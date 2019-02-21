Nam 'Phía trước là bầu trời' phát tướng, thay đổi đến mức không thể nhận ra

Hậu trường 21/02/2019 17:08

Sau gần 20 năm phát sóng "Phía trước là bầu trời", nhân vật Nam đã có vợ con và ngoại hình thay đổi khó nhận ra.

Mới đây, diễn viên Hà Hương (Nguyệt thảo mai) bất ngờ chia sẻ lên trang cá nhân những hình ảnh ghi lại trong cuộc gặp mặt với gia đình Thành Vinh - người đóng vai Nam trong bộ phim đình đám Phía trước là bầu trời năm nào. Hiện tại, Thành Vinh đã có hai con một trai một gái, vợ anh cũng có nhan sắc khá xinh đẹp. 

Trái ngược với hình ảnh thư sinh năm xưa thì Thành Vinh giờ đây khá mập với gương mặt đổi nét hoàn toàn. Trong khi nhiều bạn diễn trong Phía trước là bầu trời như Văn Anh, Hà Hương, Kiều Anh... không thay đổi mấy thì Thành Vinh khiến nhiều khán giả không thể nhận ra. Được biết, tuy không còn hoạt động nghệ thuật nhưng nhiều năm qua Thành Vinh vẫn giữ liên lạc với các bạn diễn trong phim thông qua mạng xã hội. Lần này anh về Việt Nam thăm gia đình nên đã tranh thủ thời gian hội ngộ những người bạn năm xưa.

Nam 'Phía trước là bầu trời' phát tướng, thay đổi đến mức không thể nhận ra - Ảnh 1
Thành Vinh đưa vợ con về Việt Nam thăm người thân và bạn bè sau nhiều năm xa quê - Ảnh: FBNV
Nam 'Phía trước là bầu trời' phát tướng, thay đổi đến mức không thể nhận ra - Ảnh 2
Nam 'Phía trước là bầu trời' phát tướng, thay đổi đến mức không thể nhận ra - Ảnh 3
Nếu Hà Hương vẫn giữ được nét mặt xinh đẹp ngày nào thì Thành Vinh đã thay đổi rất nhiều - Ảnh: FBNV
Nam 'Phía trước là bầu trời' phát tướng, thay đổi đến mức không thể nhận ra - Ảnh 4
Nam 'Phía trước là bầu trời' phát tướng, thay đổi đến mức không thể nhận ra - Ảnh 5
Hình ảnh gầy gò, thư sinh của Nam trong 'Phía trước là bầu trời' năm xưa - Ảnh: Internet

Thành Vinh sinh năm 1982, từng là Á quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2000. Anh không học qua bất cứ lớp diễn xuất nào nhưng vẫn lọt vào mắt xanh đạo diễn Đỗ Thanh Hải nhờ ngoại hình thư sinh và khả năng vào vai rất tự nhiên.

Sau vai diễn tay ngang 18 năm trước, Thành Vinh không theo đuổi nghệ thuật mà qua Úc tiếp tục con đường học vấn. Giờ đây, anh đã có trong tay bằng tiến sĩ và hiện đang là giảng viên tại trường ĐH UNSW Sydney. Anh cùng gia đình nhỏ định cư tại Úc nhiều năm qua và thi thoảng mới về Việt Nam thăm người thân.

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Nữ diễn viên được nhiều người yêu quý sau khi đóng vai Thảo trong phim truyền hình về sinh viên của đạo diễn Đỗ Thanh Hải.

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