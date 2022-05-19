Muôn vàn kiểu đổ vỡ trong hôn nhân của sao Việt: Người bên nhau 6 năm hạnh phúc nhưng vẫn nói lời chia tay, kẻ gây sốc với quyết định ly hôn chỉ sau 7 ngày

Về phía Cát Phượng, rõ ràng những ai là fan hâm mộ của nữ diễn viên đều cảm thấy đau lòng cùng cô khi đã bước sang tuổi thứ 52 nhưng chuyện tình cảm đối với nữ nghệ sĩ là một chuyện gì đó quá xa vời. Còn nhớ trước khi đến với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng từng trải qua cuộc hôn nhân chớp nhoáng với Thái Hòa. Cả hai gặp nhau rồi sau đó đi đến kết hôn, song chỉ 7 ngày, Cát Phượng và Thái Hòa đi đến quyết định ly dị đầy chóng vánh với chỉ một lý do không tìm được tiếng nói chung.

Vào hôm 15/5 vừa qua Cát Phượng đã chính thức xác nhận với báo chí về việc đã nói lời chia tay với nam diễn viên Kiều Minh Tuấn sau 13 năm bên cạnh nhau. Việc cả 2 nói lời ''đường ai nấy đi'' với nhau không khỏi khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối khi đây vốn luôn được xem là chuyện tình đẹp trong làng giải trí , thậm chí khán giả còn đã rất mong mỏi ngày cặp đôi tiến đến hôn nhân.

NSND Công Lý là một gương mặt quen thuộc khán giả với những vai diễn để đời cả ở mảng phim truyền hình lẫn trên sân khấu kịch. Có được thành công trong sự nghiệp là vậy nhưng chuyện tình cảm của anh lại không được êm đềm đến như vậy khi đã trải qua 3 lần ly hôn.

Tại thời điểm đó không ít người cảm thấy sốc trước quyết định ''nhanh như chớp'' của cả 2. Tuy nhiên, không chỉ riêng Cát Phượng gặp nhiều vận rủi trong chuyện tình cảm mà những ngôi sao sau đây cũng rơi vào trường hợp tương tự.

Dù có sự nghiệp thành công nhưng chuyện tình cảm của anh lại không thực sự gặp may mắn đến như vậy - Ảnh: Internet

Trong đó đang tiếc nhất phải là trường hợp ly hôn thứ 2 của nam nghệ sĩ, cụ thể vào năm 2004, NSND Công Lý và MC Thảo Vân kết hôn sau hai năm tìm hiểu. 6 năm sau khi về chung một nhà, anh và MC Thảo Vân cũng quyết định "đường ai nấy đi" để lại nhiều sự tiếc nuối trong lòng người hâm mộ khi cả 2 luôn được xem là cặp đôi đẹp trong làng giải trí.

Nghệ sĩ hài Chiến Thắng

Nghệ sĩ hài Chiến Thắng - Ảnh: Internet

Cũng giống như NSND Công Lý dù có được thành công nhất định trong sư nghiệp, tuy nhiên Chiến Thắng lại gặp phải không ít lận đận trong chuyện tình duyên. Khi mới 19 tuổi, nghệ sĩ hài Chiến Thắng đã chia tay người vợ đầu tiên.

Nam nghệ sĩ đang có được hạnh phúc cho riêng mình sau 2 lần đổ vỡ - Ảnh: Internet

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với người vợ đầu, Chiến Thắng nên duyên cùng bà xã là bạn học cùng cấp 3. Tuy nhiên đến năm 2015, cả hai ly hôn vì lý do "không hợp nhau".Đầu năm 2016, Chiến Thắng công khai tình cảm với bạn gái kém 18 tuổi Ngọc Ánh nhưng sau đó cả hai cũng không thể đi đến đám cưới vì nam diễn viên phát hiện tình trẻ có con riêng ở quê.

Phải đến người vợ thứ 3 là Thu Ngọc, Chiến Thắng mới có được hạnh phúc thực sự của mình.

Ca sĩ Thanh Hà

Nữ ca sĩ Thanh Hà - Ảnh: Internet

Kết hôn ở năm 28 tuổi với chồng đại gia, nữ ca sĩ nhanh chóng trở thành một trong những người phụ nữ hạnh phúc nhất tại Vbiz khi vừa có chồng giàu lại biết quan tâm lo lắng cho vợ tại thời điểm đó không ít người tỏ ra ghen tị với những gì mà Thanh Hà có trong tay.

Dẫu vậy hạnh phúc đó kéo dài không được lâu khi Thanh Hà quyết định đi hát trở lại chỉ sau 5 tuần sinh con. Đây cũng là nguồn cơn cho những rạn nứt trong mối quan hệ giữa cô và chồng.

Sau khi ly hôn, Thanh Hà bắt đầu mối tình mới với Roland, kém nữ ca sĩ 12 tuổi. Cả hai gặp nhau lần đầu vào năm 2008 trong một buổi diễn tại San Jose (Mỹ). Theo Thanh Hà, Roland là mối tình đẹp nhất cô may mắn được trải qua.Tuy nhiên cũng giống như những lần trước đó cả 2 cũng nói lời chia tay trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Thanh Hà và bạn trai kém 12 tuổi thời còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Sau tất cả, cả 3 ngôi sao trên đều đã có được hạnh phúc cho riêng mình sau những thất bại trong chuyện tình cảm. Vì vậy người hâm mộ cũng hy vọng Cát Phượng có thể noi theo và coi đó là bàn đạp để bước tiếp sau khi nói lời chia tay với Kiều Minh Tuấn.