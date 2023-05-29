Nghệ sĩ Phi Phụng bình thản đáp trả khi bị nói hết thời, phải chuyển sang làm TikToker

Hậu trường 29/05/2023 11:31

Từng là diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình, việc bất ngờ chuyển hướng sang làm một TikToker khiến nữ nghệ sĩ 65 tuổi nhận về nhiều nhận xét trái chiều.

Nữ diễn viên Phi Phụng là tên tuổi gạo cội trong làng diễn xuất nhưng luôn khiêm tốn và có tinh thần học hỏi. Cô luôn yêu đời, hăng say với công việc nghệ thuật và không quá quan tâm đến những tranh cãi trái chiều xung quanh. Thái độ nghiêm túc trong nghề và cách cư xử văn minh của nữ nghệ sĩ là điều mà rất nhiều nghệ sĩ trẻ ngày nay phải học tập.

Nghệ sĩ Phi Phụng bình thản đáp trả khi bị nói hết thời, phải chuyển sang làm TikToker - Ảnh 1
Nữ diễn viên Phi Phụng là tên tuổi gạo cội trong làng diễn xuất nhưng luôn khiêm tốn và có tinh thần học hỏi.

Dạo gần đây, nữ diễn viên 65 tuổi chuyển hướng sang làm TikToker. Điều này nhận về một số ý kiến trái chiều từ một bộ phận khán giả, họ cho rằng nữ diễn viên đã hết thời khi chuyển sang hoạt động trên nền tảng mạng xã hội lớn này.

Nghệ sĩ Phi Phụng bình thản đáp trả khi bị nói hết thời, phải chuyển sang làm TikToker - Ảnh 2
Ở tuổi 65, nghệ sĩ Phi Phụng vẫn miệt mài với nghề diễn viên, có được vị trí nhất định trong lòng công chúng. 

Nói về các nhận xét cho rằng mình hết thời, Phi Phụng cho biết: "Hết thời thì khi nào Tổ không cho mình hát nữa thì mới gọi là hết thời, tại vì bên kịch có ưu điểm là mình lớn tuổi mình đóng những vai già, vai bà hay vai mẹ chứ không phải như ca sĩ, lớn tuổi thì hơi không còn nhiều như xưa".

Nghệ sĩ Phi Phụng bình thản đáp trả khi bị nói hết thời, phải chuyển sang làm TikToker - Ảnh 3
Dù là nghệ sĩ nổi tiếng song Phi Phụng vẫn giữ lối sống bình dân, gần gũi với người hâm mộ

Trước đây, cô cũng từng bị một bộ phận antifan công kích, đánh đồng rằng "cả đời chỉ biết diễn vai phụ" bởi lẽ phần lớn vai diễn của cô đều là vai phụ làm nền cho nhân vật chính. Cô cũng tỏ ra không quan tâm đến những ý kiến ác ý xung quanh: "Tôi thấy khá bình thường, miệng đời mà họ muốn nói gì nói. Tôi vẫn luôn cảm ơn Tổ nghiệp, dù đã lớn t.uổi nhưng ông Tổ vẫn cho một việc làm mà không phải ai muốn cũng có được. Tôi không giận đâu, tôi rất bình tĩnh trước những lời bình tiêu cực".

Nghệ sĩ Phi Phụng bình thản đáp trả khi bị nói hết thời, phải chuyển sang làm TikToker - Ảnh 4
Trước những ý kiến trái chiều khi làm nghề, Phi Phụng bình thản đón nhận.

Về việc rẽ hướng làm Tiktok, nghệ sĩ Phi Phụng cho biết đó là "trend" của giới trẻ hiện tại, mặt khác nền tảng này cũng có nhiều điều hay. Cô cho biết: "Dù tôi theo 'trend' nhưng phải lựa chọn những gì tốt, lạc quan, tích cực thì mình theo, còn không thì thôi chứ không phải tôi hết thời đâu, tôi còn thời lắm đấy chứ, thời tôi đáng tới đó".

Nghệ sĩ Phi Phụng bình thản đáp trả khi bị nói hết thời, phải chuyển sang làm TikToker - Ảnh 5
Ở tuổi 65, Phi Phung sở hữu gia tài nghệ thuật đồ sộ cùng với tinh thần lạc quan.

Nữ diễn viên luôn lạc quan và tích cực: "Những người không làm nghệ thuật thì sẽ ở nhà theo trend, còn tôi dù lớn tuổi nhưng vẫn theo trend, TikTok này kia, làm thì thấy nhiều cái hay để học hỏi. Tính ra tôi cũng gan lắm đấy, sáu mươi mấy tuổi rồi nhưng vẫn làm TikTok nhưng tôi biết lựa, lựa những gì tích cực để lan tỏa cho cộng đồng",

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