Nam diễn viên điển trai Sắc Đẹp Ngàn Cân lấp lửng có tình mới sau 1 tháng chia tay, từng có phát ngôn gây SỐC về người yêu cũ

Nhiều cư dân mạng không khỏi bất ngờ trước động thái lấp lửng có tình mới của nam diễn viên này, bởi anh chỉ mới công khai chia tay bạn gái 1 tháng trước.

Mới đây, nam diễn viên điển trai Rocker Nguyễn bất ngờ có bài đăng gây chú ý trên trang cá nhân. Cụ thể, anh đã đăng tải khoảnh khắc nắm tay tình tứ cô gái bí ẩn, kèm dòng trạng thái ngọt ngào: "Happy Valentine 1". Rocker Nguyễn - Ảnh: Internet CĐM không khỏi tò mò có chăng nam diễn viên đã có tình mới sau hơn 1 tháng chia tay - Ảnh: Internet Bài đăng ngay lập tức khiến dư luận cho rằng, phải chăng Rocker Nguyễn đang muốn lấp lửng công khai tình mới. Bên cạnh những bình luận chúc mừng, hy vọng nam diễn viên sớm công khai bạn gái, nhiều cư dân mạng cũng không khỏi bất ngờ bởi Rocker Nguyễn mới công khai chia tay bạn gái Hải Hà 1 tháng trước.

Story xác nhận chia tay của Rocker Nguyễn - Ảnh: Internet Được biết, Đầu tháng 1/2022, Rocker Nguyễn bất ngờ công khai đã chia tay bạn gái Hải Hà sau 2 năm hẹn hò tuy nhiên không công khai. Chỉ đến khi trả lời fans trên Instagram, nam ca sĩ mới cho biết anh và Hải Hà đã quyết định làm bạn sau thời gian dài gắn bó.

"Bọn anh quyết định làm bạn em ạ. Và ẩn hết hình ảnh của nhau đi là để cho người con gái mình yêu được yên tĩnh. Trong lòng anh cô ấy vẫn luôn đặc biệt và độc nhất. Một tình yêu đẹp, khi nó tiến hóa thành tình bạn sẽ còn đẹp hơn. It will all be fine. We are more than fine (Tạm dịch: Tất cả sẽ ổn thôi. Chúng tôi thì hơn cả ổn)", Rocker Nguyễn chia sẻ trên MXH. Hot Girl Hải Hà và nam diễn viên Sắc Đẹp Ngàn Cân thuở mặn nồng - Ảnh: Internet Tại thời điểm đó, việc họ tuyên bố chia tay khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối bởi Rocker Nguyễn và Hải Hà từng là cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ.

Rocker Nguyễn công khai ảnh hôn bạn gái sau tin đồn yêu Hoàng Thùy Sau thời gian vướng tin đồn hẹn hò Hoàng Thùy, Rocker Nguyễn công khai hình ảnh hôn bạn gái trên trang cá nhân.

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