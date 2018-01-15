Mới đây, Hoa hậu Hoàng Hải My chia sẻ trên trang cá nhân những hình ảnh xe hơi của cô bị nát phần đầu sau cú va chạm mạnh với một xe hơi khác tại San Diego, Mỹ. Thời gian xảy ra tai nạn vào khoảng 1 giờ sáng (giờ địa phương), khi đó Hoa Hậu Người Việt Quốc tế đang điều khiển xe ô tô riêng chạy từ địa điểm diễn về nhà.

Hoa hậu Hoàng Hải My hoảng sợ sau vụ tai nạn giữa đêm - Ảnh: FBNV

Cú tông trực diện khiến người đẹp sinh năm 1992 bị chảy máu nhiều ở chân, xe hơi bị hư hỏng nặng ở phần đầu. May mắn thay, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Hoàn hồn sau cú va chạm, Hoa Hậu Hoàng Hải My vội vàng chia sẻ hình ảnh hiện trường để nhận được sự động viên của khán giả.