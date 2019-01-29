Ngân Anh đoạt giải Á hậu 4, Cục NTBD quyết không công nhận

Hậu trường 29/01/2019 10:15

Dù đoạt giải cao trở về nhưng Lê Âu Ngân Anh vẫn không được Cục NTBD công nhận kết quả tại Hoa hậu Liên lục địa.

Dù bị Cục NTBD từ chối cấp phép nhưng Hoa hậu Đại dương 2017 - Lê Âu Ngân Anh vẫn chống lại quyết định này và tham gia Hoa hậu Liên lục địa. Người đẹp sang Philippines từ ngày 8/1 và nỗ lực hết mình để mong đoạt giải cao.

Chung kết cuộc thi này diễn ra vào tối 26/1 với màn tranh tài của hơn 80 thí sinh. Lê Âu Ngân Anh gây bất ngờ khi tiến thẳng vào Top 6 với phần bình chọn cao nhất. Kết quả chung cuộc, cô giành vị trí Á hậu 4, vương miện thuộc về người đẹp chủ nhà Philippines. Tuy nhiên, ngay sau đó Lê Âu Ngân Anh đã bị huấn luyện viên người Philippines phản đối kết quả và tố cô “mua giải thưởng”. 

Ngân Anh đoạt giải Á hậu 4, Cục NTBD quyết không công nhận - Ảnh 1
Lê Âu Ngân Anh đoạt giải Á hậu 4 tại Hoa hậu Liên lục địa - Ảnh: Internet

Mới đây, phía Cục NTBD cũng đã lên tiếng khẳng định không công nhận kết quả của Lê Âu Ngân Anh. Đơn vị này cho biết vẫn giữ nguyên quan điểm rằng Ngân Anh đã thi chui nên giải thưởng không có giá trị. Cục NTBD cũng đang xem xét để xử phạt Lê Âu Ngân Anh theo đúng luật.

“Hoa hậu Liên lục địa là sân chơi dành cho một số thí sinh đến từ các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Lê Âu Ngân Anh tham gia với tư cách cá nhân chứ không phải là với tư cách đại diện của Việt Nam. Vì Cục NTBD không cấp phép cho cô ấy vì những sai phạm của BTC Hoa hậu Đại dương 2017”, ông Nguyễn Quang Vinh - Cục trưởng Cục NTBD chia sẻ trên tờ Lao Động.

Ngân Anh đoạt giải Á hậu 4, Cục NTBD quyết không công nhận - Ảnh 2
Lê Âu Ngân Anh chụp ảnh cùng Hoa hậu Liên lục địa và các Á hậu trên sân khấu trong đêm chung kết - Ảnh: Internet
Ngân Anh đoạt giải Á hậu 4, Cục NTBD quyết không công nhận - Ảnh 3
Ngân Anh đoạt giải Á hậu 4, Cục NTBD quyết không công nhận - Ảnh 4
Thành tích của Ngân Anh không được khán giả nước nhà lẫn cơ quan có thẩm quyền công nhận - Ảnh: Internet

Sáng 28/1, Lê Âu Ngân Anh đã đáp chuyến bay trở về Việt Nam sau hành trình dài ăn ngủ cùng cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa. Đến nơi, người đẹp vội vàng di chuyển ra xe chứ không đứng lại chụp ảnh hay giao lưu cùng khán giả. Hiện tại, Ngân Anh vẫn chưa cập nhật hình ảnh mới nhất của mình tại Việt Nam.

Lê Âu Ngân Anh lặng lẽ về nước, né tránh phóng viên sau khi đoạt giải Á hậu 4

Lê Âu Ngân Anh lặng lẽ về nước, né tránh phóng viên sau khi đoạt giải Á hậu 4

Trở về nước từ cuộc thi "Hoa hậu Liên lục địa", Lê Âu Ngân Anh được bố mẹ đến đón và đưa thẳng ra xe về nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Liên lục địa Lê Âu Ngân Anh

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 2 giờ 10 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 2 giờ 45 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 3 giờ 11 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 3 giờ 23 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 3 giờ 52 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 4 giờ 16 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42