Nam tổng tài độc thân sáng giá nhất Việt Nam khoe ảnh tạp dề 'hở hang' vào bếp, body đẹp như tạc tượng

Hậu trường 12/07/2021 09:43

Nhân vật làm "lu mờ" mọi ánh nhìn của chị em mấy ngày nay chính là chủ tịch trẻ tuổi khi khoe cận cảnh vào vào bếp mùa dịch.

Trong thời điểm tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, nhiều người chọn cách ở nhà để tránh dịch. Có lẽ vì thế mà nội dung trên mạng xã hội cũng bắt đầu xoay quanh những chủ đề như: tập thể dục, nấu nướng, thưởng trà, cắm hoa hay đọc sách... 

Mới đây, vào tối ngày 11/7, cư dân mạng tiếp tục "dậy sóng" bởi hình ảnh của một Chủ tịch Hội đồng Quản trị của một ngân hàng nọ. Vị giám đốc trẻ tuổi Trần Hùng Huy đã khiến dân tình "xịt máu mũi" khi khoe cận cảnh vào bếp mùa dịch.

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 Chủ tịch ngân hàng khoe body 'sương sương' chuẩn bị vào bếp - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân của mình, vị chủ tịch này khoe nhẹ chiếc ảnh "mlem" trong căn bếp, ghi caption đậm chất thả thính: Không giao đồ ăn thì mình vào bếp thôi! Em muốn ăn gì..? Sài Gòn lạc quan lên nào!". Ngoài ra, anh chàng còn kêu gọi thêm các anh em đồng nghiệp nhanh chóng cập nhật, chụp ảnh theo style này. Khỏi phải nói, hội chị em chưa gì đã tấp nập vào trang cá nhân khen lấy khen để. 

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 Chị em rần rần khen ngợi chủ tịch trẻ - Ảnh: Chụp màn hình NV
Nam tổng tài độc thân sáng giá nhất Việt Nam khoe ảnh tạp dề 'hở hang' vào bếp, body đẹp như tạc tượng - Ảnh 4
Cường Đô La bình luận bài đăng của vị chủ tịch trẻ - Ảnh: Chụp màn hình NV 

Thậm chí, dưới bài đăng của anh, Cường Đô La còn bình luận "wow..." bày tỏ sự ngưỡng mộ với boby đẹp như tạc tượng của vị chủ tịch này. Chẳng mấy chốc, chị em đã nhanh chóng điều tra ra profile của chàng giám đốc trẻ.

covid 19 
covid 19
Vị chủ tịch rất yêu thích các môn thể thao - Ảnh: FBNV 
covid 19
Hình ảnh lịch lãm trong công việc của Trần Hùng Huy - Ảnh: FBNV 

Được biết anh chàng tên là Trần Hùng Huy, sinh năm 1978, hiện tại đang độc thân. Anh từng là du học sinh, tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh - Đại học Chapman, sau đó tiếp tục học lên Tiến sỹ ở Đại học Golden Gate - Hoa Kỳ. Trên trang cá nhân của mình, vị chủ tịch ngân hàng thường xuyên chia sẻ về life style. Đặc biệt, anh chàng còn có đam mê rất lớn với các môn thể thao.

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Từ khóa:   Chủ tịch ngân hàng chủ tịch trẻ tuổi Cường Đô La

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