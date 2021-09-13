Netizen liên tục 'đào mộ' loạt ảnh hạnh phúc của Hari Won bên Tiến Đạt vì nguyên nhân gì?

Hậu trường 13/09/2021 17:32

Mặc dù một số cư dân mạng đã thay Hari Won lên tiếng giải thích nhưng loạt công kích vẫn chưa dừng lại.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hari Won đăng tải lại hình ảnh của Britney xác nhận đính hôn với bạn trai Sam Asghari với mục đích chúc mừng hạnh phúc nữ ca sĩ quốc tế. Ngay lập tức, nữ ca sĩ bị cộng đồng mạng tấn công dữ dội. Hàng loạt bình luận mỉa mai, chỉ trích liên tiếp xuất hiện trên bài đăng mới nhất của cô. 

Netizen liên tục 'đào mộ' loạt ảnh hạnh phúc của Hari Won bên Tiến Đạt vì nguyên nhân gì? - Ảnh 1
Hari Won đăng tải bức ảnh Britney Spears khoe nhẫn đính hôn. 

Nguyên nhân của những bình luận không hay từ cộng đồng mạng xuất phát từ bức ảnh Britney Spears khoe nhẫn đính hôn mà Hari Won đăng tải. Mặc dù chỉ có ý chúc mừng hạnh phúc của Britney Spears như vì cách khoe nhẫn của nữ ca sĩ nhạc Pop có phần nhạy cảm khiến nhiều người cho rằng Hari Won mượn hình ảnh này để ám chỉ ai đó và có ẩn ý khoe tài sản.

Netizen liên tục 'đào mộ' loạt ảnh hạnh phúc của Hari Won bên Tiến Đạt vì nguyên nhân gì? - Ảnh 2
Những hình ảnh của Hari với tình cũ Tiến Đạt được netizen "đào mộ".
Netizen liên tục 'đào mộ' loạt ảnh hạnh phúc của Hari Won bên Tiến Đạt vì nguyên nhân gì? - Ảnh 3
Những bình luận này được xem là hành động kém duyên, vì cả Hari Won và Tiến Đạt đều đã có hạnh phúc mới.
Netizen liên tục 'đào mộ' loạt ảnh hạnh phúc của Hari Won bên Tiến Đạt vì nguyên nhân gì? - Ảnh 4
 Một số netizens còn ùa vào chỉ trích nữ ca sĩ, cho rằng cô đang cố tình khoe tài sản (vì hiểu nhầm Hari Won là nữ chính trong hình). 
Netizen liên tục 'đào mộ' loạt ảnh hạnh phúc của Hari Won bên Tiến Đạt vì nguyên nhân gì? - Ảnh 5
Hậu chia tay ồn ào với Tiến Đạt, hiện tại, nữ ca sĩ hiện có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên Trấn Thành.
Netizen liên tục 'đào mộ' loạt ảnh hạnh phúc của Hari Won bên Tiến Đạt vì nguyên nhân gì? - Ảnh 6
Tiến Đạt cũng đã có tổ ấm riêng hạnh phúc bên vợ.
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