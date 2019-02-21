Nam 'Phía trước là bầu trời' phát tướng, thay đổi đến mức không thể nhận ra

Mới đây, diễn viên Hà Hương (Nguyệt thảo mai) bất ngờ chia sẻ lên trang cá nhân những hình ảnh ghi lại trong cuộc gặp mặt với gia đình Thành Vinh - người đóng vai Nam trong bộ phim đình đám Phía trước là bầu trời năm nào. Hiện tại, Thành Vinh đã có hai con một trai một gái, vợ anh cũng có nhan sắc khá xinh đẹp.

Trái ngược với hình ảnh thư sinh năm xưa thì Thành Vinh giờ đây khá mập với gương mặt đổi nét hoàn toàn. Trong khi nhiều bạn diễn trong Phía trước là bầu trời như Văn Anh, Hà Hương, Kiều Anh... không thay đổi mấy thì Thành Vinh khiến nhiều khán giả không thể nhận ra. Được biết, tuy không còn hoạt động nghệ thuật nhưng nhiều năm qua Thành Vinh vẫn giữ liên lạc với các bạn diễn trong phim thông qua mạng xã hội. Lần này anh về Việt Nam thăm gia đình nên đã tranh thủ thời gian hội ngộ những người bạn năm xưa.