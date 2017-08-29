Nam diễn viên xấu nhất Việt Nam cưa đổ hot girl khiến hàng triệu chàng trai ganh tỵ

Hậu trường 29/08/2017 11:08

Tự nhận mình là diễn viên xấu nhất Việt Nam, Trung Ruồi khiến dân mạng choáng và nhiều người không khỏi ganh tỵ khi cưa đổ một cô nàng xinh như hot girl.

Trung Ruồi là cái tên khá quen thuộc với giới trẻ Việt Nam, anh đến gần hơn với khán giả nhờ hóa thân vào những vai xấu, bẩn, bựa ở nhiều chương trình hài kịch. Tự nhận mình là diễn viên xấu nhất Việt Nam nhưng với cách diễn tự nhiên, hài hước anh được rất nhiều khán giả yêu mến và trở thành gương mặt ấn tượng “có một không hai”.

Nam diễn viên xấu nhất Việt Nam cưa đổ hot girl khiến hàng triệu chàng trai ganh tỵ - Ảnh 1
Trung Ruồi tự nhận mình là diễn viên xấu nhất Việt Nam - Ảnh: Internet

Nam diễn viên xấu nhất Việt Nam cưa đổ hot girl khiến hàng triệu chàng trai ganh tỵ - Ảnh 2
Sở hữu gương mặt lạ nên anh thường được hóa thân vào những vai diễn hài, bẩn, bựa - Ảnh: Internet

Dù có gương mặt không ưa nhìn, nhưng ít người biết rằng anh lại có một cô bạn gái xinh như hoa. Bạn gái Trung Ruồi tên Ngọc Hà. Nam diễn viên cho biết anh và bạn gái quen nhau đã khá lâu và có ý định sẽ kết hôn trong tương lai gần.

Nam diễn viên xấu nhất Việt Nam cưa đổ hot girl khiến hàng triệu chàng trai ganh tỵ - Ảnh 3
Dân mạng khá ngỡ ngàng khi chàng diễn viên xấu nhất Việt Nam lại cưa đổ cô gái xinh như hot girl thế này - Ảnh: Internet

Nam diễn viên xấu nhất Việt Nam cưa đổ hot girl khiến hàng triệu chàng trai ganh tỵ - Ảnh 4
Hai người thường rất thân mật mỗi khi bên cạnh nhau - Ảnh: Internet

Nam diễn viên xấu nhất Việt Nam cưa đổ hot girl khiến hàng triệu chàng trai ganh tỵ - Ảnh 5
Cận cảnh nhan sắc xinh như hoa của Ngọc Hà - bạn gái diễn viên Trung Ruồi. Ảnh: Internet

Nam diễn viên xấu nhất Việt Nam cưa đổ hot girl khiến hàng triệu chàng trai ganh tỵ - Ảnh 6
Có vẻ như những nét duyên độc lạ đã giúp anh lấy được tình cảm của bạn gái - Ảnh: Internet

Choáng với cuộc sống của diễn viên bị chê 'xấu nhất showbiz Việt' chuyên trị các vai bựa - bẩn - hôi

Choáng với cuộc sống của diễn viên bị chê 'xấu nhất showbiz Việt' chuyên trị các vai bựa - bẩn - hôi

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