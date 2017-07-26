Để có được sự nổi tiếng như hiện nay, giọng ca Quê em mùa nước lũ phải cảm ơn công lao của ba mẹ, ba nuôi Quang Lê và đặc biệt là HLV Hiền Thục, người đã dẫn dắt cô bé trong suốt quá trình tham gia cuộc thi này.

Dù không giành được vị trí quán quân trong cuộc thi Giọng hát Việt Nhí 2013 nhưng với giọng ca trời phú, Phương Mỹ Chi đã trở thành một hiện tượng lúc bấy giờ.

Sau 4 năm bước ra từ cuộc thi, Phương Mỹ Chi vẫn tiếp tục theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp và cố gắng hoàn thành tốt việc học tập. Trong năm học vừa rồi, Chị Bảy đã đạt danh hiệu học sinh giỏi. Để làm được điều này giọng ca nhí đã cố gắng sắp xếp lịch học, lịch diễn sao cho thật hợp lý.

Được biết, Phương Mỹ Chi chỉ nhận những show diễn vào buổi tối hoặc cuối tuần. Tuy nhiên, có một số chương trình quan trọng, giọng ca nhí phải xin nghỉ học nhưng không ảnh hưởng đến lịch học những môn chính nhưu Toán, Văn...

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, Chị Bảy đã khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa cô bé và gia đình nhà nội.

Giọng ca Quê em mùa nước lũ chia sẻ trước khi tham gia cuộc thi, gia đình Chị Bảy sống chung với nhà nội nhưng sau khi nổi tiếng cô bé đã sắm cho ba mẹ một căn nhà riêng. Mặc dù cùng sống chung với gia đình bà nội trong nhiều năm nhưng mối quan hệ giữa họ không hề thân thiết.

Chia sẻ trên Thời Đại, Phương Mỹ Chi tâm sự: "Hồi xưa gia đình em ở chung nhà với bà nội. Bà nội rất đông con và đều sống ở một căn nhà nhỏ. Cuộc sống thời đó rất bất tiện, em không phải là một đứa cháu được thương yêu. Em không biết vì sao nhưng trong nhà những cháu trai thì được quý mến còn có việc gì sai thì đổ hết lên đầu em".

Hiện tại, mối quan hệ giữa Phương Mỹ Chi và những người thân bên nội vẫn không mấy cải thiện.

Giọng ca nhí kể thêm: "Bây giờ, cô chú trong gia đình bà nội không thích em nhưng đi đâu cũng khoe: "Tôi là cô của Phương Mỹ Chi". Dù hiện tại nhà rất gần nhau nhưng em và mọi người không gặp gỡ nhiều".

Con gái nuôi của Quang Lê nhấn mạnh, bản thân tiết lộ mối quan hệ không mấy tốt đẹp với nhà nội không phải nói xấu gia đình mình mà đó thực ra chỉ là sự thật.

Thời gian qua, phong cách ăn mặc đời thường của Phương Mỹ Chi nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ dư luận. Trước vấn đề này, Chị Bảy chia sẻ: "Phong cách trên sân khấu của em vẫn sẽ là áo bà ba, áo dài và theo đuổi dòng nhạc dân ca trữ tình. Ở ngoài thì em đã lớn lên và mặc đồ theo đúng lứa tuổi, năng động hơn chứ không thể mặc như đồ diễn được", theo Thời Đại.

Giọng ca Quê em mùa nước lũ giải thích thêm, ai lớn lên rồi cũng sẽ khác và hướng theo phong cách ăn mặc mà mình yêu thích.

Ngoài ra, trong thực tế thì cô bé cũng đang theo học trong một ngôi trường quốc tế vì thế cách ăn mặc, nói chuyện hay cách sống cũng đều rất thoáng.