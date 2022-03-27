Một sao nữ tuyên bố "xanh rờn" về chuyện yêu đại gia: "Họ là người giỏi, yêu họ là đúng"

Giữa những ồn ào về chuyện "tiểu tam, yêu đại gia" của một nữ ca sĩ đang gây sốt khắp MXH, nhiều sao Việt cũng đã lên tiếng bày tỏ về quan điểm của mình.

Chuyện đại gia cặp chân dài vốn từ lâu đã không phải là chuyện xa lạ với công chúng, thế nhưng việc làm người nổi tiếng nhưng chấp nhận là "tiểu tam" để "nương tựa" đại gia lại là một chuyện hoàn toàn khác. Câu chuyện về việc yêu đại gia hiện đang trở thành chủ đề được bàn tán khắp mọi nơi những ngày qua.

Không đứng ngoài sức nóng, mới đây, Lý Nhã Kỳ cùng Châu Đăng Khoa đã có buổi trò chuyện cùng nhau trong một chương trình và bàn luận về vấn đề khá nhạy cảm này. Trong đó nam nhạc sĩ Châu Đăng Khoa cho biết biết vì vẻ ngoài đẹp trai nên nhiều người còn nhầm anh là ca sĩ chứ không phải nhạc sĩ.

Nhưng cũng chính vì vẻ ngoài bắt mắt của mình, Châu Đăng Khoa nhiều lần vướng vào tin đồn làm trai bao, được đại gia bao nuôi cho tiền hàng tháng. Nam nhạc sĩ cho biết bản thân anh cũng không hiểu vì sao lại vướng phải những tin đồn này, tuy nhiên, Châu Đăng Khoa vẫn thẳng thắn bày tỏ quan điểm rằng yêu đại gia không phải điều xấu.

“Yêu đại gia đâu có gì sai. Bản thân tôi phải xứng đáng thì đại gia mới kêu đến tôi chứ” - Châu Đăng Khoa tuyên bố. Đáp lại, Lý Nhã Kỳ cũng đồng ý với quan điểm của đàn em, cô cho rằng những người được gọi là đại gia thưởng rất giỏi giang nên việc yêu người giỏi là đúng.

"Người ta phải giỏi mới làm được đại gia, yêu người giỏi là đúng” - Lý Nhã Kỳ thẳng thắn bày tỏ. Chia sẻ của Lý Nhã Kỳ và Châu Đăng Khoa nhận được khá nhiều sự đồng tình. Tuy nhiên, khán giả cũng bổ sung thêm rằng yêu đại gia không sai, miễn là đại gia đó còn độc thân là được.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mot-sao-nu-tuyen-bo-xanh-ron-ve-chuyen-yeu-dai-gia-ho-la-nguoi-gioi-yeu-ho-la-dung-458453.html