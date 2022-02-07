Nam Trung bị ném đá tơi tả vì 'mắng' nhóm người hát karaoke ngày Tết là: 'Lũ khốn khố rách áo ôm'

Hậu trường 07/02/2022 08:46

Cư dân mạng phẫn nộ vì Nam Trung dùng từ ngữ quá gay gắt chỉ để mắng những người hát karaoke ngày Tết.

Host Nam Trung nổi tiếng với tính cách thẳng thắn và "đanh đá" nhất nhì trong showbiz Việt. Xuất hiện trong những chương trình truyền hình thực tế với vai trò giám khảo, anh đều khiến các thí sinh và cả khán giả tái mặt với loạt phát ngôn xéo sắc, khó đỡ.

Mới đây, trên story của trang cá nhân, Nam Trung bất ngờ đăng tải dòng chia sẻ gây tranh cãi khi dùng từ ngữ nặng nề nói về nhóm người hát karaoke dịp Tết. Cụ thể, chuyên gia trang điển này viết: "Chương trình karaoke của lũ khốn khố rách áo ôm lại bắt đầu".

Nam Trung bị ném đá tơi tả vì 'mắng' nhóm người hát karaoke ngày Tết là: 'Lũ khốn khố rách áo ôm' - Ảnh 1
Nam Trung dùng từ ngữ nặng nề và có ý khinh miệt những người hát karaoke ngày Tết - Ảnh: Chụp màn hình

Dòng chia sẻ này của host Vietnam's Next Top Model lập tức làm dấy lên tranh cãi rầm rộ trên mạng xã hội. Một số cư dân mạng đã vô cùng phẫn nộ và "ném đá" gay gắt vì anh dùng từ chỉ trích người khác quá nặng nề mặc dù sự việc không nghiêm trọng đến vậy.

Nam Trung bị ném đá tơi tả vì 'mắng' nhóm người hát karaoke ngày Tết là: 'Lũ khốn khố rách áo ôm' - Ảnh 2
Dòng chia sẻ của Nam Trung vấp phải nhiều ý kiến tranh cãi từ cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Một số khác cũng để lại ý kiến cho rằng Nam Trung góp y hàng xóm nếu cảm thấy bị làm phiền thay vì đăng đàn chỉ trích. Mặt khác, vì thời gian này đang là dịp lễ Tết nên việc hát karaoke cũng là một thú vui giải trí.

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