Một Hoa hậu người Việt bị tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa đêm, xe hơi nát phần đầu

Hậu trường 15/01/2018 16:24

Hoa Hậu Người Việt Quốc tế Hoàng Hải My vừa trải qua một phen thất kinh khi gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng ở Mỹ.

Mới đây, Hoa hậu Hoàng Hải My chia sẻ trên trang cá nhân những hình ảnh xe hơi của cô bị nát phần đầu sau cú va chạm mạnh với một xe hơi khác tại San Diego, Mỹ. Thời gian xảy ra tai nạn vào khoảng 1 giờ sáng (giờ địa phương), khi đó Hoa Hậu Người Việt Quốc tế đang điều khiển xe ô tô riêng chạy từ địa điểm diễn về nhà.

Một Hoa hậu người Việt bị tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa đêm, xe hơi nát phần đầu - Ảnh 1
Hoa hậu Hoàng Hải My hoảng sợ sau vụ tai nạn giữa đêm - Ảnh: FBNV

Cú tông trực diện khiến người đẹp sinh năm 1992 bị chảy máu nhiều ở chân, xe hơi bị hư hỏng nặng ở phần đầu. May mắn thay, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Hoàn hồn sau cú va chạm, Hoa Hậu Hoàng Hải My vội vàng chia sẻ hình ảnh hiện trường để nhận được sự động viên của khán giả.

Một Hoa hậu người Việt bị tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa đêm, xe hơi nát phần đầu - Ảnh 2
Chiếc xe hơi của người đẹp bị nát phần đầu - Ảnh: FBNV
Một Hoa hậu người Việt bị tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa đêm, xe hơi nát phần đầu - Ảnh 3
Tuy va chạm mạnh nhưng Hoa hậu người Việt may mắn chỉ bị thương ở chân phải - Ảnh: FBNV
Một Hoa hậu người Việt bị tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa đêm, xe hơi nát phần đầu - Ảnh 4
Đầu xe bị hư hỏng hoàn toàn - Ảnh: FBNV
Một Hoa hậu người Việt bị tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa đêm, xe hơi nát phần đầu - Ảnh 5
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: FBNV

Hoàng Hải My đăng quang Hoa hậu người Việt Quốc tế - Miss Vietnam Beauty International Pageant tại Mỹ hồi đầu tháng 12 năm 2017. Bằng sự tự tin cùng vẻ đẹp nóng bỏng, người đẹp gốc Việt xuất sắc vượt qua 120 đối thủ nặng ký để giành chiến thắng. Ngoài chiếc vương miện đáng giá, cô còn vinh dự nhận thêm giải phụ Người đẹp thời trang.

Trước khi trở thành Hoa hậu, Hoàng Hải My còn là một ca sĩ khá đắt show ở Hải ngoại. Một số ca khúc gắn liền với tên tuổi của cô có thể kể đến như: "Cánh sao rơi", "Ngược chiều yêu thương", "Vấn vương", "Em là kẻ nói dối"…

Một Hoa hậu người Việt bị tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa đêm, xe hơi nát phần đầu - Ảnh 6
Hoa hậu Hoàng Hải My đăng quang 'Hoa hậu người Việt Quốc tế tại Mỹ' năm 2017 - Ảnh: Internet
Một Hoa hậu người Việt bị tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa đêm, xe hơi nát phần đầu - Ảnh 7
Cô sở hữu vẻ đẹp sắc sảo với những đường nét Tây hóa - Ảnh: Internet
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