Mối quan hệ giữa Hà Tăng và em chồng lộ ra ngoài chỉ vì một câu nói bất ngờ này

Hậu trường 14/08/2018 14:01

Câu trả lời của em chồng Hà Tăng được xem là minh chứng hé lộ mối quan hệ đặc biệt giữa chị dâu - em chồng.

Mới đây, Tăng Thanh Hà khiến cộng đồng mạng mê mẫn khi chia sẻ bức ảnh đen trắng đầy bí hiểm trong một không gian lạ mắt. Có vẻ như, đây là khoảnh khắc nữ diễn viên chộp lại trong một chuyến du lịch xa hoa nào đó. Chú thích vào bức hình, bà xã Louis Nguyễn bày tỏ mong muốn được tiếp tục đi chơi xa để thư giãn đầu óc.

Dưới bài đăng này, rất nhiều cư dân mạng để lại bình luận ngợi khen nhan sắc và thần thái sang chảnh của "Út Nhỏ". Trong đó, đáng chú nhất là dòng bình luận ngắn ngủi của em chồng Hà Tăng. Theo đó, Thảo Tiên không ngại rủ rê chị dâu đến London (nơi cô đang du học) để du lịch và vui chơi cùng mình. Qua đó, có thể thấy mối quan hệ giữa Hà Tăng và em gái Louis Nguyễn vô cùng tốt đẹp. Tuy xuất thân khác nhau nhưng sau một thời gian trở thành người trong gia đình, em chồng Hà Tăng đã dành cho chị dâu tình cảm quý mến như ruột thịt. Cô cũng không hề giữ khoảng cách "bà cô bên chồng" như lời đồn đoán của cư dân mạng.

Mối quan hệ giữa Hà Tăng và em chồng lộ ra ngoài chỉ vì một câu nói bất ngờ này - Ảnh 1
Em chồng Hà Tăng công khai rủ rê chị dâu sang Anh du lịch - Ảnh: Internet

Tăng Thanh Hà từng được xem là "Ngọc nữ" làng điện ảnh Việt sau khi hóa thân xuất sắc hàng loạt vai diễn để đời trong các bộ phim như Hương phù sa, Bỗng dung muốn khóc, Đẹp từng cen-ti-met... Không chỉ sở hữu gương mặt đẹp không góc chết, Hà Tăng còn có lối sống sạch scandal và luôn biết cách biến mình trở nên thuần khiết nhất mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang lên cao như diều gặp gió thì mỹ nhân sinh năm 1986 bất ngờ kết hôn cùng thiếu gia Louis Nguyễn. Suốt 5 năm qua, Hà Tăng gần như vắng bóng hoàn toàn khỏi làng giải trí. Thi thoảng, cô cùng chồng xuất hiện trong một số chương trình từ thiện do Louis Nguyễn khởi xướng nhưng tuyệt nhiên không nhận lời đóng phim hay quảng bá cho các nhãn hàng nào. Sự vắng bóng của một tài năng điển ảnh hiếm có như Hà Tăng khiến nhiều người tiếc nuổi. Thế nhưng, khi nhìn thấy nữ diễn viên hạnh phúc với cuộc hôn nhân viên mãn, được bố mẹ và các anh chị em bên chồng yêu thương hết lòng thì mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Mối quan hệ giữa Hà Tăng và em chồng lộ ra ngoài chỉ vì một câu nói bất ngờ này - Ảnh 2
Mối quan hệ giữa Hà Tăng và em chồng lộ ra ngoài chỉ vì một câu nói bất ngờ này - Ảnh 3
Hà Tăng và Thảo Tiên thân thiết như ruột thịt - Ảnh: Internet
Mối quan hệ giữa Hà Tăng và em chồng lộ ra ngoài chỉ vì một câu nói bất ngờ này - Ảnh 4
Hai chị em thường xuyên đứng gần nhau mỗi khi chụp ảnh chung - Ảnh: Internet
Sau một năm giấu kín, Hà Tăng khoe ảnh con gái lớn thế này!

Sau một năm giấu kín, Hà Tăng khoe ảnh con gái lớn thế này!

Công chúa nhỏ của Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn cũng được bố mẹ giấu kín gương mặt như người anh trai mình trước công chúng lẫn giới truyền thông.

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