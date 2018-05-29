Minh Hằng nhận được tin vui bất ngờ sau lùm xùm 'dao kéo' quá đà khiến mặt méo mó, biến dạng

Diễn viên, ca sĩ Minh Hằng là cái tên thứ 2 đảm nhận vị trí ghế nóng của chương trình The Face 2018.

Sau siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Minh Hằng là cái tên thứ 2 được nhà sản xuất chương trình The Face 2018 lựa chọn vào vị trí huấn luyện viên. Có thể nói đây là yếu tố bất ngờ mà ban tổ chức đã mang đến cho khán giả năm nay.

Minh Hằng chính thức là huấn luyện viên của The Face 2018 - Ảnh: Internet

Minh Hằng là một trong những gương mặt quen thuộc với khán giả trên lĩnh vực ca hát lẫn diễn xuất. Đặc biệt, cô cũng là cái tên được nhiều nhãn hàng nổi tiếng lựa chọn làm gương mặt đại diện thương hiệu. Với vai trò HLV The Face, nữ diễn viên Vừa đi vừa khóc hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng nhiều bất ngờ thú vị.

Sau khi lỡ hẹn với The Face 2017, Minh Hằng gây bất ngờ khi đảm nhận vai trò huấn luyện viên The Face 2018 - Ảnh: Internet

Danh tính của 2 huấn luyện viên đã lộ diện và cái tên cuối cùng vẫn tiếp tục trở thành câu chuyện được bàn tán xôn xao và gây tò mò khắp các diễn đàn cùng nhiều trang mạng xã hội. Và liệu ai sẽ là cái tên xứng đáng nhất cho vị trí cuối cùng này?

Minh Hằng hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả nhiều điều thú vị - Ảnh: Internet

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