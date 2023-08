Nam diễn viên điển trai Sắc Đẹp Ngàn Cân lấp lửng có tình mới sau 1 tháng chia tay, từng có phát ngôn gây SỐC về người yêu cũ

"Bọn anh quyết định làm bạn em ạ. Và ẩn hết hình ảnh của nhau đi là để cho người con gái mình yêu được yên tĩnh. Trong lòng anh cô ấy vẫn luôn đặc biệt và độc nhất.

Một tình yêu đẹp, khi nó tiến hóa thành tình bạn sẽ còn đẹp hơn. It will all be fine. We are more than fine (Tạm dịch: Tất cả sẽ ổn thôi. Chúng tôi thì hơn cả ổn)", Rocker Nguyễn chia sẻ trên MXH.

Hot Girl Hải Hà và nam diễn viên Sắc Đẹp Ngàn Cân thuở mặn nồng - Ảnh: Internet

Tại thời điểm đó, việc họ tuyên bố chia tay khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối bởi Rocker Nguyễn và Hải Hà từng là cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ.