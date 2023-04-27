Trên trang cá nhân, nam diễn viên thường xuyên đăng tải những clip hài hước của gia đình nhận được rất nhiều lượt tương tác cao. Sau 7 năm về chung một nhà viên mãn là thế nhưng ít ai biết họ có một đám cưới không trọn vẹn.

Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ: "Đám cưới đang tổ chức giữa chừng thì Lâm đi diễn, đang làm lễ lạy các thứ, lấy phong bì xong hết rồi, MC nói: 'Bây giờ tân nương và tân lang hãy cùng tay trong tay từ cổng bước lên sân khấu để chào quan viên 2 họ' là lúc đó chỉ có một mình Quỳnh Quỳnh lên đó còn Lâm đi diễn".

Theo đó, trên một chương trình truyền hình, Lê Dương Bảo Lâm hiếm hoi tiết lộ chuyện từng bỏ rơi cô dâu ngay trong ngày cưới. Khi bước vào lễ đường, Quỳnh Quỳnh chỉ xuất hiện một mình để chào quan khách chứ không có chú rể sánh bước như các đám cưới thông thường.

Trên một chương trình truyền hình, Lê Dương Bảo Lâm hiếm hoi tiết lộ chuyện từng bỏ rơi cô dâu ngay trong ngày cưới - Ảnh: Internet

Chia sẻ của Lê Dương Bảo Lâm khiến Lê Lộc và Quyền Linh phải ngỡ ngàng. Đám cưới là dịp trọng đại trong đời mỗi người thế nhưng Lê Dương Bảo Lâm lại gặp trường hợp bất khả kháng là trùng lịch diễn. Tuy nhiên, thời điểm đó nam diễn viên cũng đang trên hành trình xây dựng sự nghiệp nên không thể bỏ lỡ cơ hội.

Lê Dương Bảo Lâm giải thích về việc bỏ rơi vợ một mình ngay tại hôn lễ: "Lịch diễn đã có trước 1 tháng rồi mà lúc đó em diễn với toàn cô chú lớn không nên em không dám bỏ. Quỳnh có em bé trước nên khi coi thầy chỉ có đúng ngày đó thôi. Giờ nhìn lại em rất hối hận và thấy thương vợ mình vì chưa cho vợ được một đám cưới trọn vẹn".

Đám cưới là dịp trọng đại trong đời mỗi người thế nhưng Lê Dương Bảo Lâm lại gặp trường hợp bất khả kháng là trùng lịch diễn - Ảnh: Internet

Bố vợ của Lê Dương Bảo Lâm cũng lên tiếng cho biết dù cảm thấy buồn vì hôn lễ con gái không như người khác nhưng ông thông cảm cho công việc của con rể. Bố vợ Lê Dương Bảo Lâm cũng đành bất lực vì không thể cản công việc của con.

Sau nhiều năm miệt mài hoạt động nghệ thuật, Lê Dương Bảo Lâm cũng đã tìm được chỗ đứng nhất định trong nghề. Anh hiện tại cũng là một trong những diễn viên "ăn khách" trong showbiz Việt.

Bố vợ của Lê Dương Bảo Lâm cũng lên tiếng cho biết dù cảm thấy buồn vì hôn lễ con gái không như người khác nhưng ông thông cảm cho công việc của con rể - Ảnh: Internet

Gần đây, nam diễn viên vướng một số tin đồn giả tạo với nhà vợ, chỉ sinh con rồi để cho ông bà nuôi chứ không quan tâm. Trước những vấn đề này, Lê Dương Bảo Lâm cũng phân trần, giải oan cho mình: "Tôi có nhà ở Quận 9, TP.HCM nhưng sau khi sinh đứa con đầu tiên thì em bé còi quá, suy dinh dưỡng. Sau đó tôi đưa con về bà ngoại nuôi, bà nuôi bé tròn trịa dễ thương quá nên đứa 2 đứa 3 đều mang về bà ngoại nuôi phụ, cứ đi làm về là tôi chạy xuống Đồng Nai nên thành quen rồi ở rể luôn.

Dàn nghệ sĩ đến tham dự lễ cưới của vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm - Ảnh: Internet

Tôi không nói với ba mẹ nhưng nói với vợ là ba mẹ vợ cần gì thì sẽ mua. Cứ Tết tôi không có thời gian đi chơi nhưng dặn vợ đưa ba mẹ đi. Tôi thương mẹ vợ lắm, ở nhà có cái shop thì bà hay gom thùng giấy lại trong 1 năm rồi bán để dành tiền mua cái lắc. Tôi nghe mà thấy đứt ruột và đau lòng nên kêu Quỳnh Quỳnh đi mua cho mẹ, sao để mẹ làm vậy. Nhiều khi tôi thấy rất xúc động, khi về làm rể, ba mẹ vợ đều thương, vợ cũng hiền. Ai nói ở rể là khó khăn, cực khổ nhưng đối với tôi, tôi hạnh phúc lắm".