Nghệ sĩ Bạch Vân - vợ nghệ sĩ Tạ Minh Tâm qua đời ở tuổi 64

Hậu trường 05/07/2026 12:00

Nghệ sĩ Bạch Vân - vợ Nghệ sĩ Nhân dân Tạ Minh Tâm, mỹ nhân một thời của sân khấu kịch qua đời ở tuổi 64, sau thời gian mắc bạo bệnh.

Theo thông tin VNExpress, ca sĩ Tạ Minh Tâm cho biết vợ ông qua đời hôm 4/7 tại TP HCM, sau thời gian lâm bệnh. Trên trang cá nhân, ông đăng cáo phó và thông báo tin buồn: "Người yêu, bạn đời tảo tần, thủy chung của tôi".

Tạ Bạch Dương - con gái đôi nghệ sĩ - tiễn biệt: "Mẹ đã sống một cuộc đời rất tuyệt vời. Bây giờ mẹ hãy mỉm cười đi về với Phật, không còn đau đớn nữa. Mẹ con mình sẽ gặp lại sau. Con cảm ơn mẹ rất nhiều".

Nghệ sĩ Bạch Vân - vợ nghệ sĩ Tạ Minh Tâm qua đời ở tuổi 64 - Ảnh 1
NSND Tạ Minh Tâm đau thương khi vợ - nghệ sĩ Bạch Vân qua đời. Ảnh: VNEXpress. 

Tang lễ nghệ sĩ được tổ chức tại nhà riêng ở phường Tân Thuận, TP HCM ngày 5-9/7. Sau đó, bà được an táng tại quê nhà ở phường Phú Tân, Vĩnh Long (huyện Châu Thành, Bến Tre cũ).

Đông đảo đồng nghiệp, học trò như nghệ sĩ Việt Anh, ca sĩ Võ Hạ Trâm, diễn viên Kha Ly gửi lời chia buồn cùng gia đình. Từng nhiều dịp gặp gỡ, xem nghệ sĩ Bạch Vân diễn xuất, đạo diễn Thanh Hiệp - Trưởng ban lý luận phê bình, Hội sân khấu TP HCM - đánh giá bà nhập vai chân thật, từng là gương mặt được kỳ vọng của đoàn kịch Kim Cương.

"Bất kể vai nào chị cũng hoàn thành tốt, diễn duyên dáng, biến hóa tính cách, nội tâm sâu sắc. Do đó, dù chủ yếu đóng nhân vật phụ, chị vẫn tạo ấn tượng. Tôi tâm đắc nhất là vai Bạch Vân đóng cô gái gặp nạn giữa bão, được lực lượng thanh niên xung phong cứu trong vở Bão biển", đạo diễn nói.

Theo VietNamNet, nghệ sĩ Bạch Vân tên thật là Nguyễn Thị Bạch Vân, sinh năm 1962, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh TPHCM (nay là Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TPHCM).

Thời trẻ, Bạch Vân xinh đẹp, nổi tiếng sớm, từng là diễn viên kịch nói đầy triển vọng. Tạ Minh Tâm từng sợ không cưới được Bạch Vân vì bà quá nổi bật. 

Nghệ sĩ Bạch Vân - vợ nghệ sĩ Tạ Minh Tâm qua đời ở tuổi 64 - Ảnh 2
Bạch Vân và Tạ Minh Tâm quen nhau từ thời sinh viên do sống cùng khu ký túc xá. Ảnh: VNExpress. 

Bạch Vân và Tạ Minh Tâm quen nhau từ thời sinh viên do sống cùng khu ký túc xá. Bà chứng kiến toàn bộ quá trình làm nghề thăng trầm của chồng.

Sau khi kết hôn, những năm 1980, hai người thường đi chung một chiếc xe đạp, chồng hát, vợ diễn kịch. Do hoàn cảnh khó khăn và buộc phải có người ở nhà chăm sóc con, Bạch Vân chấp nhận hy sinh sự nghiệp, lui về làm hậu phương cho chồng.

Sau này, khi cuộc sống khá giả hơn, Bạch Vân mất "lửa" nghề nên tiếp tục ở nhà lo cho con, quán xuyến gia đình, toàn tâm vun vén cho sự nghiệp của ông xã.

Nghệ sĩ Tạ Minh Tâm sinh năm 1960 tại An Giang. Ông là ca sĩ nổi tiếng của dòng nhạc thính phòng, nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2019. Ông giữ chức Phó giám đốc Nhạc viện TP HCM nhiệm kỳ 2014 - 2020. Ngoài ca hát, ông làm MC, giám khảo nhiều cuộc thi âm nhạc và đóng các phim như Blouse trắng (2002), Nghề báo (2006), Siêu quậy có bầu (2019).

 

Nghệ sĩ Lê Anh Tuấn qua đời ở tuổi 53 vì đột quỵ

Nghệ sĩ Lê Anh Tuấn qua đời ở tuổi 53 vì đột quỵ

Tuấn Evil (Lê Anh Tuấn), cựu rocker của ban nhạc rock The Light, sáng lập không gian Polygon Musik, qua đời ở tuổi 53 vì đột quỵ.

Xem thêm
Từ khóa:   nghệ sĩ Bạch Vân vợ nghệ sĩ Tạ Minh Tâm tin hậu trường

TIN MỚI NHẤT

Có nên khoe điểm thi của con lên mạng xã hội?

Có nên khoe điểm thi của con lên mạng xã hội?

Xã hội 1 giờ 40 phút trước
Thông tin mới: Bão số 1 Maysak chưa tan, vẫn mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thông tin mới: Bão số 1 Maysak chưa tan, vẫn mạnh cấp 8, giật cấp 10

Xã hội 2 giờ 49 phút trước
Nghệ sĩ Bạch Vân - vợ nghệ sĩ Tạ Minh Tâm qua đời ở tuổi 64

Nghệ sĩ Bạch Vân - vợ nghệ sĩ Tạ Minh Tâm qua đời ở tuổi 64

Hậu trường 3 giờ 26 phút trước
Không ngờ loại rau bình dân bán đầy chợ lại là "khắc tinh" của huyết áp cao, cực tốt cho tiêu hóa

Không ngờ loại rau bình dân bán đầy chợ lại là "khắc tinh" của huyết áp cao, cực tốt cho tiêu hóa

Dinh dưỡng 3 giờ 56 phút trước
Tăng Thanh Hà lý giải vì sao đôi mắt không giống Hoàng hậu Nam Phương

Tăng Thanh Hà lý giải vì sao đôi mắt không giống Hoàng hậu Nam Phương

Hậu trường 4 giờ 56 phút trước
Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc sau ngày 5/7/2026, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc sau ngày 5/7/2026, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Bão số 1 Maysak sang Trung Quốc và suy yếu, nhưng vẫn gây mưa to, thời tiết nguy hiểm

Bão số 1 Maysak sang Trung Quốc và suy yếu, nhưng vẫn gây mưa to, thời tiết nguy hiểm

Xã hội 5 giờ 16 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/7/2026: Vàng miếng SJC giữ đỉnh cao nhưng người mua vẫn lỗ

Giá vàng hôm nay, ngày 5/7/2026: Vàng miếng SJC giữ đỉnh cao nhưng người mua vẫn lỗ

Đời sống 5 giờ 33 phút trước
3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân sau ngày 5/7/2026

3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân sau ngày 5/7/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 5/7/2026, 3 con giáp hết Tam Tai cuộc đời lên hương, bước ra ngoài là có tiền, trúng số độc đắc, tài lộc vào nhà tới tấp

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 5/7/2026, 3 con giáp hết Tam Tai cuộc đời lên hương, bước ra ngoài là có tiền, trúng số độc đắc, tài lộc vào nhà tới tấp

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nghệ sĩ Bạch Vân - vợ nghệ sĩ Tạ Minh Tâm qua đời ở tuổi 64

Nghệ sĩ Bạch Vân - vợ nghệ sĩ Tạ Minh Tâm qua đời ở tuổi 64

Không cần thuốc bổ đắt tiền, món ăn bình dân ngoài chợ này chính là "khắc tinh" của lão hóa

Không cần thuốc bổ đắt tiền, món ăn bình dân ngoài chợ này chính là "khắc tinh" của lão hóa

NÓNG: Người thân, bạn bè đến nhà ngủ lại qua đêm phải khai báo lưu trú từ ngày 1/7

NÓNG: Người thân, bạn bè đến nhà ngủ lại qua đêm phải khai báo lưu trú từ ngày 1/7

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tăng Thanh Hà lý giải vì sao đôi mắt không giống Hoàng hậu Nam Phương

Tăng Thanh Hà lý giải vì sao đôi mắt không giống Hoàng hậu Nam Phương

Thông tin MỚI về tình trạng sức khoẻ nghệ sĩ Minh Hòa sau khi bị đột quỵ

Thông tin MỚI về tình trạng sức khoẻ nghệ sĩ Minh Hòa sau khi bị đột quỵ

Đã có phương án xử lý vai diễn của Trương Ngọc Ánh sau ồn ào lao lý

Đã có phương án xử lý vai diễn của Trương Ngọc Ánh sau ồn ào lao lý

Nữ diễn viên chia tay cầu thủ Tiến Linh sau 3 tháng yêu giờ ra sao?

Nữ diễn viên chia tay cầu thủ Tiến Linh sau 3 tháng yêu giờ ra sao?

Hoa hậu Đỗ Hà tăng cân, mặc đồ giấu dáng

Hoa hậu Đỗ Hà tăng cân, mặc đồ giấu dáng

Hồ Ngọc Hà gợi ý cách phối váy trắng tối giản cho ngày hè

Hồ Ngọc Hà gợi ý cách phối váy trắng tối giản cho ngày hè