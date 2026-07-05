Nghệ sĩ Bạch Vân - vợ nghệ sĩ Tạ Minh Tâm qua đời ở tuổi 64

Hậu trường 05/07/2026 12:00

Nghệ sĩ Bạch Vân - vợ Nghệ sĩ Nhân dân Tạ Minh Tâm, mỹ nhân một thời của sân khấu kịch qua đời ở tuổi 64, sau thời gian mắc bạo bệnh.

Theo thông tin VNExpress, ca sĩ Tạ Minh Tâm cho biết vợ ông qua đời hôm 4/7 tại TP HCM, sau thời gian lâm bệnh. Trên trang cá nhân, ông đăng cáo phó và thông báo tin buồn: "Người yêu, bạn đời tảo tần, thủy chung của tôi".

Tạ Bạch Dương - con gái đôi nghệ sĩ - tiễn biệt: "Mẹ đã sống một cuộc đời rất tuyệt vời. Bây giờ mẹ hãy mỉm cười đi về với Phật, không còn đau đớn nữa. Mẹ con mình sẽ gặp lại sau. Con cảm ơn mẹ rất nhiều".

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NSND Tạ Minh Tâm đau thương khi vợ - nghệ sĩ Bạch Vân qua đời. Ảnh: VNEXpress. 

Tang lễ nghệ sĩ được tổ chức tại nhà riêng ở phường Tân Thuận, TP HCM ngày 5-9/7. Sau đó, bà được an táng tại quê nhà ở phường Phú Tân, Vĩnh Long (huyện Châu Thành, Bến Tre cũ).

Đông đảo đồng nghiệp, học trò như nghệ sĩ Việt Anh, ca sĩ Võ Hạ Trâm, diễn viên Kha Ly gửi lời chia buồn cùng gia đình. Từng nhiều dịp gặp gỡ, xem nghệ sĩ Bạch Vân diễn xuất, đạo diễn Thanh Hiệp - Trưởng ban lý luận phê bình, Hội sân khấu TP HCM - đánh giá bà nhập vai chân thật, từng là gương mặt được kỳ vọng của đoàn kịch Kim Cương.

"Bất kể vai nào chị cũng hoàn thành tốt, diễn duyên dáng, biến hóa tính cách, nội tâm sâu sắc. Do đó, dù chủ yếu đóng nhân vật phụ, chị vẫn tạo ấn tượng. Tôi tâm đắc nhất là vai Bạch Vân đóng cô gái gặp nạn giữa bão, được lực lượng thanh niên xung phong cứu trong vở Bão biển", đạo diễn nói.

Theo VietNamNet, nghệ sĩ Bạch Vân tên thật là Nguyễn Thị Bạch Vân, sinh năm 1962, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh TPHCM (nay là Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TPHCM).

Thời trẻ, Bạch Vân xinh đẹp, nổi tiếng sớm, từng là diễn viên kịch nói đầy triển vọng. Tạ Minh Tâm từng sợ không cưới được Bạch Vân vì bà quá nổi bật. 

Nghệ sĩ Bạch Vân - vợ nghệ sĩ Tạ Minh Tâm qua đời ở tuổi 64 - Ảnh 2
Bạch Vân và Tạ Minh Tâm quen nhau từ thời sinh viên do sống cùng khu ký túc xá. Ảnh: VNExpress. 

Bạch Vân và Tạ Minh Tâm quen nhau từ thời sinh viên do sống cùng khu ký túc xá. Bà chứng kiến toàn bộ quá trình làm nghề thăng trầm của chồng.

Sau khi kết hôn, những năm 1980, hai người thường đi chung một chiếc xe đạp, chồng hát, vợ diễn kịch. Do hoàn cảnh khó khăn và buộc phải có người ở nhà chăm sóc con, Bạch Vân chấp nhận hy sinh sự nghiệp, lui về làm hậu phương cho chồng.

Sau này, khi cuộc sống khá giả hơn, Bạch Vân mất "lửa" nghề nên tiếp tục ở nhà lo cho con, quán xuyến gia đình, toàn tâm vun vén cho sự nghiệp của ông xã.

Nghệ sĩ Tạ Minh Tâm sinh năm 1960 tại An Giang. Ông là ca sĩ nổi tiếng của dòng nhạc thính phòng, nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2019. Ông giữ chức Phó giám đốc Nhạc viện TP HCM nhiệm kỳ 2014 - 2020. Ngoài ca hát, ông làm MC, giám khảo nhiều cuộc thi âm nhạc và đóng các phim như Blouse trắng (2002), Nghề báo (2006), Siêu quậy có bầu (2019).

 

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