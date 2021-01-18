Ngân Khánh đón Tết khác đi sau năm 2020 nhiều biến động

Cận Tết, Ngân Khánh bận tối mặt. Cô vừa phải hoàn thành ngành học sản xuất phim, vừa theo đuổi các dự án cá nhân mới, lại chuẩn bị đón năm mới cận kề. “Cảm giác một năm trôi quá nhanh, nhắm mắt đã đến Tết với bao việc trong nhà ngoài ngõ cần phải chu toàn”, nữ diễn viên chia sẻ.

“Tết Tết Tết, là Tết, là Tết. Tết vừa đến đây dưới mái hiên nhà...” - lời bài hát rộn ràng mà Ngân Khánh từng thể hiện cách đây 8 năm văng vẳng bên tai. Đối với nữ diễn viên, Tết luôn có ý nghĩa hân hoan đặc biệt, nhất là trong một năm nhiều biến động như 2020.

Ngân Khánh tay nghe điện thoại, tay ôm đầu nhẩm tính các khoản chi Tết này. Phía trước bàn làm việc, bao nhiêu dự án vẫn còn chồng chất, dang dở. Nữ diễn viên đang cố gắng xoay xở để tranh thủ chút thời gian chuẩn bị Tết chu đáo cho tổ ấm nhỏ và hai bên nội ngoại, song vẫn cảm thấy rối não bởi có quá nhiều việc phải làm.

Đây không phải lần đầu tiên Ngân Khánh đau đầu vì Tết. Để khắc chế nhanh cơn đau đầu dồn dập, Ngân Khánh mở tủ thuốc lấy vội hộp Hapacol 650 - “người bạn đồng hành” nhiều năm qua. Viên thuốc nhỏ nhưng chứa 650mg paracetamol phù hợp với thể trạng người Việt. Đặc biệt hơn, chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế Japan-GMP (Nhật Bản) sánh ngang thuốc ngoại, cho hiệu quả giảm đau đầu rất nhanh mà lại an toàn.

Hapacol 650 giảm nhanh cơn đau đầu, giúp Ngân Khánh tỉnh táo trở lại, suy nghĩ thấu đáo rằng Tết hiện đại việc gì phải quá nặng nề, đặc biệt là sau một năm nhiều biến động và khó khăn đến vậy. Năm 2020 cho chúng ta rất nhiều cái cớ và cách làm để đón Tết nhẹ nhàng hơn. Và 2021, Ngân Khánh quyết định sống khác đi, mua sắm giản tiện, giữ sức khỏe, dành nhiều thời gian hơn bên gia đình.

Bắt tay vào làm, Ngân Khánh vui vẻ trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị đón Tết. Vợ chồng cô thích những thứ đơn giản, không mua quá nhiều đồ trang trí cầu kỳ, tự tay làm tất cả mà không thuê người giúp việc. Tết chỉ cần có cành mai, bông đào, chùm pháo mới... là đủ không khí tân niên. Quà Tết không cần quá to để Tết thêm nhẹ nhàng, bớt áp lực. Chỉ cần bao lì xì vừa đủ cùng những câu chúc ý nghĩa. Ngân Khánh đùa, năm nay cô mừng tuổi cha mẹ và sắp nhỏ với tâm thế “tân sinh viên” vừa tốt nghiệp ra trường, sử dụng quỹ tài chính của mình. Ông xã cũng sẽ chuẩn bị quà riêng để thể hiện tấm lòng thành.

Tết nay, Ngân Khánh bật mí cô sẽ về quê ngoại ở Bình Định sớm hơn mọi năm, để phụ ba mẹ đón Tết. Những ngày này, nữ diễn viên đang chuẩn bị đồ di chuyển về nội ngoại ăn Tết. Nhưng dù vali chật cứng đồ thế nào, cũng không thể thiếu bánh mứt, áo mới cho ba, giày mới cho mẹ... và Hapacol 650 chất lượng Nhật Bản giải quyết nhanh những cơn đau đầu bất chợt do thời tiết, bia nhậu cho cả gia đình.