Ngay đầu năm mới, diễn viên Phạm Anh Tuấn bất ngờ 'báo tin vui' với bạn gái kém 11 tuổi

Khá kín tiếng trong chuyện tình cảm nên hình ảnh trong lễ dạm ngõ đầu năm của nam diễn viên Phạm Anh Tuấn và bạn gái kém 11 tuổi khiến nhiều người hâm mộ không khỏi bất ngờ.

Mới đây, trên trang cá nhân, nam diễn viên Phạm Anh Tuấn bất ngờ khoe loạt ảnh trong buổi dạm ngõ diễn ra vào mùng 5 Tết Âm lịch. Được biết, nam diễn viên khá kín tiếng trong chuyện tình cảm nên việc công khai này khiến người hâm mộ anh vô cùng bất ngờ.

Những hình ảnh hiếm hoi trong lễ dạm ngõ được nam diễn viên chia sẻ - Ảnh: Chụp màn hình

Trong hình ảnh có thể thấy, lễ dạm ngõ được tổ chức đơn giản, ấm cúng với sự có mặt của gia đình hai bên cùng bạn bè thân thiết. Theo thông tin của Công Lý và xã hội, vợ sắp cưới của Phạm Anh Tuấn tên là Lâm Diễm Quỳnh, sinh năm 2001. Cô nàng không hoạt động showbiz nhưng sở hữu nhan sắc xinh xắn. Được biết, do cách biệt về tuổi tác nên cả hai cũng có nhiều bất đồng trước khi quyết định về chung một nhà.

Buổi lễ diễn ra đơn giản, ấm cúng cùng người thân và bạn bè của cô dâu, chú rể - Ảnh: Chụp màn hình

Chia sẻ về vợ sắp cưới với VTC news, Phạm Anh Tuấn cho biết: "Những lúc mệt mỏi hay chịu áp lực từ vai diễn, những chỉ trích trên mạng xã hội, hay những lúc tưởng như bản thân gục ngã đến mức muốn từ bỏ, Quỳnh đã cổ vũ tôi rất nhiều. Người ta nói "áp lực tạo ra kim cương" và có lẽ đến thời điểm hiện tại, Quỳnh là viên kim cương quý giá nhất với bản thân tôi".

Vợ sắp cưới kém 11 tuổi của Anh Tuấn sở hữu nhan sắc xinh xắn - Ảnh: Chụp màn hình

Về phía đàng gái, cô dâu cũng "dành những lời có cánh" cho chồng: "Mặc dù anh Tuấn hơn tôi 10 tuổi, nhưng cả hai đều cố gắng vun đắp và cân bằng giữa tình yêu và công việc. Anh Tuấn rất quan tâm đến tôi từ những điều nhỏ nhất. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên cạnh anh ấy".

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