Ngân Anh càng ngày càng hở bạo bất chấp sóng gió bủa vây

Hậu trường 08/02/2018 14:05

Trong bộ ảnh đón Xuân, Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh khiến nhiều người bất ngờ trước cách tạo dáng chuyên nghiệp và thần thái cuốn hút khác xa hình ảnh cách đây ít tháng.

Dù hứng chịu rất nhiều thị phi sau ngày đăng quang Hoa hậu Đại dương nhưng người đẹp Tiền Giang vẫn bản lĩnh đối mặt mọi sóng gió. Thời gian gần đây, cô tích cực tham gia các sự kiện giải trí như để chứng minh bản thân đã có nhiều thay đổi đáng ghi nhận. Bên cạnh đó, Lê Âu Ngân Anh cũng chăm chỉ chụp các bộ ảnh thời trang để khoe khéo vóc dáng "nóng bỏng" cũng khả năng tạo dáng chuyên nghiệp.

Ngân Anh càng ngày càng hở bạo bất chấp sóng gió bủa vây - Ảnh 1

Lê Âu Ngân Anh khoe khả năng mix đồ chuyên nghiệp - Ảnh: iOne

Mới đây, mỹ nhân sinh năm 1995 tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh của một Hoa hậu khi tự tin mix đồ sang chảnh dạo phố. Trong những mẫu thiết kế thời thượng, cô khoe vòng eo con kiến thon thả cùng làn da sáng mịn đáng ngưỡng mộ. Sau nhiều lần bị chỉ trích, dường như Lê Âu Ngân Anh đã rút được nhiều kinh nghiệm cho bản thân và hoàn thiện nhan sắc từng ngày.

Ngân Anh càng ngày càng hở bạo bất chấp sóng gió bủa vây - Ảnh 2

Cô diện áo quây gợi cảm, khoe làn da sáng mịn và vòng 2 thon thả - Ảnh: iOne

Ngân Anh càng ngày càng hở bạo bất chấp sóng gió bủa vây - Ảnh 3

Lê Âu Ngân Anh ngày càng đẹp và sexy - Ảnh: iOne

Ngân Anh càng ngày càng hở bạo bất chấp sóng gió bủa vây - Ảnh 4

Vóc dáng của Lê Âu Ngân Anh phù hợp với mọi set đồ - Ảnh: iOne

Ngân Anh càng ngày càng hở bạo bất chấp sóng gió bủa vây - Ảnh 5

Mắt kinh hàng hiệu giúp Ngân Anh khoe thần thái sang chảnh - Ảnh: iOne

Ngân Anh càng ngày càng hở bạo bất chấp sóng gió bủa vây - Ảnh 6

Sau nhiều chuyện xảy ra, Ngân Anh đã thận trọng hơn trong cách ăn mặc, trang điểm và phát ngôn - Ảnh: iOne

Ngân Anh càng ngày càng hở bạo bất chấp sóng gió bủa vây - Ảnh 7

Không ai có thể phủ nhận tân Hoa hậu Đại dương sở hữu vóc dáng đẹp miễn bàn - Ảnh: iOne

Ngân Anh càng ngày càng hở bạo bất chấp sóng gió bủa vây - Ảnh 8

Ngân Anh càng ngày càng hở bạo bất chấp sóng gió bủa vây - Ảnh 9

Tân Hoa hậu tạo dáng chuyên nghiệp như siêu mẫu - Ảnh: iOne

Nhan sắc cô gái được dự đoán sẽ thay thế Lê Âu Ngân Anh, đội vương miện Hoa hậu Đại dương 2017

Nhan sắc cô gái được dự đoán sẽ thay thế Lê Âu Ngân Anh, đội vương miện Hoa hậu Đại dương 2017

Sau khi Lê Âu Ngân Anh bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn (NTBD) đề nghị Ban tổ chức (BTC) tước vương miện, đây là cô gái xinh đẹp được dự đoán sẽ thay thế vị trí Hoa hậu Đại dương 2017.

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