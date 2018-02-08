Ngân Anh càng ngày càng hở bạo bất chấp sóng gió bủa vây

Dù hứng chịu rất nhiều thị phi sau ngày đăng quang Hoa hậu Đại dương nhưng người đẹp Tiền Giang vẫn bản lĩnh đối mặt mọi sóng gió. Thời gian gần đây, cô tích cực tham gia các sự kiện giải trí như để chứng minh bản thân đã có nhiều thay đổi đáng ghi nhận. Bên cạnh đó, Lê Âu Ngân Anh cũng chăm chỉ chụp các bộ ảnh thời trang để khoe khéo vóc dáng "nóng bỏng" cũng khả năng tạo dáng chuyên nghiệp.

Mới đây, mỹ nhân sinh năm 1995 tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh của một Hoa hậu khi tự tin mix đồ sang chảnh dạo phố. Trong những mẫu thiết kế thời thượng, cô khoe vòng eo con kiến thon thả cùng làn da sáng mịn đáng ngưỡng mộ. Sau nhiều lần bị chỉ trích, dường như Lê Âu Ngân Anh đã rút được nhiều kinh nghiệm cho bản thân và hoàn thiện nhan sắc từng ngày.