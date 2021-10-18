Một nam diễn viên nổi tiếng bị réo tên trong danh sách 'ăn chặn mở rộng' lên tiếng, mong mỏi thêm một điều khiến ai cũng ủng hộ

Nam diễn viên cho biết đã công khai rõ ràng mọi thứ nhưng nay vẫn mong muốn được cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Những ngày qua, mạng xã hội không ngừng xôn xao trước bản danh sách 36 nhân vật nổi tiếng được nữ CEO Phương Hằng gắn liền với gọi tên “giải ăn chặn mở rộng”. Đáng chú ý, trong bản danh sách ngoài như Hoài Linh, Thủy Tiên, Việt Hương thì Nhật Kim Anh, Đông Nhi, Chi Dân, Quý Bình,… cũng được bị nhắc tới. Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Quý Bình đã đăng tải bài viết chính thức lên tiếng về việc bị gọi tên trong danh sách "ăn chặn mở rộng". Nam diễn viên nhấn mạnh tại thời điểm thực hiện chương trình từ thiện miền Trung vào năm 2020, anh đã công bố mọi thứ rõ ràng nhất. Tuy nhiên, đến nay anh vẫn mong cơ quan chức năng sẽ vào cuộc làm rõ để lấy lại danh dự cho mình.

Hình ảnh Quý Bình trực tiếp đi làm thiện nguyện miền Trung - Ảnh: Chụp màn hình Sau khi Quý Bình bày tỏ mong muốn được cơ quan chức năng vào làm sáng tỏ, rất nhiều bạn bè, người hâm mộ đã gửi lời động viên, ủng hộ quyết định này của nam diễn viên. Đồng thời, khán giả cũng thể hiện sự tin tưởng đối với Quý Bình. Quý Bình bày tỏ mong muốn được cơ quan chức năng vào cuộc làm sáng tỏ để lấy lại danh dự cho chính mình - Ảnh: Internet Trước đó, Nhật Kim Anh, vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành, Đông Nhi,... cũng tuyên bố sẵn sàng hợp tác với cơ quan chức năng để làm rõ mọi việc khi bất ngờ bị réo tên trong danh sách "ăn chặn" của nữ đại gia công bố.

Tối 15/10, Nhật Kim Anh công khai bản sao kê tài khoản và nói rõ số tiền kêu gọi từ thiện miền Trung cuối năm 2020. Nữ ca sĩ cho biết, tổng số tiền kêu gọi được là 880 triệu đồng, trong đó tiền đóng góp của riêng cá nhân Nhật Kim Anh là 324 triệu đồng. Toàn bộ số tiền được chuyển thẳng một lần duy nhất qua tài khoản từ thiện của MC Đại Nghĩa. Về phía Đông Nhi, cô cũng chính thức lên tiếng và chia sẻ lại hàng loạt bài đăng cho thấy việc làm từ thiện rõ ràng, minh bạch. Theo đó, tổng số tiền Đông Nhi quyên góp được là 517.257.012 đồng, trong đó 364.500.000 đồng được chi cho hoạt động cứu trợ trực tiếp, đi kèm danh sách cụ thể các hộ dân, các việc cứu trợ. Còn 152.757.012 đồng còn lại đã được phía Đông Nhi gửi trực tiếp cho chương trình Nhà Chống Lũ, có giấy tờ xác nhận rõ ràng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mot-nam-dien-vien-noi-tieng-bi-reo-ten-trong-danh-sach-an-chan-mo-rong-len-tieng-mong-moi-them-mot-dieu-khien-ai-cung-ung-ho-431690.html