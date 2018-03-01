'Một bước lên tiên' nhưng H’Hen Niê vẫn diện giày tróc da khiến nhiều người ngạc nhiên

Dù phải diện tạm đôi giày tróc da nhưng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 vẫn khoe vẻ đẹp sang chảnh, thần thái cuốn hút trong bộ trang phục có kiểu dáng lạ mắt.

Mới đây, H’Hen Niê đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh đẹp miễn chê, được chụp trong một không gian vô cùng sang trọng. Người đẹp Ê Đê diện áo sơ mi trắng, phối cùng quần ống rộng dài chấm gót và nhìn về phía xa xăm.

Người đẹp Ê Đê khẳng định giày tróc da không làm ảnh hưởng đến thần thái của mình - Ảnh: FBNV

Ghi chú vào bức ảnh, tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt nam 2017 gây bất ngờ khi tiết lộ đôi giày trắng mình đang mang đã bị tróc da. Tuy nhiên, điều này dường như chẳng ảnh hưởng chút nào đến vẻ đẹp sang chảnh của mỹ nhân tóc tém.

Fan dành nhiều lời khen cho sự giản dị của H'Hen Niê - Ảnh: FBNV

“Giày tróc da thì đã sao nào. Quan trọng là thần thái thui”, H’Hen Niê viết.

Đây không phải là lần đầu tiên H’Hen Niê diện đồ cũ, giày xỉn màu khi xuất hiện ở các sự kiện giải trí. Trước khi đoạt ngôi Hoa hậu, cô cũng từng phải mượn quần áo, nữ trang của bạn bè để đi thi.

Tuy đã lên đời sau khi đăng quang nhưng dường như người đẹp Ê Đê vẫn không muốn từ bỏ thói quen tiết kiệm từ ngày còn đi học. Sự giản dị của bông hoa núi rừng luôn giúp cô chiếm được cảm tình của hầu hết người hâm mộ, kể cả những cư dân mạng khó tính nhất.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam có rất ít giày, thường xuyên dùng giày cũ đi sự kiện - Ảnh: Internet

H'Hen Niê dành tiền làm thiện nguyện dịp Tết Gia đình hoa hậu thống nhất để cô dùng tiền thưởng làm từ thiện và đóng góp vào các hoạt động của buôn làng.

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