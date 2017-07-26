'Ngã ngửa' khi biết Phương Mỹ Chi bị gia đình bên nội đối xử như thế này

Hậu trường 26/07/2017 16:08

Phương Mỹ Chi với giọng ca ngọt ngào chiếm được tình cảm của nhiều khán giả, thậm chí được người hâm mộ gọi thân thương là Chị Bảy. Tuy nhiên, trong cuộc sống gia đình, cô bé lại bị nhà nội ghét bỏ.

Dù không giành được vị trí quán quân trong cuộc thi Giọng hát Việt Nhí 2013 nhưng với giọng ca trời phú, Phương Mỹ Chi đã trở thành một hiện tượng lúc bấy giờ.

Để có được sự nổi tiếng như hiện nay, giọng ca Quê em mùa nước lũ phải cảm ơn công lao của ba mẹ, ba nuôi Quang Lê và đặc biệt là HLV Hiền Thục, người đã dẫn dắt cô bé trong suốt quá trình tham gia cuộc thi này.

Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi trở thành một hiện tượng sau cuộc thi Giọng hát Việt Nhí 2013 và được khán giả yêu thương gọi là Chị Bảy - Ảnh: Internet

Sau 4 năm bước ra từ cuộc thi, Phương Mỹ Chi vẫn tiếp tục theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp và cố gắng hoàn thành tốt việc học tập. Trong năm học vừa rồi, Chị Bảy đã đạt danh hiệu học sinh giỏi. Để làm được điều này giọng ca nhí đã cố gắng sắp xếp lịch học, lịch diễn sao cho thật hợp lý. 

Được biết, Phương Mỹ Chi chỉ nhận những show diễn vào buổi tối hoặc cuối tuần. Tuy nhiên, có một số chương trình quan trọng, giọng ca nhí phải xin nghỉ học nhưng không ảnh hưởng đến lịch học những môn chính nhưu Toán, Văn...

Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi luôn cố gắng sắp xếp lịch diễn để không ảnh hưởng đến việc học tại trường - Ảnh: Internet

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, Chị Bảy đã khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa cô bé và gia đình nhà nội. 

Giọng ca Quê em mùa nước lũ chia sẻ trước khi tham gia cuộc thi, gia đình Chị Bảy sống chung với nhà nội nhưng sau khi nổi tiếng cô bé đã sắm cho ba mẹ một căn nhà riêng. Mặc dù cùng sống chung với gia đình bà nội trong nhiều năm nhưng mối quan hệ giữa họ không hề thân thiết.

Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi tiết lộ mối quan hệ không mấy tốt với gia đình bên nội dù sống chung dưới một mái nhà trong nhiều năm - Ảnh: Internet

Chia sẻ trên Thời Đại, Phương Mỹ Chi tâm sự: "Hồi xưa gia đình em ở chung nhà với bà nội. Bà nội rất đông con và đều sống ở một căn nhà nhỏ. Cuộc sống thời đó rất bất tiện, em không phải là một đứa cháu được thương yêu. Em không biết vì sao nhưng trong nhà những cháu trai thì được quý mến còn có việc gì sai thì đổ hết lên đầu em".

Hiện tại, mối quan hệ giữa Phương Mỹ Chi và những người thân bên nội vẫn không mấy cải thiện.

Giọng ca nhí kể thêm: "Bây giờ, cô chú trong gia đình bà nội không thích em nhưng đi đâu cũng khoe: "Tôi là cô của Phương Mỹ Chi". Dù hiện tại nhà rất gần nhau nhưng em và mọi người không gặp gỡ nhiều".

Con gái nuôi của Quang Lê nhấn mạnh, bản thân tiết lộ mối quan hệ không mấy tốt đẹp với nhà nội không phải nói xấu gia đình mình mà đó thực ra chỉ là sự thật.

Thời gian qua, phong cách ăn mặc đời thường của Phương Mỹ Chi nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ dư luận. Trước vấn đề này, Chị Bảy chia sẻ: "Phong cách trên sân khấu của em vẫn sẽ là áo bà ba, áo dài và theo đuổi dòng nhạc dân ca trữ tình. Ở ngoài thì em đã lớn lên và mặc đồ theo đúng lứa tuổi, năng động hơn chứ không thể mặc như đồ diễn được", theo Thời Đại.

Phương Mỹ Chi
Phong cách thời trang gần đây của Chị Bảy khiến nhiều người hâm mộ không quen mắt - Ảnh: Internet

Giọng ca Quê em mùa nước lũ giải thích thêm, ai lớn lên rồi cũng sẽ khác và hướng theo phong cách ăn mặc mà mình yêu thích.

Ngoài ra, trong thực tế thì cô bé cũng đang theo học trong một ngôi trường quốc tế vì thế cách ăn mặc, nói chuyện hay cách sống cũng đều rất thoáng.

Phương Mỹ Chi bị chê mặc hở hang, Quang Lê 'phản pháo'

Phương Mỹ Chi bị chê mặc hở hang, Quang Lê 'phản pháo'

Khi nghe tin con gái nuôi bị chê ăn mặc hở hang, Quang Lê lên tiếng bênh vực: “Mặc áo bà ba ra biển thì mọi người mới vui ư".

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Mỹ Chi mối quan hệ giữa Phương Mỹ Chi và nhà nội Phương Mỹ Chi bị nhà nội ghét bỏ

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 35 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 2 giờ 35 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 3 giờ 35 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 4 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 35 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42