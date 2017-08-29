Nam diễn viên xấu nhất Việt Nam cưa đổ hot girl khiến hàng triệu chàng trai ganh tỵ

Tự nhận mình là diễn viên xấu nhất Việt Nam, Trung Ruồi khiến dân mạng choáng và nhiều người không khỏi ganh tỵ khi cưa đổ một cô nàng xinh như hot girl.

Trung Ruồi là cái tên khá quen thuộc với giới trẻ Việt Nam, anh đến gần hơn với khán giả nhờ hóa thân vào những vai xấu, bẩn, bựa ở nhiều chương trình hài kịch. Tự nhận mình là diễn viên xấu nhất Việt Nam nhưng với cách diễn tự nhiên, hài hước anh được rất nhiều khán giả yêu mến và trở thành gương mặt ấn tượng “có một không hai”.

Dù có gương mặt không ưa nhìn, nhưng ít người biết rằng anh lại có một cô bạn gái xinh như hoa. Bạn gái Trung Ruồi tên Ngọc Hà. Nam diễn viên cho biết anh và bạn gái quen nhau đã khá lâu và có ý định sẽ kết hôn trong tương lai gần.

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