh: FB Tấn Beo) Được biết, từng có khoảng thời gian nam nghệ sĩ phải mưu sinh bằng nghề bán vịt quay. Theo lời Tấn Beo, gia đình anh vốn dĩ sống theo kiểu “có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo” nên đã quen và không bị áp lực về mặt tài chính. Nam nghệ sĩ thừa nhận rằng gia đình rơi vào tình trạng "thắt lưng buộc bụng", tích góp từng đồng, ăn rau dưa sống qua ngày trong đợt dịch vừa qua. Đợt dịch vừa qua Tấn Beo từng khá vất vả khi kiếm sống. (Ảnh: YouTube Khương Dừa) Tấn Beo phải để đi bán vịt quay để mưu sinh. (Ảnh: YouTube Khương Dừa) Dù đã qua thời kì đỉnh cao nhưng Tấn Beo vẫn nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. (Ảnh: FB Tấn Beo) Có thể nói, ở thời điểm hiện tại dù đã qua thời kì đỉnh cao nhưng Tấn Beo vẫn nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Giờ đây, thỉnh thoảng có show diễn, Tấn Beo vẫn chăm chỉ tham gia các hoạt động nghệ thuật và tận hưởng cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên vợ con.

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