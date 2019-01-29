Ngân Anh đoạt giải Á hậu 4, Cục NTBD quyết không công nhận

Dù đoạt giải cao trở về nhưng Lê Âu Ngân Anh vẫn không được Cục NTBD công nhận kết quả tại Hoa hậu Liên lục địa.

Dù bị Cục NTBD từ chối cấp phép nhưng Hoa hậu Đại dương 2017 - Lê Âu Ngân Anh vẫn chống lại quyết định này và tham gia Hoa hậu Liên lục địa. Người đẹp sang Philippines từ ngày 8/1 và nỗ lực hết mình để mong đoạt giải cao. Chung kết cuộc thi này diễn ra vào tối 26/1 với màn tranh tài của hơn 80 thí sinh. Lê Âu Ngân Anh gây bất ngờ khi tiến thẳng vào Top 6 với phần bình chọn cao nhất. Kết quả chung cuộc, cô giành vị trí Á hậu 4, vương miện thuộc về người đẹp chủ nhà Philippines. Tuy nhiên, ngay sau đó Lê Âu Ngân Anh đã bị huấn luyện viên người Philippines phản đối kết quả và tố cô “mua giải thưởng”.

Lê Âu Ngân Anh đoạt giải Á hậu 4 tại Hoa hậu Liên lục địa - Ảnh: Internet Mới đây, phía Cục NTBD cũng đã lên tiếng khẳng định không công nhận kết quả của Lê Âu Ngân Anh. Đơn vị này cho biết vẫn giữ nguyên quan điểm rằng Ngân Anh đã thi chui nên giải thưởng không có giá trị. Cục NTBD cũng đang xem xét để xử phạt Lê Âu Ngân Anh theo đúng luật. “Hoa hậu Liên lục địa là sân chơi dành cho một số thí sinh đến từ các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Lê Âu Ngân Anh tham gia với tư cách cá nhân chứ không phải là với tư cách đại diện của Việt Nam. Vì Cục NTBD không cấp phép cho cô ấy vì những sai phạm của BTC Hoa hậu Đại dương 2017”, ông Nguyễn Quang Vinh - Cục trưởng Cục NTBD chia sẻ trên tờ Lao Động.

Lê Âu Ngân Anh chụp ảnh cùng Hoa hậu Liên lục địa và các Á hậu trên sân khấu trong đêm chung kết - Ảnh: Internet Thành tích của Ngân Anh không được khán giả nước nhà lẫn cơ quan có thẩm quyền công nhận - Ảnh: Internet Sáng 28/1, Lê Âu Ngân Anh đã đáp chuyến bay trở về Việt Nam sau hành trình dài ăn ngủ cùng cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa. Đến nơi, người đẹp vội vàng di chuyển ra xe chứ không đứng lại chụp ảnh hay giao lưu cùng khán giả. Hiện tại, Ngân Anh vẫn chưa cập nhật hình ảnh mới nhất của mình tại Việt Nam.

Lê Âu Ngân Anh lặng lẽ về nước, né tránh phóng viên sau khi đoạt giải Á hậu 4 Trở về nước từ cuộc thi "Hoa hậu Liên lục địa", Lê Âu Ngân Anh được bố mẹ đến đón và đưa thẳng ra xe về nhà.

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