Nghệ sĩ múa Phạm Ngà đồn đoán bà Phương Hằng lang thang ăn ngủ trên xe: 'Mặt chị Hằng sưng húp vì thiếu ngủ'??

Hậu trường 06/07/2021 07:11

Giữa ồn ào đấu đá tiền từ thiện bạc tỷ giữa Vy Oanh và bà Phương Hằng, nghệ sĩ múa Phạm Ngà lại xuất hiện, đưa ra những đồn đoán gây sốc liên quan đến vợ chồng đại gia Đại Nam.

Những ngày gần đây, cuộc đấu đá giữa bà Phương Hằng và Vy Oanh đang nóng hơn bao giờ hết khi người trong cuộc liên tục thách thức nhau ủng hộ tiền vào quỹ từ thiện. Đáng chú ý số tiền đôi bên đưa ra rất khủng, lên đến cả trăm, thậm chí là nghìn tỷ.

Giữa những ồn ào liên quan đến "cuộc chiến" giữa 2 người phụ nữ này, nghệ sĩ múa Phạm Ngà bất ngờ lên tiếng ủng hộ Vy Oanh và cho rằng nữ ca sĩ làm rất đúng. Trong đoạn clip dài 20 phút mới đây, nữ nghệ sĩ còn tiết lộ nhiều điều đồn đoán gây sốc về cuộc sống của vợ chồng nữ đại gia.

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Đoạn video trên kênh Youtube cá nhân của Phạm Ngà - Ảnh chụp màn hình

Phạm Ngà cho biết: "Mọi người phải hiểu rằng là cái mặt chị Hằng đang sưng húp lên là bởi vì chị ấy thiếu ngủ, ngủ trên xe nó không thể nào ngon giấc. Các bạn thấy chăn ra gối đệm đầy ở trên xe chị ấy không. Một chiếc xe sang mà thấy chán đời không?".

Thậm chí, Phạm Ngà chia sẻ bản thân cảm thấy rất hài hước khi xem nữ đại gia livestream lái xe "vòng vòng" ngoài đường rồi "tấp đại" vào một nhà máy của người ta rồi "nhận vơ" là của mình nhưng lại "ngơ ngác" không biết "đi lối nào, để giày dép ra làm sao". Hành động phát trực tiếp trên xe ô tô của bà chủ Đại Nam bị nữ nghệ sĩ đánh giá là đang chuẩn bị sẵn tâm thế "kiếm đường" bỏ trốn nếu có gì xấu xảy đến đến với bản thân và gia đình. 

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Nữ đại gia liên tục phát trực tiếp trong xe ô tô - Ảnh chụp màn hình

Những phán đoán của Phạm Ngà chưa có bằng chứng cụ thể và xác thực nhưng đã khiến CĐM xôn xao bàn tán, thậm chí bán tín bán nghi bởi thời gian gần đây, bà Phương Hằng liên tục "đổi phong thủy" sang livestream trên xe ô tô và "đi dạo" khắp nơi thay vì "yên vị" trong không gian hoành tráng, đầu tư chỉn chu như những lần phát trực tiếp trước đó. 

Hiện tại, nữ đại gia đang là tâm điểm chú ý sau hàng loạt những phát ngôn thách thức Vy Oanh quyên góp tiền từ thiện.

Giữa drama căng đét với bà Phương Hằng, Vy Oanh lại 'thảnh thơi xơi nước' cực chill mặc thách thức trăm tỷ

Giữa drama căng đét với bà Phương Hằng, Vy Oanh lại 'thảnh thơi xơi nước' cực chill mặc thách thức trăm tỷ

Mới đây, Vy Oanh tiếp tục gây sốt khi thông báo kiện bà Phương Hằng và thông báo nếu nữ đại gia góp 200 tỷ và 15 triệu liều vắc xin, cô sẵn sàng chi gấp đôi. Ngay sau đó bà chủ Đại Nam cũng màn đáp trả nghìn tỷ khiến dư luận xôn xao. Giữa ồn ào đấu đá, Vy Oanh bất ngờ có động thái lạ vào sáng nay.

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