Một người bạn thân trong nghề của Hà Lan Phương cũng xác nhận thông tin này. Anh cho biết Hà Lan Phương mất vào sáng nay. Sự ra đi của cô là cú sốc với nhiều người bởi nữ ca sĩ vừa ghi hình một chương trình âm nhạc nhưng chưa được phát sóng và đang thực hiện album thứ 2 dang dở tại phòng thu.

Theo báo Dân Trí đưa tin, mới đây, gia đình ca sĩ Hà Lan Phương đã đăng tin buồn trên trang Facebook của nữ ca sĩ, thông báo cô qua đời ở tuổi 48 vì nhồi máu cơ tim, tắc nghẽn động mạch.

Trên mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ bày tỏ sự bàng hoàng, tiếc thương trước sự ra đi của Hà Lan Phương. Ca sĩ Phạm Thu Hà sốc khi đàn chị qua đời quá đột ngột. Đức Tuấn viết: "Phải nói lời chia tay một người chị đồng nghiệp quá tài năng, quá cá tính nhưng cũng quá lận đận".

Gia đình đang tập trung lo hậu sự cho Hà Lan Phương. Lễ nhập quan diễn ra vào 14h ngày 19/9, sau đó đưa về chùa Ấn Quang (quận 10, TP.HCM) để làm lễ quàn. Linh cữu được di quan, an táng tại phần đất thuộc chùa Phước Long (quận 6, TPHCM) ngày 22/9.

Ca sĩ Hồ Lệ Thu đau buồn chia sẻ: "Chị lạnh cả người, choáng váng khi nghe tin em đã ra đi. Căn bệnh quái ác đã không làm gì được em, vậy mà em lại ra đi đột ngột. Một đời đã hết, em hãy buông hết những lo lắng đời kiếp này để ra đi nhẹ nhàng em nhé".

Ca sĩ Hà Lan Phương qua đời ở tuổi 48 - Ảnh: Internet

Theo thông tin của báo Phụ nữ Việt Nam, Hà Lan Phương sinh năm 1974, bén duyên với ca hát từ năm 15 tuổi. Tính đến nay, cô gắn bó với ánh đèn sân khấu được 28 năm. Tuy không quá nổi tiếng nhưng Hà Lan Phương cũng ghi dấu ấn với giọng hát ấm áp, truyền cảm, gắn với những bản tình ca da diết như Tình si, Mong chờ, Em muốn quên anh... Cô được nhiều đồng nghiệp yêu quý.

Vào tháng 2/2022, khi tham gia một chương trình truyền hình, Hà Lan Phương từng chia sẻ rằng mình có một cục u ác tính, nằm ngay cổ. Nếu đồng ý đi theo hướng điều trị của bác sĩ, cô sẽ phải cắt bỏ nó, cũng đồng nghĩa sẽ không được hát nữa.

Đứng giữa âm nhạc và sinh mạng, Hà Lan Phương đã chọn hát, cũng là quyết định rất khó khăn đối với cô. Cô nói: "Chính vì thế mà tôi đứng trên sân khấu ngày hôm nay, tôi sẽ hát như chưa bao giờ được hát. Tôi không cần biết mình có được vào chung kết hay không, tôi không quan tâm nữa. Tôi chỉ quan tâm, mình được đứng ở đây và được hát với những người mà tôi rất yêu thương và kính nể".