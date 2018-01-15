Hoa Hậu Người Việt Quốc tế Hoàng Hải My vừa trải qua một phen thất kinh khi gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng ở Mỹ.
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Mới đây, Hoa hậu Hoàng Hải My chia sẻ trên trang cá nhân những hình ảnh xe hơi của cô bị nát phần đầu sau cú va chạm mạnh với một xe hơi khác tại San Diego, Mỹ. Thời gian xảy ra tai nạn vào khoảng 1 giờ sáng (giờ địa phương), khi đó Hoa Hậu Người Việt Quốc tế đang điều khiển xe ô tô riêng chạy từ địa điểm diễn về nhà.
Cú tông trực diện khiến người đẹp sinh năm 1992 bị chảy máu nhiều ở chân, xe hơi bị hư hỏng nặng ở phần đầu. May mắn thay, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Hoàn hồn sau cú va chạm, Hoa Hậu Hoàng Hải My vội vàng chia sẻ hình ảnh hiện trường để nhận được sự động viên của khán giả.
Hoàng Hải My đăng quang Hoa hậu người Việt Quốc tế - Miss Vietnam Beauty International Pageant tại Mỹ hồi đầu tháng 12 năm 2017. Bằng sự tự tin cùng vẻ đẹp nóng bỏng, người đẹp gốc Việt xuất sắc vượt qua 120 đối thủ nặng ký để giành chiến thắng. Ngoài chiếc vương miện đáng giá, cô còn vinh dự nhận thêm giải phụ Người đẹp thời trang.
Trước khi trở thành Hoa hậu, Hoàng Hải My còn là một ca sĩ khá đắt show ở Hải ngoại. Một số ca khúc gắn liền với tên tuổi của cô có thể kể đến như: "Cánh sao rơi", "Ngược chiều yêu thương", "Vấn vương", "Em là kẻ nói dối"…