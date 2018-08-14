Mối quan hệ giữa Hà Tăng và em chồng lộ ra ngoài chỉ vì một câu nói bất ngờ này

Mới đây, Tăng Thanh Hà khiến cộng đồng mạng mê mẫn khi chia sẻ bức ảnh đen trắng đầy bí hiểm trong một không gian lạ mắt. Có vẻ như, đây là khoảnh khắc nữ diễn viên chộp lại trong một chuyến du lịch xa hoa nào đó. Chú thích vào bức hình, bà xã Louis Nguyễn bày tỏ mong muốn được tiếp tục đi chơi xa để thư giãn đầu óc.

Dưới bài đăng này, rất nhiều cư dân mạng để lại bình luận ngợi khen nhan sắc và thần thái sang chảnh của "Út Nhỏ". Trong đó, đáng chú nhất là dòng bình luận ngắn ngủi của em chồng Hà Tăng. Theo đó, Thảo Tiên không ngại rủ rê chị dâu đến London (nơi cô đang du học) để du lịch và vui chơi cùng mình. Qua đó, có thể thấy mối quan hệ giữa Hà Tăng và em gái Louis Nguyễn vô cùng tốt đẹp. Tuy xuất thân khác nhau nhưng sau một thời gian trở thành người trong gia đình, em chồng Hà Tăng đã dành cho chị dâu tình cảm quý mến như ruột thịt. Cô cũng không hề giữ khoảng cách "bà cô bên chồng" như lời đồn đoán của cư dân mạng.