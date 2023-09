Ngắm Sĩ Thanh gợi cảm xuống phố

Nữ ca sĩ của Don't want you trở lại với hình ảnh trẻ trung nhưng vẫn không kém phần gợi cảm khi dạo phố trong một ngày nắng nhẹ.

Không sở hữu thân hình thuộc top xuất sắc trong số các nữ ca sĩ Việt nhưng Sĩ Thanh luôn gây ấn tượng mạnh với người đối diện bởi vóc dáng cân đối, gợi cảm. Cô tiết lộ việc ăn uống hợp lý kết hợp với tập luyện khoa học giúp cô giữ được vóc dáng khỏe mạnh. Đó cũng là lý do người đẹp luôn tự tin chọn những trang phục giúp tôn lên 3 vòng sexy của mình mỗi lần lên sân khấu.

Trong bộ ảnh mới thực hiện, khán giả lại thấy một hình ảnh hoàn toàn mới của Sĩ Thanh khi cô quyết định chọn phong cách đơn giản nhưng được phối đồ bắt mắt, tiện dụng. Chỉ với một kiểu chân váy khá đơn giản với hai gam màu trắng đen nhưng nữ ca sĩ liên tục biến hóa trong nhiều khung hình khác nhau.

Với kiểu chân váy trắng, nữ ca sĩ chọn kết hợp với áo crop-top với điểm nhấn là phần quai áo và khóa kéo trước ngực giúp khoe hờ vòng 1 gợi cảm và vòng 2 thon gọn. Loại chân váy này khi kết hợp với áo sơ mi trắng tạo nét đẹp kín đáo, dịu dàng tựa như những cô nữ sinh trung học. Trong khi đó, nếu chọn kết hợp với áo thun màu đen thân lỡ giúp người đẹp khoe được làn da trắng ngấn và vòng eo con kiến hút mắt.







Với kiểu chân váy đen chỉ cần điểm nhấn là chiếc áo sơ mi không tay nhưng được mặc kiểu thắt nơ trước ngực tạo nét tinh nghịch, phá cách. Không ít fan hâm mộ khi xem những hình ảnh này phải thừa nhận Sĩ Thanh là ca sĩ có gu ăn mặc và luôn biết tối giản sự đơn điệu trong những trang phục tưởng chừng rất khó kết hợp.







Gần đây, tên tuổi cô vẫn phủ sóng trên khắp các mặt báo nhờ vai diễn đầy ấn tượng trong Chiến dịch chống ế 2. Càng đi sâu vào nội dung câu chuyện vai cô nàng Camy của Sĩ Thanh càng nhận được nhiều lời ngợi khen về mặt diễn xuất. Đặc biệt, phần âm nhạc của bộ phim với ca khúc Don’t want you do Sĩ Thanh thể hiện cũng đang được các bạn trẻ truyền tay nhau sôi nổi trên cộng đồng mạng. Thời gian này, Sĩ Thanh đang hoàn thành MV Don't wan you chuẩn bị ra mắt trong thời gian tới.

