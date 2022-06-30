Ngân 98 và loạt phát ngôn gây sốc khiến dân tình nhiều phen 'dậy sóng'

Nhắc đến những nhân vật làm mưa làm gió trên mạng xã hội hiện nay bằng những tranh cãi không thể không nhắc đến Ngân 98 hay cặp đôi Lương Bằng Quan - Ngân 98. Một trong những điều khiến Ngân 98 là cái tên quen thuộc chính là loạt phát ngôn gây sốc của cô trên mạng xã hội nhiều lần khiến dân tình không khỏi hoang mang, phẫn nộ.

Không chỉ Lương Bằng Quang mà người tình là Ngân 98 cũng có những chia sẻ xoay quanh vấn đề này. Theo đó hotgirl cho biết có một số người không giỏi nhưng vẫn chê bai người khác: "Thời buổi bây giờ không hơn người khác thì cũng chê người ta à, ngộ vậy đó, chứ không phải hơn mới chê cười đâu".

Những ngày gần đây, sau khi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ VN kết thúc đã nổ ra tranh cãi dữ dội xoay quanh chuyện thí sinh nói tiếng Anh không chuẩn. Trước nhiều luồng ý kiến trái chiều, Lương Bằng Quang đã lên tiếng cho rằng chuyện nói tiếng Anh đã là những nỗ lực rất lớn. Mặt khác việc nói tốt, nói chuẩn phải là một quá quá trình chứ không phải ngày một ngày hai.

Chuyện sang nước ngoài "xin giống"

Cách đây chưa lâu, dân tình cũng một phen náo loạn trước phát ngôn "mua giống" của Ngân 98. Theo đó cô cho biết sẽ sang nước ngoài xin giống: "Ngân với chú Quang đang có ý định qua nước ngoài để mua tinh trùng của người nước ngoài về cấy, sinh con ra cho nó đẹp. Những lúc mình bực tức mình thấy con mình dễ thương quá, đẹp quá sao mình nỡ bực với nó được, mình nỡ tức với nó được?".

Bên cạnh đó khi những hình ảnh chụp lén và video được leak ra cho thấy cặp đôi đến bệnh viện phụ sản được chia sẻ rầm rộ : "Dạ ai quay lén em đi khám thai chi ác vậy. Em đi thăm bạn đẻ ở bệnh viện, chứ em còn đang góp tiền để qua Mỹ mua tinh trùng của sao Hollywood đây nè".

Dân tình cũng một phen náo loạn trước phát ngôn "mua giống" của Ngân 98 - Ảnh: Internet

Lùm xùm giữa Trần My và Trang Nemo

Cách đây chưa lâu, mạng xã hội xôn xao trước lùm xùm xích mích giữa Trần My và Trang Nemo. Thời điểm ấy, Ngân 98 cũng từng ẩn ý về mối quan hệ trong quá khứ với chủ shop thời trang. Bài đăng được nhận xét là đang ngấm ngầm nhắc lại quá khứ của Ngân 98 trở thành chủ đề nóng không kém câu chuyện làm "chấn động" mạng xã hội giữa Trần My và Trang Nemo.

Cụ thể bạn gái Lương Bằng Quang chia sẻ quá khứ giữa "tâm bão" ồn ào thời điểm ấy: "Sao cái kiểu ỷ có tiền, đụng là muốn "động tay động chân" người ta... sợ quá. Mặc dù chưa từng đụng chạm gì tới chị ấy, nhưng Ngân cũng từng bị chị ấy thuê người "tác động vật lý" nha mọi người".

Đáp trả anti-fan về chuyện cưới xin

Ngân 98 tiếp tục có pha đáp trả thẳng thắn anti-fan ngay trên livestream và nhận về nhiều bình luận trái chiều từ cư dân mạng. Theo đó khi bị một tài khoản người dùng đặt vấn đề về bình đẳng giới, đồng thời cho rằng phụ nữ cũng có thể bỏ đàn ông để tìm kiếm một tình yêu khác, Ngân 98 trả lời phụ nữ sinh ra vốn dĩ không chỉ để đàn ông cưới mà có thể tự chủ được tình yêu lẫn hôn nhân.

Ngân 98 trả lời phụ nữ sinh ra vốn dĩ không chỉ để đàn ông cưới mà có thể tự chủ được tình yêu lẫn hôn nhân - Ảnh: Internet

“Tại sao mọi người cứ phải nghĩ phụ nữ sinh ra là để đàn ông cưới vậy. Thời buổi bây giờ nó khác lắm rồi mọi người ơi, thời buổi bây giờ có quyền đi chọn lựa một người đàn ông muốn cưới chứ không phải đàn ông muốn cưới là cưới đâu”, Ngân 98 chia sẻ quan điểm.

Nhiều lần thẳng thắn khi bị mắng mặc hở là hư hỏng

Trước những lời ra tiếng vào vì phong cách ăn mặc hở bạo, Ngân 98 đã có những màn phản pháo căng đét. Cô bày tỏ: "Mình nghĩ là cách ăn mặc không nói được mình ngu hay ngoan, nhiều khi tụi mình ăn mặc thoáng vậy chứ vẫn ngu ngơ hơn nhiều người kín đáo và ít ăn chơi hơn nữa”.

Trước những lời ra tiếng vào vì phong cách ăn mặc hở bạo, Ngân 98 đã có những màn phản pháo căng đét - Ảnh: Internet

Quan điểm này tiếp tục vấp phải những ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, cũng có người đồng tình với ý kiến này bởi có một số người diện trang phục hở hang, gợi cảm nhưng đơn giản đó chỉ là sở thích, không liên quan đến chuyện ngoan hay hư.

Đây không phải lần đầu tiên "hot girl ngực khủng" lên tiếng về chuyện ăn mặc hở bạo. Cô từng tâm sự: "Tôi đẹp, thích hở bạo nhưng không thuộc dạng dễ dãi. Đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài thì quá nguy hiểm. Mỗi người một tính cách, kín đáo chưa chắc ngoan hiền, hở bạo chưa chắc không ngoan".