Ngắm con trai đầu lòng của MC Trần Ngọc, cư dân mạng thi nhau tìm ra điểm khác nhau giữa em bé và bố Ngọc nhưng đành ‘chào thua’

Con trai đầu lòng của MC Trần Ngọc có diện mạo cực giống bố, đến nỗi netizen phải ‘chào thua’ vì chẳng thể tìm ra điểm khác nhau. Dù chỉ mới 2 tháng tuổi, nhưng em bé Hi đã có hẳn một trang Instagram riêng với hơn 2 ngàn lượt theo dõi.
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Em bé Hi nhà MC Trần Ngọc chào đời vào ngày 20/11/2020. Tính đến thời điểm hiện tại, em bé mới được hơn 2 tháng tuổi nhưng đã được bố mẹ sớm đầu tư cho một trang Instagram riêng, tha hồ sống ảo.
Con trai đầu lòng của MC Trần Ngọc vô cùng kháu khỉnh. Những khoảnh khắc lém lỉnh của em đều được bố mẹ lưu lại tại trang cá nhân riêng của Hi. Nhiều cư dân mạng tỏ ra vô cùng thích thú với vẻ ngoài đáng yêu và đặc biệt cực giống bố của bé. Không ít người bày tỏ cảm xúc thích thú và hết lời ngợi khen vợ chồng nhà Trần Ngọc ‘mát tay’ khi chăm sóc Hi.
Ngoài ra, vợ chồng nhà nam MC cũng chịu khó đầu tư cho Hi những bộ cánh ‘cute’ hết nấc và Hi lại chẳng phụ lòng mong mỏi của bố mẹ khi cực kì hợp tác trong những shot ảnh ấy, cho ra những khoảnh khắc siêu dễ thương.
MC ‘Hãy chọn giá đúng’ và vợ hot girl về chung một nhà vào khoảng cuối năm 2016. Được biết bà xã anh tên Trịnh Mai Phương, sinh năm 1991 và là một nhiếp ảnh gia. Chẳng trách em bé Hi lại được mẹ đầu tư chăm chút hình ảnh từ sớm như thế. Nam MC từng chia sẻ: "Cái tôi thích ở vợ là sự cá tính của cô ấy, những quan điểm sống rành mạch, rõ ràng của cô ấy".
Trước đó, chuyện tình của MC Trần Ngọc và bà xã từng khiến netizen không khỏi ngạc nhiên khi biết được, sau 3 năm kết hôn, cả 2 vẫn không đăng ký kết hôn. Về việc này, anh phản hồi một cách ngắn gọn: "Có đặc biệt gì đâu". Không những thế, cả 2 còn từng tiết lộ rằng trước khi có ý định tiến đến hôn nhân, họ đã từng có khoảng thời gian chia tay rồi sau đó mới quyết định quay lại và về chung một nhà.