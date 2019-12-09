Miss Universe 2019: Hoàng Thùy dừng chân ở top 20 nhưng gây ấn tượng mạnh với màn trả lời phỏng vấn bằng ca dao tục ngữ

Hậu trường 09/12/2019 11:06

Tại chung kết Miss Universe 2019, đại diện của Việt Nam – Hoàng Thùy đã khiến nhiều khán giả tiếc nuối khi dừng chân ở top 20.

Mới đây, chung kết Miss Universe 2019 (Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới) đã chính thức diễn ra trong sự mong chờ của người hâm mộ. Trải qua 10 ngày tranh tài, người đẹp đến từ Nam Phi đã trở thành chủ nhân của chiếc vương miện năm nay, Á hậu 1 thuộc về Puerto Rico và đại diện của Mexico giành vị trí Á hậu 2.

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Khoảnh khắc đăng quang của người đẹp Nam Phi - Ảnh: Internet

Trong khi đó, đại diện Việt Nam - Hoàng Thùy gây nhiều tiếc nuối khi dừng chân ở top 20. Tuy nhiên, hình ảnh lộng lẫy của cô tại chung kết cuộc thi vẫn khiến khán giả nước nhà vô cùng tự hào.

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Hoàng Thùy quyến rũ trong trang phục dạ hội - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, màn trả lời phỏng vấn bằng ca dao tục ngữ Việt Nam của Hoàng Thùy đã thực sự gây được ấn tượng mạnh.

Cụ thể, khi được MC Steve Harvey yêu cầu chia sẻ 1 câu ca dao tục ngữ của Việt Nam, Hoàng Thùy đã không ngần ngại trả lời rằng: “Có công mài sắt có ngày nên kim”. Thậm chí, cô còn đùa giỡn khi nhờ MC Steve Harvey dịch giúp cô ý nghĩa của cụm từ này.

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Màn trả lời phỏng vấn của Hoàng Thùy - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, người đẹp đã dùng khả năng tiếng Anh của mình để nói về ý nghĩa của câu tục ngữ mà cô sử dụng: “Câu tục ngữ này có nghĩa nếu như bạn chăm chỉ làm việc và không từ bỏ, ước mơ của bạn sẽ trở thành sự thật”.

Phong thái tự tin và duyên dáng của Hoàng Thùy trên sân khấu của một cuộc thi tầm cỡ quốc tế khiến nhiều người ngưỡng mộ và nể phục.

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Hoàng Thùy toả sáng trên sân khấu chung kết Miss Uninverse 2019 – Ảnh: Internet

Dù chỉ dừng chân ở top 20 nhưng Hoàng Thùy đã xuất sắc hoàn thành phần thi của mình tại Miss Uninverse 2019 và nhận được nhiều lời khen ngợi từ bạn bè quốc tế cũng như cư dân mạng.

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Từ khóa:   Hoàng Thùy sao Việt Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới

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